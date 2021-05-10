教練忽略你時該怎麼做

只要你能營造正面的團隊文化，並幫助球隊獲勝，你就會在我的「最愛」名單上。如果你是我指導的籃球員，而你不太擅長上籃，但你在練習之後留下來做了 10 個上籃動作，我都看在眼裡，我會知道我的球員已經全力以赴。我會觀察他們對待隊友的方式，例如相互擊掌慶祝。我也會觀察他們是不是最後一個上車的人 (拜託，千萬不要做這個人)。說真的，團隊的成功絕大部分取決於球員之間的團隊合作能力。



也許需要一點時間，你才能完全適應新的團隊，要有點耐心。面對這種挑戰的關鍵在於你的態度。如果換成是我，我會思考自己要如何迎接這個挑戰，如何才能達成我的目標。我知道不是每個人都擅長處理這個情況。我指導過很多球員，他們帶著負面心態進入球隊，然後說：「我不打球，我死都不打。」我會告訴他們這不是我的現實人生，這是你的現實人生，而你正在建構這個人生經歷。所以，如果你在練習時告訴自己「沒有人喜歡我」，那就很有可能會成真。



你擁有完全的掌控權來改變故事結局，讓自己的故事由負轉正。你有這個能力。洞悉機會，而不是老想著所有事情都與你作對。在新的團隊中，你可以重新定義自己。你可以投入不同比賽或鑽研不同游泳技巧，可以下定決心加快泳速，也可以在團隊裡扮演一名與以往截然不同的角色。