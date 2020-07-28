3 種啞鈴變化，鍛鍊上半身肌力

Nike Training 的建議
利用俯身划船動作鍛鍊背肌與動態肌力
這幾組上拉運動，既不容易傷及肩部，又可鍛鍊肌力和平衡感。透過各種變化型式，能平均使用到更多肌群參與施力。
你想改善推力和推舉動作造成的肌肉失衡、讓自己在丟球時更具爆發力、或想在健身房和現實生活中展現更好的上半身肌力和抓力嗎？俯身划船動作絕對值得一試。這個動作能鍛鍊出強而有力的背肌，功效不亞於正手引體向上。雖然都結合了多種上拉運動，但划船動作採用橫向體式，較不易傷到肩部關節，操作起來也更輕鬆。
現在就跟著 Nike Master Trainer Kirsty Godso 和 David Carso，一起做這套經典肌力訓練的高人氣變化式，划出你的最大潛力。
2 項事前準備
立即嘗試 3 組啞鈴划船變化式
01. 俯身等長握舉對向啞鈴划船
肌肉鍛鍊部位：斜方肌、肩部、胸部、背闊肌、菱形肌、二頭肌和豎脊肌。
先按步驟擺好俯身划船預備姿勢，再將一隻手臂彎曲，手肘緊貼身體直線往後拉，直到啞鈴碰到身體，接著開始動作。握舉啞鈴的這隻手臂停住不動 (等長握舉)，另一隻手臂做完所有次數。這組動作拉長了肌肉處於張力強度下的時間 (TUT)，藉由增加對肌肉的刺激來提升肌耐力。單側完成之後，再換邊重複。
簡易版
如果握舉啞鈴的手臂撐不到最後，也可以改採離心方向來增加 TUT，用 1 秒將啞鈴拉向身體，再用 3 到 5 秒放下。
進階版
增加啞鈴重量或改朝離心方向做划船動作。將啞鈴拉向身體，接著用 3 到 5 秒慢慢放回原位。這樣算完成 1 次。再重複動作。
02. 反握划船
肌肉鍛鍊部位：斜方肌、肩部、胸部、背闊肌、菱形肌、二頭肌和豎脊肌。
先按步驟擺好俯身划船預備姿勢，但以掌心向上、而非朝內的方式握住啞鈴。這種握法對背闊肌和二頭肌的訓練比正握還要多。
簡易版
減輕啞鈴重量，把注意力擺在伸展鎖骨，藉由肩胛骨向後拉的動作來帶動上拉啞鈴。也可以搭配標準正握划船動作交替進行，直到感覺順手為止。
進階版
改用槓鈴。由於從地面舉起槓鈴的動作幅度較大，會動用到更多肌肉纖維。槓鈴的握舉手法，能更輕鬆將手肘貼緊身體，進而減輕關節負重，增加可舉起的重量。
03. 俯身交替划船
肌肉鍛鍊部位：斜方肌、肩部、胸部、背闊肌、菱形肌、二頭肌和豎脊肌。
先按步驟擺好俯身划船預備姿勢，再開始動作。將一隻手臂彎曲，手肘緊貼身體直線往後拉，直到啞鈴碰到身體，接著將啞鈴放回起始位置。這樣算完成 1 次。再換邊重複。
簡易版
利用板凳提供支撐。你可與板凳垂直站立，雙腳打開與髖部同寬，髖部維持在正位；也可與板凳平行雙腳前後站立，用非訓練側的手心緊貼板凳。
進階版
如果想加強核心訓練，可嘗試從平板式演變而來的俯臥划船動作。採取平板姿勢，雙手各持一個啞鈴於肩部正下方，雙腳打開略寬於髖部，接著開始動作。將一隻手臂彎曲，手肘緊貼身體直線往後拉，直到啞鈴碰到身體，接著將啞鈴放回起始位置。換邊重複動作，這樣算完成 1 次。待熟練之後，可在重複動作的間隔中加入伏地挺身動作。
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