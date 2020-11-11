每位跑者都需要的訓練秘訣
指導
跑步時進行簡單的調整，將可享有更多樂趣、更加努力，而且更能維持健康。
什麼情況會讓你很快討厭你的愛歌？答案是重複一而再，再而三地播放。Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 表示，跑步也是同樣的道理。
他問道：「如果你每天都跑同樣的 5 公里，那還有什麼樂趣？成功就在於『我完成了另一種跑步訓練。』用任何可能的方式變換跑法，是讓你持續投入運動的關鍵。」據合格物理治療師兼 Nike Performance Council 會員 Derek Samuel 所述，如果你想在跑步上有更出色的表現，變換跑法是必要的。
Samuel 表示：「如果你正在尋找新的刺激，可以試試用更小的步伐，看看自己的身體是否感覺更好；或者在推蹬時，試著不要跳那麼多，你的頭不應上下移動超過 4 至 6 公分。」他指出，這些調整可以讓身體的感覺更良好，讓你願意提高跑步的頻率。
Nike 運動研究實驗室的人類表現科學家 Brett Kirby 博士表示，最大的好處是，改變常規有助於為你的肌肉和心靈提供養分。他說道：「如果我們每天只吃熱狗，我們的身體將不會有機會接觸到世上其他健康的營養素。為了成為整體來說更健康的跑者，你必須透過各種方式為身體補足元氣。」
簡單的改變
下次跑步時，來點新鮮的嘗試。
這就是吸引人的地方：所謂的新鮮事可以是任何事物。Bennett 說道：「你的選擇不只是跑得更快或更久，你可以往相反方向跑、在鄉間小路跑或換個音樂。」
Bennett 表示，再微小的改變都能奏效，因為你會用不同的方式體驗跑步的過程。任何改變都會激勵你再繼續回來跑步，一而再，再而三且樂此不疲。
「你可以往相反方向跑、在鄉間小路跑或換個音樂。」
Nike 跑步全球總教練
Chris Bennett
更多進步秘訣：
01. 追蹤自己的進度。
交替進行不同的訓練，別讓「呃，又是同樣的跑法嗎？」之類的想法出現。對此，Bennett 建議在每次嘗試新跑法時，不論是要跑得更快、改跑新路線或達成新距離，你都要將自己完成的訓練和感受記錄下來。當新的跑法開始變得簡單或了無新意時，再和其他訓練交替進行。
02. 改變地形。
在鄉間小路、沙地、草地或岩地上跑步。Samuel 表示：「這樣的變化不只能增添樂趣，在不同的地面上跑步也能以不同的方式強化不同的肌肉，讓身體提升能力且變得更強壯。」
03. 專注在數據以外的事物。
你不必扔掉手錶，但也不要過度專注螢幕上的內容。如果你通常會邊跑邊聽音樂，不妨改用隨機播放、改聽新的播放清單、將一張專輯從頭聽到尾，或是完全不聽音樂也行。Bennett 表示：「神奇的是，像這樣的小改變就會為你的跑步體驗帶來很大的變化，而且跑步訓練也能保有新鮮感。」