享受獨處的重要性與方法

《The Lancet》上發表的新評論指出，後者可能是孤立產生的副作用，尤其是被迫求變。對一些人來說，孤單感可能會引起焦慮、沮喪或其他心理健康問題。覺得心有戚戚焉？我們沒有更好的詞能形容這種狀況，只能說在這一點上，你並不孤單。



人類天生就是社會動物，我們需要親友的支持，身心才能常保健全。神經科學家兼 Nike Performance Council 成員 Stephanie Cacioppo 博士是思維與孤單感的專家，她表示，大腦裡的 860 億神經細胞，加上社交圈裡的每個人，能幫助我們活得精彩、思慮更敏捷，表現也更好。Sari Chait 博士是臨床心理學家，同時也是麻薩諸塞州牛頓市 Behavioral Health & Wellness Center 創辦人，她補充說道，社會化也會影響情緒。摯愛的人能讓我們感受到有人在旁支持著，且提振我們的精神。研究表明，和摯愛者有更緊密的社會交往，能讓自己的情緒更健康。



這並不是說獨處 (不論是自願或非自願) 一定是件壞事，實際上，獨處可以是一種奢華的享受。Chait 說：「花時間與自己獨處，對這樣的時光感到心滿意足，能讓我們關照自我，把心思放在自己的需求上。」此外，額外的自我時間是一個很好的機會，藉此能重新找回早已被遺忘的興趣嗜好、把目光放在新的目標上、磨練自己處世和處事的技巧，而且在某種程度上甚至能培養出更健康的人際關係。再加上少了外在世界的雜音干擾，也更能獲得獨處帶來的好處。



以下分享如何在寂靜的自我時光中獲益良多。