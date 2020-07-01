協助
訂單狀態
出貨與寄送
退貨
聯絡我們
隱私權政策
銷售條款
使用條款
傳送意見回饋
加入
登入
新品和精選
即將發售
新品發售
熱銷商品
SNKRS 發售行事曆
Nike By You 專屬訂製
Jordan
Kobe Bryant
LeBron James
國家代表隊系列
熱門
Just Do the Work
顏色更多樣，跑步更有趣
最新流行
24.7 系列
本季必備系列
復古跑步風格
搜尋 Nike 跑鞋
Nike Mind
經典
運動生活
Air Force 1
Air Jordan 1
Air Max
Dunk
Cortez
Blazer
Pegasus
Vomero
依運動項目選購
跑步
籃球
足球
高爾夫
網球與匹克球
健身與訓練
瑜伽
滑板
越野跑步
全天候裝備
精選
暢銷商品
選購所有特惠商品
鞋款
所有鞋款
網球
涼鞋與拖鞋
Nike By You
服飾
所有服飾
上衣與 T 恤
短褲
長褲與內搭褲
連帽上衣與運動衫
外套與背心
球衣與組合
配件與裝備
所有配件與裝備
手提袋與背包
襪子
帽款與頭飾
機能訓練必備單品
運動內衣
裙子與洋裝
端莊穿著
孕婦系列
大尺碼
開學造型
運動裝備
日常穿搭
Nike x 樂高®
Nike Teens
依照年齡分類
大童 (7-14 歲)
小童 (4-7 歲)
嬰幼兒 (0-4 歲)
特惠商品
最後機會
男款特惠商品
女款特惠商品
兒童款特惠商品
熱門搜尋字詞
Nike Training 的建議
這大概是個傳承已久的老遊戲，也是讓全家動起來的優質活動。遊戲規則是想像腳下的地板突然變成熔岩，這時候所有人必須跳起來，試著遠離地面、遠離麻煩！
我們都知道孩子熱愛遊戲，但無庸置疑的是，身為成年人的我們其實也愛玩遊戲。因此不妨藉由這個健身活動，邀請所有家人一起參加。首先，請告訴家人地板會變成熔岩的神奇故事。接著活動開始時，讓大家在「正常的地板」上做弓箭步、深蹲等動作。每當任何人喊出「地板熔岩！」時，所有人都必須停止動作並跳上沙發 (或其他鄰近的家具上)，好好保護雙腳遠離滾燙的地板。 等到「熔岩」消散後，你可以請大家回到地板上做蟲形伸展或星星跳等動作。不過沒多久，只要有人喊出口號，地板又會再次變成熔岩。看看一家大小是否都上緊發條，準備好隨時起跳吧！
參考全球頂尖的專家和訓練員建議，保持活力充沛、身心健康。
初始發布：2020年6月15日