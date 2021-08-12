比賽據點：霹靂舞的未來

帶有有氧風格的街舞在其他沙灘或許很突兀，但在這裡卻顯得稀鬆平常。那些通常在健身房或街頭訓練的舞者，開始在悠夫海灘的自然沙景上訓練與表演，形塑熱鬧的海灘場景。他們說這樣能增進動作的完成度，同時讓旁人感到驚喜。



悠夫海灘的常客 Amadou Sow 說：「來海灘看各種風格迥異的運動是我的日常行程。」他接著說，他對悠夫海灘這群霹靂舞者的超高技藝印象深刻，見證他們在這裡的訓練，積累出一條成為收費職業舞者的康莊大道。他還說：「霹靂舞非常特別，讓人看了很過癮。」