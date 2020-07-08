西瓜：蘊含諸多益處的香甜夏日水果。深入瞭解西瓜為什麼有助修復肌肉、減少發炎，以及如何將這款美味果昔用於恢復。



這款純素飲品富含營養素，在激烈運動後有助舒緩肌肉酸痛並補充電解質，而且作法簡單，滋味清爽。請繼續閱讀，以取得詳細資訊及簡單食譜，還能瞭解簡單的備料方式和客製化配方。