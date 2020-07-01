我們都知道孩子熱愛遊戲，但無庸置疑的是，身為成年人的我們其實也愛玩遊戲。因此不妨藉由這個健身活動，邀請所有家人一起參加。首先，請告訴家人地板會變成熔岩的神奇故事。接著活動開始時，讓大家在「正常的地板」上做弓箭步、深蹲等動作。每當任何人喊出「地板熔岩！」時，所有人都必須停止動作並跳上沙發 (或其他鄰近的家具上)，好好保護雙腳遠離滾燙的地板。



等到「熔岩」消散後，你可以請大家回到地板上做蟲形伸展或星星跳等動作。不過沒多久，只要有人喊出口號，地板又會再次變成熔岩。看看一家大小是否都上緊發條，準備好隨時起跳吧！