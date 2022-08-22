Chandra Cheeseborough 訴說 Tigerbelles 的歷史

雖然現在已經很少談到田納西州立大學的女子田徑隊 Tigerbelles，但這是田納西州史上成就輝煌的運動俱樂部。在傳奇教練 Ed Temple 帶領的期間，這支史上全黑人的隊伍培養出 40 位奧運運動員並拿下 23 面獎牌，她們當中許多人當時還生活在修正案第九條 (Title IX) 法案上路前，實行種族歧視法案的南方地區 (Jim Crow South)。Chandra Cheeseborough 是打破這些障礙的其中一位短跑者，她是奧運金牌得主，也是田納西州立大學田徑教練，大家也稱呼她為 Cheese 教練。本集中，她和主持人 Jaclyn Byrer 一起細數當年在 Tigerbelle 的點點滴滴，並分享 Ed Temple 對自己作為一名運動員和成功教練的影響。她也分享自己如何延續俱樂部的歷史，並為希望締造紀錄的其他運動員提供建議。