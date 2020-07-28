享受獨處的重要性與方法

有時候最棒的事莫過於自己一整個晚上賴在沙發上看電視，想看什麼就看什麼，或是翹掉團體運動，自己一人來場長長的越野跑。不過「選擇」自己一個人和「覺得」自己只有一個人，兩者大不同。
《The Lancet》上發表的新評論指出，後者可能是孤立產生的副作用，尤其是被迫求變。對一些人來說，孤單感可能會引起焦慮、沮喪或其他心理健康問題。覺得心有戚戚焉？我們沒有更好的詞能形容這種狀況，只能說在這一點上，你並不孤單。
人類天生就是社會動物，我們需要親友的支持，身心才能常保健全。神經科學家兼 Nike Performance Council 成員 Stephanie Cacioppo 博士是思維與孤單感的專家，她表示，大腦裡的 860 億神經細胞，加上社交圈裡的每個人，能幫助我們活得精彩、思慮更敏捷，表現也更好。Sari Chait 博士是臨床心理學家，同時也是麻薩諸塞州牛頓市 Behavioral Health & Wellness Center 創辦人，她補充說道，社會化也會影響情緒。摯愛的人能讓我們感受到有人在旁支持著，且提振我們的精神。研究表明，和摯愛者有更緊密的社會交往，能讓自己的情緒更健康。
這並不是說獨處 (不論是自願或非自願) 一定是件壞事，實際上，獨處可以是一種奢華的享受。Chait 說：「花時間與自己獨處，對這樣的時光感到心滿意足，能讓我們關照自我，把心思放在自己的需求上。」此外，額外的自我時間是一個很好的機會，藉此能重新找回早已被遺忘的興趣嗜好、把目光放在新的目標上、磨練自己處世和處事的技巧，而且在某種程度上甚至能培養出更健康的人際關係。再加上少了外在世界的雜音干擾，也更能獲得獨處帶來的好處。
以下分享如何在寂靜的自我時光中獲益良多。
「花時間與自己獨處，對這樣的時光感到心滿意足，能讓我們關照自我，把心思放在自己的需求上。」
臨床心理學家兼 Behavioral Health & Wellness Center 創辦人 Sari Chait 博士
離線做運動
研究顯示，運動能刺激分泌快樂荷爾蒙，幫助舒緩內心的孤寂感或悲傷的情緒。臨床心理學博士 Hillary Cauthen 是合格的運動心理學顧問，也是應用運動心理學會執行委員會成員，她表示，自己一個人做運動是「很難得的機會，可以專注在身心和情緒所需事物上。」
在每週的幾次訓練中，試著不戴手錶或耳機。Cauthen 建議在活動時，不妨觀察、感受身體和周遭世界至少五件獨特的事情。例如留意自己的呼吸、跑步沿路遇見的松鼠，或是停留在平板式時核心所感受到的強度。這麼做能讓運動帶來更多的充實感，甚至有助於找出自己一直以來沒注意到姿勢狀況。
走出戶外
你可能聽說過，親近大自然能促進心理健康、提高專注度，也有助於減壓。研究更指出，獨自到大自然走走，效果更加倍。原因何在？獨自健行的人可能已經瞭解到，美好的戶外能為我們提供不受干擾的時空，有利於釐清思緒、設定未來目標。
不妨盡可能地到戶外運動，即使只是在家裡的露天平台或後院也很好，並盡量多走走，速度快慢無所謂。記得多留意自然環境吸引你的新面向：行雲、流水和玉樹。其他研究也指出，自然景觀能讓人激起強大又有益的情緒，並心生敬意，而懂得欣賞大自然的美好將可延續你的正念。
一直想做的事，就趕快去做吧
Cacioppo 說，大腦中讓我們與他人產生關連和連結的部位，在我們對某件事物充滿熱情時也會被啟動，即使當下自己獨處也是如此。因此，覺得有點孤單或失落時，可以拿起畫筆或投入之前擱置在一旁的創作，這樣就能更深入自己的靈魂深處，在未來也能與他人產生更進一步的連結。
每星期騰出幾次各至少 20 分鐘的時間，讓自己投入到一項活動上。即使一開始心情有點低落，也要繼續保持下去。隨著熟悉感逐漸增加，你就能揮手告別原本讓人覺得孤寂的時刻。從頭展開全新的練習也能發揮同樣的效果，像是烘培或學習另一種語言。
犯錯時要對自己仁慈一點 (因為我們總會犯些錯誤)，而每一次成功時 (美味金黃酵母麵包或完整的句子都算)，也要自我肯定一番。獨處還有什麼美妙之處？沒有人會對你品頭論足，也沒有人會吃光你剛出爐的現烤麵包。