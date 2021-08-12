比賽據點：霹靂舞的未來

這片海灘主宰霹靂舞的未來
社群
來自塞內加爾首都達卡的運動員，在波浪中表演有違物理定律的驚人動作。
「比賽據點」系列文章介紹因為運動而凝聚團結的地方社群。
在三面環海的西非城市達卡的沙灘上，你會發現一個活力滿溢、融合非凡創意與運動氣息的據點。悠夫海灘的日常如下，沙子綿延漫布在塞內加爾首都的北海岸上，漁夫帶進當日捕獲的漁獲，衝浪手駕馭一波波長浪，慢跑者跑過了一場激烈的沙灘足球練習賽，球員們正在訓練躲球反應。拳擊隊雙雙倆倆在做格鬥練習，暖陽映照出他們的練習背影。而這些活動的焦點，全都聚焦在一項不尋常的海灘活動：霹靂舞。
Xavier Goudiaby 在退潮時做出「側空翻」。
帶有有氧風格的街舞在其他沙灘或許很突兀，但在這裡卻顯得稀鬆平常。那些通常在健身房或街頭訓練的舞者，開始在悠夫海灘的自然沙景上訓練與表演，形塑熱鬧的海灘場景。他們說這樣能增進動作的完成度，同時讓旁人感到驚喜。
悠夫海灘的常客 Amadou Sow 說：「來海灘看各種風格迥異的運動是我的日常行程。」他接著說，他對悠夫海灘這群霹靂舞者的超高技藝印象深刻，見證他們在這裡的訓練，積累出一條成為收費職業舞者的康莊大道。他還說：「霹靂舞非常特別，讓人看了很過癮。」
在浪中練習是 Power Crew 發現的一種交叉訓練方式，有助於培養耐力與敏捷度。
「團結與力量都在這裡。」
Xavier Goudiaby
Francis Bampoky (左前方) 幫助 Xavier 完成一個「側空翻」，而 Power Crew 團員在浪花處觀看。
Power Crew 是由 7 位舞者組成的團體，自 2013 年便成為海灘焦點。他們為了讓街頭表演活力四射，會利用下午 3 點多的時間，每週兩次在悠夫海灘上訓練。舞團中 27 歲的團長 Xavier Goudiaby 說：「沙子有助於鍛鍊耐力與力量。我們就想『何不運用在舞蹈上？』當我們回到地上時，速度真的變得更快了。」
舞團發現不平坦且隨時流動的沙子與帶有阻力的淺水有助於增進敏捷度與肌力，所以他們開始減少去健身房交叉訓練的時間。Xavier 表示：「在沙子中訓練，效果等同於交叉訓練。」他能在岸上毫不費力做出後空翻，證明這個方法確實能幫助他們更上一層樓。
Demba Ndiaye 與 Power Crew 一起完成街頭表演，當地居民在旁邊圍觀並跟著學習。
24 歲的 Demba Ndiaye 說他會對這項運動感興趣，是因為他「曾經去網咖看了霹靂舞的影片」。他藉由影片獨自訓練，在沒有音樂的籃球場上自修學會這些技巧。Xavier 在 2019 年的某一天看到 Demba 在練習，就上前邀請他加入 Power Crew。
伴隨著法國電視節目的流行浪潮與從美國帶回來的音樂紀念品，嘻哈音樂開始影響塞內加爾的文化，而達卡的霹靂舞場景也自 1980 年代開始活躍。現今，在城市大多數的日子中，當地居民會跑到街上欣賞像 Power Crew 這樣的團體演出。社區兒童則耐心地在一旁等候，希望獲得專家指點，像是如何做出頭倒立。
Emmanuel Goudiaby 在訓練中表演「單手撐」。
雖然這個舞風已經在達卡風行數十年，有組織的霹靂舞練習最近才進軍城市中的沙灘。由於居民時常在此運動，霹靂舞者也能找到歸屬感。沙灘常客 Furbain Poaty 說：「悠夫海灘歡迎任何人到來。有許多運動員專程從達卡各地跑來訓練，因為這個海灘非常寬。」
Furbain 說，悠夫也是運動員的訓練天堂，因為這裡沒有小碎石，綿延無邊的沙灘也能讓落地更加輕柔。
在悠夫海灘上，Xavier 與他的團員常常緊鄰著沙灘上的遊客訓練。他們說，希望能藉此讓來到沙灘上的民眾對這項運動感到好奇，同時吸引潛在的新舞者。Power Crew 前團員兼現任舞團行政 Joel Mané 說：「我們來到沙灘是為了讓大眾認識霹靂舞，我們想和大家分享我們正在做的事。」
有時候，好奇的民眾會詢問那些有違物理定律的動作。Xavier 說：「有人會問自己有辦法在沙灘上做出這些霹靂舞的動作嗎？我們會告訴他們：『當然可以！』」
塞內加爾人通常會用「pays de la Teranga」形容他們的國家，原意是「一個歡迎你且尊敬你的國家」。在悠夫海灘上，當地居民歡迎每一個人參與他們各自的運動，並且會問：「Nagadef？」當地沃洛夫語的意思是「你好嗎？」運貨的馬車從沙灘上經過，將當日捕獲的漁獲從沙灘拖運到當地餐廳或商店。Xavier 說：「這個地方非常團結。」他進一步說道：「而大家都說，這項運動充滿力量。」
Xavier 在悠夫海灘上用「Y 字定格」撐起自己。
每個人都可以在沙灘上找到一席之地，海灘霹靂舞看似有點令人驚訝，卻能無違和地融入其中。嘻哈舞蹈文化根源於傳統非洲舞蹈，所以從很多層面看來，霹靂舞在達卡各地的出現，尤其是像悠夫海灘這樣的地方，只是回到家鄉而已。
文章作者：Kimiya Shokoohi
攝影師：John Wessels
撰寫時間：2020 年 9 月