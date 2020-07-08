西瓜修復果昔

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上一次更新：2020年7月8日

Nike Training 的建議

這款超健康果昔有助在運動後恢復活力。

西瓜：蘊含諸多益處的香甜夏日水果。深入瞭解西瓜為什麼有助修復肌肉、減少發炎，以及如何將這款美味果昔用於恢復。

這款純素飲品富含營養素，在激烈運動後有助舒緩肌肉酸痛並補充電解質，而且作法簡單，滋味清爽。請繼續閱讀，以取得詳細資訊及簡單食譜，還能瞭解簡單的備料方式和客製化配方。

明星食材 (以及你會愛上的原因)

  1. 富含營養素的西瓜。
    這種甜美水果含有高比例的天然茄紅素，而研究指出，茄紅素可避免發炎、舒緩肌肉酸痛、幫助快速恢復。此外，專家也認為西瓜中的瓜胺酸可促進血液流動、提升攝氧量，進而加強表現。由於西瓜有 92% 的成分是水，所以也能在激烈運動後幫身體補水。
  2. 無色無味，但能提升口感的白花椰菜。
    如果覺得把整顆白花椰菜放入果昔聽起來很可怕，那請放心，因為吃起來其實「索然無味」，應該只會嚐到芒果和西瓜的甜味。蔬菜可使果昔的口感更加柔滑綿密，這麼做也能輕鬆地在飲食中增加蔬菜攝取量。

輕鬆上桌的實用技巧

  1. 大量採購食材。
    多買一些冷凍蔬果，這樣就能隨時握有充足食材，可製作多份果昔。
  2. 處理白花椰菜。
    事先將新鮮的白花椰菜切成小朵狀、蒸熟，然後放入冷凍庫。這樣做可避免生吃蔬菜而導致脹氣。
  3. 聰明保存。
    將單杯分量的芒果和白花椰菜一起存放在密封容器中，再放入冷凍庫。想要飲用果昔時，只需要將冷凍芒果和白花椰菜放入調理機，再加入其他食材即可。

想玩點客製化的花樣嗎？快來看看以下的好點子：

  1. 使用替代乳製品。
    不吃乳製品也沒關係。如果對堅果類過敏，可以用椰奶或燕麥奶取代堅果奶類。
  2. 增添蛋白質。
    如果肌力訓練是以增肌為導向，想在運動後加強恢復效果，可加入無味的高蛋白粉 (純素者可選擇植物性蛋白粉)，也可以加入素食可食的原味希臘優格。
  3. 降低糖分。
    利用糖分較低的水果取代芒果，例如草莓和藍莓。
  4. 靈活替換種籽。
    如果廚櫃中沒有大麻籽，可以改用奇亞籽或亞麻籽。這兩種替代品的飽足纖維較多，但蛋白質含量比大麻籽少。
運動恢復西瓜奶昔

作法：西瓜修復果昔

份量：1 人份
準備時間：5 分鐘
總料理時間：5 分鐘

食材

切丁西瓜 152 克
冷凍白花椰菜 100 克 (花球部分切成小朵)
新鮮或冷凍切丁芒果 40 克
新鮮萊姆汁 30 毫升
堅果奶 180 毫升
蜂花粉 5 毫升，外加額外裝飾用量
大麻籽 5 毫升，外加額外裝飾用量

作法

  1. 把所有食材放入食物調理機中，攪打至滑順口感。
  2. 放上蜂花粉和大麻籽作為裝飾，插入環保吸管即可享用。
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參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

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初始發布：2020年6月9日