地板熔岩

指導
上一次更新：2020年7月1日

Nike Training 的建議

準備讓身體熱起來，與孩子一同參與這個經典遊戲，讓全家共享好動時光。

這大概是個傳承已久的老遊戲，也是讓全家動起來的優質活動。遊戲規則是想像腳下的地板突然變成熔岩，這時候所有人必須跳起來，試著遠離地面、遠離麻煩！

我們都知道孩子熱愛遊戲，但無庸置疑的是，身為成年人的我們其實也愛玩遊戲。因此不妨藉由這個健身活動，邀請所有家人一起參加。首先，請告訴家人地板會變成熔岩的神奇故事。接著活動開始時，讓大家在「正常的地板」上做弓箭步、深蹲等動作。每當任何人喊出「地板熔岩！」時，所有人都必須停止動作並跳上沙發 (或其他鄰近的家具上)，好好保護雙腳遠離滾燙的地板。

等到「熔岩」消散後，你可以請大家回到地板上做蟲形伸展或星星跳等動作。不過沒多久，只要有人喊出口號，地板又會再次變成熔岩。看看一家大小是否都上緊發條，準備好隨時起跳吧！

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參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。

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初始發布：2020年6月15日