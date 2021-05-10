教練忽略你時該怎麼做

指導
教練經驗談：「如何面對偏心的教練？」
一名被忽視的年輕游泳選手向北卡羅萊納州大學的 Courtney Banghart 尋求幫助。
「教練經驗談」是幫助你專注比賽的諮詢專欄。
問：
教練，
我家最近搬到州裡的另一個地方，所以我進入一所新的高中就學，並接受一位新的游泳教練指導。在以前的學校裡，我和教練相處融洽，我們很有團隊精神。新學校的情況則不同，雖然我的隊友都是好人，他們也努力不讓我覺得自己像個新來的菜鳥，但感覺就是跟以前的大家庭情誼不同。我和之前學校的同學從國中就認識彼此了。我的問題其實主要來自於教練，我覺得她明顯地忽視我。舉例來說，她有自己偏愛的游泳選手，而那並不是我。雖然我不像在以前學校一樣是名列前茅的泳者，但我的表現仍然亮眼，而且我知道我會進步，但我真的應該單打獨鬥嗎？
被冷落的孩子
16 歲游泳選手
答：
告訴你一個事實，我們教練的心中百分之百有偏愛的選手。
被冷落的孩子，好消息是你絕對有辦法成為教練的最愛。
我先承認我本身就經常不在教練的最愛名單上。我國中的時候是一個壞蛋，我在參加網球比賽時會因為截擊失誤而大摔球拍。任何頭腦正常的教練都不會讚賞這種行為。但後來我變得成熟，我才開始瞭解對於教練來說，我的價值不僅是球場上的表現，還有我對球隊的整體貢獻。
你可以鼓勵他人、渴望學習、保持熱情，並扮演好每一個角色。
我瞭解你目前的難處，這真的很煎熬，因為你還不熟悉團隊的結構、語言以及習慣。你想念那種大家庭的感覺。我很能體會過渡期的痛苦。我在高中籃球隊時，連續三屆獲得最佳球員殊榮，但第一年在達特茅斯學院打球的感覺就像是從零開始。我必須向我的新球隊展示：「哈囉！我非常努力，充滿熱情，精力充沛，我可以幫助大家。」約莫一個月之後，他們才會發現你能融入他們。
那麼，你要如何做出貢獻並融入你的團隊呢？你可以鼓勵他人、渴望學習、保持熱情，並扮演好每一個角色。這不僅能讓你與隊友建立穩固情誼，還有可能在教練的「最愛」球員名單上獲得一席之地。
面對這種挑戰的關鍵在於你的態度。
只要你能營造正面的團隊文化，並幫助球隊獲勝，你就會在我的「最愛」名單上。如果你是我指導的籃球員，而你不太擅長上籃，但你在練習之後留下來做了 10 個上籃動作，我都看在眼裡，我會知道我的球員已經全力以赴。我會觀察他們對待隊友的方式，例如相互擊掌慶祝。我也會觀察他們是不是最後一個上車的人 (拜託，千萬不要做這個人)。說真的，團隊的成功絕大部分取決於球員之間的團隊合作能力。
也許需要一點時間，你才能完全適應新的團隊，要有點耐心。面對這種挑戰的關鍵在於你的態度。如果換成是我，我會思考自己要如何迎接這個挑戰，如何才能達成我的目標。我知道不是每個人都擅長處理這個情況。我指導過很多球員，他們帶著負面心態進入球隊，然後說：「我不打球，我死都不打。」我會告訴他們這不是我的現實人生，這是你的現實人生，而你正在建構這個人生經歷。所以，如果你在練習時告訴自己「沒有人喜歡我」，那就很有可能會成真。
你擁有完全的掌控權來改變故事結局，讓自己的故事由負轉正。你有這個能力。洞悉機會，而不是老想著所有事情都與你作對。在新的團隊中，你可以重新定義自己。你可以投入不同比賽或鑽研不同游泳技巧，可以下定決心加快泳速，也可以在團隊裡扮演一名與以往截然不同的角色。
洞悉機會，而不是老想著所有事情都與你作對。
達成這些目標的責任在你身上，而不在於你的教練。你想尋求外界的認同，但正如你現在所經歷的，這樣的認同感是不可靠的。最強大的支持來自於你的內心，它將伴你度過整個運動生涯。
如果我問你「誰是你最忠實的啦啦隊？」或「誰對你最好？」而你的回答是你的母親或是摯友，我會繼續追問「為什麼不是你自己？你為什麼不是自己最忠實的啦啦隊長？你為什麼不對自己好一點？」這個問題非常簡單，同時也是一個困難且重要的課題。好消息是，你還剩下很多時間讓自己獲得應有的待遇。
成為自己心目中的最佳運動員，你可以的。
Banghart 教練
Courtney Banghart 目前是北卡羅來納大學女子籃球隊總教練，之前則是普林斯頓的總教練。她曾獲 2015 年納史密斯國家年度教練獎，也曾任 2017 年美國女子籃球 U23 國家代表隊助理教練。Banghart 在達特茅斯擔任主力球員時，寫下了迄今無人能破的長春藤聯盟生涯三分球得分紀錄。Banghart 是女子籃球教練協會董事會及 NCAA 女子籃球監督委員會成員。
插圖：Harrison Freeman