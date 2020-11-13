要吃什麼才能夜夜好眠

你可能會覺得食物是活力來源，但食物也能以有益的方式讓你平靜下來。紐約哥倫比亞大學卓越睡眠中心總監 Marie-Pierre St-Onge 博士是一名營養醫學副教授，有 20 年研究營養對睡眠影響的經驗，他表示：「飲食和我們能獲得的休息品質有相當複雜的關係。」



根據 St-Onge 的研究，經常攝取富含纖維食物 (如蔬菜、水果和全穀物) 的人，睡眠時間越長、越深沉，品質也越好。這可能是因為許多擁有豐富纖維的食物具有益生元，而益生元是腸道中益菌生長所需的化合物，有利於調控睡眠荷爾蒙。



根據《美國臨床營養學雜誌》發表的一項新研究，攝取升糖指數高的食物 (通常含有精緻碳水化合物和添加糖分，像是白麵包、白米、糕點和蘇打)，可能會導致較高的失眠風險。哥倫比亞大學副教授 James Gangwisch 博士是這項研究的首席作者，他表示，高糖分的食物會讓血液中的糖分飆升，接著又暴跌，這會誘發干擾睡眠的壓力賀爾蒙 (例如皮質醇和腎上腺素) 開始循環。