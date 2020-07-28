指導

瞭解獨處的好處，並學著去享受獨處時光

有時候最棒的事莫過於自己一整個晚上賴在沙發上看電視，想看什麼就看什麼，或是翹掉團體運動，自己一人來場長長的越野跑。不過「選擇」自己一個人和「覺得」自己只有一個人，兩者大不同。

享受獨處的重要性與方法

《The Lancet》上發表的新評論指出，後者可能是孤立產生的副作用，尤其是被迫求變。對一些人來說，孤單感可能會引起焦慮、沮喪或其他心理健康問題。覺得心有戚戚焉？我們沒有更好的詞能形容這種狀況，只能說在這一點上，你並不孤單。

人類天生就是社會動物，我們需要親友的支持，身心才能常保健全。神經科學家兼 Nike Performance Council 成員 Stephanie Cacioppo 博士是思維與孤單感的專家，她表示，大腦裡的 860 億神經細胞，加上社交圈裡的每個人，能幫助我們活得精彩、思慮更敏捷，表現也更好。Sari Chait 博士是臨床心理學家，同時也是麻薩諸塞州牛頓市 Behavioral Health & Wellness Center 創辦人，她補充說道，社會化也會影響情緒。摯愛的人能讓我們感受到有人在旁支持著，且提振我們的精神。研究表明，和摯愛者有更緊密的社會交往，能讓自己的情緒更健康。

這並不是說獨處 (不論是自願或非自願) 一定是件壞事，實際上，獨處可以是一種奢華的享受。Chait 說：「花時間與自己獨處，對這樣的時光感到心滿意足，能讓我們關照自我，把心思放在自己的需求上。」此外，額外的自我時間是一個很好的機會，藉此能重新找回早已被遺忘的興趣嗜好、把目光放在新的目標上、磨練自己處世和處事的技巧，而且在某種程度上甚至能培養出更健康的人際關係。再加上少了外在世界的雜音干擾，也更能獲得獨處帶來的好處。

以下分享如何在寂靜的自我時光中獲益良多。

「花時間與自己獨處，對這樣的時光感到心滿意足，能讓我們關照自我，把心思放在自己的需求上。」

臨床心理學家兼 Behavioral Health & Wellness Center 創辦人 Sari Chait 博士

享受獨處的重要性與方法

離線做運動

研究顯示，運動能刺激分泌快樂荷爾蒙，幫助舒緩內心的孤寂感或悲傷的情緒。臨床心理學博士 Hillary Cauthen 是合格的運動心理學顧問，也是應用運動心理學會執行委員會成員，她表示，自己一個人做運動是「很難得的機會，可以專注在身心和情緒所需事物上。」

在每週的幾次訓練中，試著不戴手錶或耳機。Cauthen 建議在活動時，不妨觀察、感受身體和周遭世界至少五件獨特的事情。例如留意自己的呼吸、跑步沿路遇見的松鼠，或是停留在平板式時核心所感受到的強度。這麼做能讓運動帶來更多的充實感，甚至有助於找出自己一直以來沒注意到姿勢狀況。

走出戶外

你可能聽說過，親近大自然能促進心理健康、提高專注度，也有助於減壓。研究更指出，獨自到大自然走走，效果更加倍。原因何在？獨自健行的人可能已經瞭解到，美好的戶外能為我們提供不受干擾的時空，有利於釐清思緒、設定未來目標。

不妨盡可能地到戶外運動，即使只是在家裡的露天平台或後院也很好，並盡量多走走，速度快慢無所謂。記得多留意自然環境吸引你的新面向：行雲、流水和玉樹。其他研究也指出，自然景觀能讓人激起強大又有益的情緒，並心生敬意，而懂得欣賞大自然的美好將可延續你的正念。

一直想做的事，就趕快去做吧

Cacioppo 說，大腦中讓我們與他人產生關連和連結的部位，在我們對某件事物充滿熱情時也會被啟動，即使當下自己獨處也是如此。因此，覺得有點孤單或失落時，可以拿起畫筆或投入之前擱置在一旁的創作，這樣就能更深入自己的靈魂深處，在未來也能與他人產生更進一步的連結。

每星期騰出幾次各至少 20 分鐘的時間，讓自己投入到一項活動上。即使一開始心情有點低落，也要繼續保持下去。隨著熟悉感逐漸增加，你就能揮手告別原本讓人覺得孤寂的時刻從頭展開全新的練習也能發揮同樣的效果，像是烘培或學習另一種語言。

犯錯時要對自己仁慈一點 (因為我們總會犯些錯誤)，而每一次成功時 (美味金黃酵母麵包或完整的句子都算)，也要自我肯定一番。獨處還有什麼美妙之處？沒有人會對你品頭論足，也沒有人會吃光你剛出爐的現烤麵包。

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