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《Trained》Podcast：和 Cheese 教練一起創造輝煌傳承

指導

這支田徑隊名留青史。聽聽校友 Chandra Cheeseborough 如何薪火相傳，延續傳統。

上一次更新：2022年8月22日
2 分鐘閱讀時間
Chandra Cheeseborough 訴說 Tigerbelles 的歷史

《Trained》Podcast 的宗旨在於探索先進的全方位健身秘訣。

雖然現在已經很少談到田納西州立大學的女子田徑隊 Tigerbelles，但這是田納西州史上成就輝煌的運動俱樂部。在傳奇教練 Ed Temple 帶領的期間，這支史上全黑人的隊伍培養出 40 位奧運運動員並拿下 23 面獎牌，她們當中許多人當時還生活在修正案第九條 (Title IX) 法案上路前，實行種族歧視法案的南方地區 (Jim Crow South)。Chandra Cheeseborough 是打破這些障礙的其中一位短跑者，她是奧運金牌得主，也是田納西州立大學田徑教練，大家也稱呼她為 Cheese 教練。本集中，她和主持人 Jaclyn Byrer 一起細數當年在 Tigerbelle 的點點滴滴，並分享 Ed Temple 對自己作為一名運動員和成功教練的影響。她也分享自己如何延續俱樂部的歷史，並為希望締造紀錄的其他運動員提供建議。

「有心，這件事是教不來的。他們必須要有心。我希望遇到的是用心的人，總有一天他們會超越才華洋溢的人。」

Chandra Cheeseborough
Tigerbelle 和田納西州立大學田徑教練

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有關於心態、運動、營養、恢復或睡眠的問題嗎？對來賓或探討主題有什麼建議嗎？寄送電子郵件至 trained@nike.com，Jaclyn 會盡力為你提供協助。

初始發布：2022年9月15日