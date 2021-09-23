Chloe Kim 的環保經驗談

氣候變遷和運動的未來

單板滑雪選手暨奧運金牌得主 Chloe Kim 與氣候專家 Ayana Elizabeth Johnson 博士一起暢談氣候變遷對運動未來的影響，以及如何發揮自己的力量保護地球。

上一次更新：September 22, 2021
Chloe Kim 的環保經驗談
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採取行動。

我們有力量改變現狀，在此分享一些相關資源，以及幾個由青年主導、將計畫化為行動的組織。

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    YOUTHTOPIA

    YOUTHTOPIA 是一個讓年輕人齊聚一堂的社群平台，目標是透過教育和技能養成帶來長久的改變。

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    OneMillionOfUs

    OneMillionOfUs 是由青年主導的組織，讓新世代選民能夠發聲、展現力量。

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    採取個人行動

    進一步瞭解並透過聯合國的 ActNow 活動，找到你可以在人生中實踐的永續行為模式，採取個人行動。

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    如何保護地球

    透過由 Ayana Elizabeth Johnson 博士與 Alex Blumberg 主持的 Podcast，進一步瞭解氣候解決方案。

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    All We Can Save

    這本教育文集由致力創造永續未來的女性撰寫，並經過 Ayana Elizabeth Johnson 與 Katharine Wilkinson 博士編審。

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氣候變遷與運動

Ayana Elizabeth Johnson 博士的建議

我和奧運單板滑雪選手 Chloe Kim 暢談彼此對雪的熱愛、對地球暖化的共同擔憂，以及這對我們熱愛的地方與活動會有什麼影響，而我們應該如何因應。

在此分享我們對談的要點，從運動的視角看氣候：

氣候變遷對降雪和氣溫帶來劇烈影響，也因此對冬季運動造成強大的衝擊。

雪季變得越來越短、越來越難以捉摸，下雪的日子變短，但暴風雪變得更大。上一個世紀美國西部的積雪減少了 30%。這些降雪的改變不僅影響了冬季運動，也對飲用水的供給等造成影響 (許多地方仰賴冬雪融化)。

如果不應對氣候危機採取行動，運動的前景將岌岌可危。

從馬拉松到小型聯盟比賽，運動員訓練的機會將日益受限。30 年內，會漸漸沒有夠冷的地方讓我們從事冬季運動。菁英運動員還能旅行移動，尋找新雪或有空調設備的健身房，但戶外運動恐會成為一種特權。

Chloe Kim 的環保經驗談
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「氣候危機正在影響我所從事的運動和全世界的運動員，真正的雪已經變成一種奢侈。我們必須發聲，一起推動改變。」

Chloe Kim
單板滑雪選手暨奧運金牌得主

氣候變遷影響運動員的表現。

極端的高溫會打亂體溫調節，我們正目睹高溫讓身體難以待在戶外，更不用說從事運動了。惡劣的降雪狀況會增加受傷的機會，糟糕的空氣品質會危害我們的呼吸系統。歸根究底，這兩種污染的起因都是氣候變遷導致的森林火災。

我們可以採取哪些行動？

集體發聲。

沒有人能憑一己之力解決這件事情，因此要善用集體發聲的力量，運用你的平台強化重要的資訊。你也可以加入相關團體，推動我們需要的重大改變。另外，也別忘了關注氣候週 (Climate Week) 和聯合國的 COP26 氣候變遷大會，促使企業與政府強化並加速落實他們對氣候行動的承諾。

將害怕與擔憂化為行動。

對於解決方案越是投入，越能獲得正面的感受。我們已經有很多解決方案了！你不需要知道所有科學細節或技術用語，只要勇於發聲，發揮投票、資金和人脈的力量並善用你的技能，就能推動解決方案。

部分資源：

這裡提供許多實用資訊，解釋穩定氣候和運動之間的關聯。

想要獲得更多秘訣，可以看看《環保經驗談》系列的第 1 集。在這一集中，我和 Billie Eilish 暢談我們 (尤其是你) 可以做些什麼，加速推進氣候解決方案。我們需要你一起採取行動。

Chloe Kim 的環保經驗談
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「你不需要知道所有科學細節或技術用語，只要勇於發聲，發揮投票、資金和人脈的力量並善用你的技能，就能推動解決方案。」

Ayana Elizabeth Johnson 博士
氣候專家暨海洋生物學家

Ayana Elizabeth Johnson 博士是海洋生物學家、政策專家、作家和布魯克林本地人。她是非營利智庫 Urban Ocean Lab 共同創辦人、氣候行動計畫 The All We Can Save Project 共同創辦人，以及《How to Save a Planet》Podcast 的聯合創始人。歡迎追蹤她的帳號 @ayanaeliza

參與氣候變遷行動的 4 個秘訣

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Jerome Foster II 是氣候社運人士，也是 One Million of Us 的創辦人。One Million of Us 是由青年主導的組織，致力讓新世代選民有能力發聲。

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1. 展現自信！要知道當我們走進房間，代表的是未來和自己的世代。

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2. 做好研究、充分準備。提前充實自己，掌握事實。瞭解相關內容，對你重視的問題、政策和的計畫不輕言妥協，並瞭解過去幾年的努力已讓氣候運動變得更廣泛。

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3. 確保被邊緣化的主張能夠發聲。領導者務必要將黑人和棕色膚色社群、原住民邊緣人，以及站在第一線關心和受到氣候變遷影響者的需求納入考量。

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4. 別讓別人小看自己。你的聲音很重要，現在的決策會影響你所代表的整個世代。

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Move to Zero 是 Nike 實現零碳排放和零廢棄的旅程，希望藉此保護地球。跟隨我們旅程中的每一步，共同打造永續未來。

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