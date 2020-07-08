西瓜修復果昔
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上一次更新：2020年7月8日
Nike Training 的建議
這款超健康果昔有助在運動後恢復活力。
西瓜：蘊含諸多益處的香甜夏日水果。深入瞭解西瓜為什麼有助修復肌肉、減少發炎，以及如何將這款美味果昔用於恢復。
這款純素飲品富含營養素，在激烈運動後有助舒緩肌肉酸痛並補充電解質，而且作法簡單，滋味清爽。請繼續閱讀，以取得詳細資訊及簡單食譜，還能瞭解簡單的備料方式和客製化配方。
明星食材 (以及你會愛上的原因)
- 富含營養素的西瓜。
這種甜美水果含有高比例的天然茄紅素，而研究指出，茄紅素可避免發炎、舒緩肌肉酸痛、幫助快速恢復。此外，專家也認為西瓜中的瓜胺酸可促進血液流動、提升攝氧量，進而加強表現。由於西瓜有 92% 的成分是水，所以也能在激烈運動後幫身體補水。
- 無色無味，但能提升口感的白花椰菜。
如果覺得把整顆白花椰菜放入果昔聽起來很可怕，那請放心，因為吃起來其實「索然無味」，應該只會嚐到芒果和西瓜的甜味。蔬菜可使果昔的口感更加柔滑綿密，這麼做也能輕鬆地在飲食中增加蔬菜攝取量。
輕鬆上桌的實用技巧
- 大量採購食材。
多買一些冷凍蔬果，這樣就能隨時握有充足食材，可製作多份果昔。
- 處理白花椰菜。
事先將新鮮的白花椰菜切成小朵狀、蒸熟，然後放入冷凍庫。這樣做可避免生吃蔬菜而導致脹氣。
- 聰明保存。
將單杯分量的芒果和白花椰菜一起存放在密封容器中，再放入冷凍庫。想要飲用果昔時，只需要將冷凍芒果和白花椰菜放入調理機，再加入其他食材即可。
想玩點客製化的花樣嗎？快來看看以下的好點子：
- 使用替代乳製品。
不吃乳製品也沒關係。如果對堅果類過敏，可以用椰奶或燕麥奶取代堅果奶類。
- 增添蛋白質。
如果肌力訓練是以增肌為導向，想在運動後加強恢復效果，可加入無味的高蛋白粉 (純素者可選擇植物性蛋白粉)，也可以加入素食可食的原味希臘優格。
- 降低糖分。
利用糖分較低的水果取代芒果，例如草莓和藍莓。
- 靈活替換種籽。
如果廚櫃中沒有大麻籽，可以改用奇亞籽或亞麻籽。這兩種替代品的飽足纖維較多，但蛋白質含量比大麻籽少。
作法：西瓜修復果昔
份量：1 人份
準備時間：5 分鐘
總料理時間：5 分鐘
食材
切丁西瓜 152 克
冷凍白花椰菜 100 克 (花球部分切成小朵)
新鮮或冷凍切丁芒果 40 克
新鮮萊姆汁 30 毫升
堅果奶 180 毫升
蜂花粉 5 毫升，外加額外裝飾用量
大麻籽 5 毫升，外加額外裝飾用量
作法
- 把所有食材放入食物調理機中，攪打至滑順口感。
- 放上蜂花粉和大麻籽作為裝飾，插入環保吸管即可享用。