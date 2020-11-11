每位跑者都需要的訓練秘訣

什麼情況會讓你很快討厭你的愛歌？答案是重複一而再，再而三地播放。Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 表示，跑步也是同樣的道理。



他問道：「如果你每天都跑同樣的 5 公里，那還有什麼樂趣？成功就在於『我完成了另一種跑步訓練。』用任何可能的方式變換跑法，是讓你持續投入運動的關鍵。」據合格物理治療師兼 Nike Performance Council 會員 Derek Samuel 所述，如果你想在跑步上有更出色的表現，變換跑法是必要的。



Samuel 表示：「如果你正在尋找新的刺激，可以試試用更小的步伐，看看自己的身體是否感覺更好；或者在推蹬時，試著不要跳那麼多，你的頭不應上下移動超過 4 至 6 公分。」他指出，這些調整可以讓身體的感覺更良好，讓你願意提高跑步的頻率。



Nike 運動研究實驗室的人類表現科學家 Brett Kirby 博士表示，最大的好處是，改變常規有助於為你的肌肉和心靈提供養分。他說道：「如果我們每天只吃熱狗，我們的身體將不會有機會接觸到世上其他健康的營養素。為了成為整體來說更健康的跑者，你必須透過各種方式為身體補足元氣。」