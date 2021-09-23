Chloe Kim 的環保經驗談
氣候變遷和運動的未來
單板滑雪選手暨奧運金牌得主 Chloe Kim 與氣候專家 Ayana Elizabeth Johnson 博士一起暢談氣候變遷對運動未來的影響，以及如何發揮自己的力量保護地球。
採取行動。
我們有力量改變現狀，在此分享一些相關資源，以及幾個由青年主導、將計畫化為行動的組織。
氣候變遷與運動
Ayana Elizabeth Johnson 博士的建議
我和奧運單板滑雪選手 Chloe Kim 暢談彼此對雪的熱愛、對地球暖化的共同擔憂，以及這對我們熱愛的地方與活動會有什麼影響，而我們應該如何因應。
在此分享我們對談的要點，從運動的視角看氣候：
氣候變遷對降雪和氣溫帶來劇烈影響，也因此對冬季運動造成強大的衝擊。
雪季變得越來越短、越來越難以捉摸，下雪的日子變短，但暴風雪變得更大。上一個世紀美國西部的積雪減少了 30%。這些降雪的改變不僅影響了冬季運動，也對飲用水的供給等造成影響 (許多地方仰賴冬雪融化)。
如果不應對氣候危機採取行動，運動的前景將岌岌可危。
從馬拉松到小型聯盟比賽，運動員訓練的機會將日益受限。30 年內，會漸漸沒有夠冷的地方讓我們從事冬季運動。菁英運動員還能旅行移動，尋找新雪或有空調設備的健身房，但戶外運動恐會成為一種特權。
氣候變遷影響運動員的表現。
極端的高溫會打亂體溫調節，我們正目睹高溫讓身體難以待在戶外，更不用說從事運動了。惡劣的降雪狀況會增加受傷的機會，糟糕的空氣品質會危害我們的呼吸系統。歸根究底，這兩種污染的起因都是氣候變遷導致的森林火災。
我們可以採取哪些行動？
集體發聲。
沒有人能憑一己之力解決這件事情，因此要善用集體發聲的力量，運用你的平台強化重要的資訊。你也可以加入相關團體，推動我們需要的重大改變。另外，也別忘了關注氣候週 (Climate Week) 和聯合國的 COP26 氣候變遷大會，促使企業與政府強化並加速落實他們對氣候行動的承諾。
將害怕與擔憂化為行動。
對於解決方案越是投入，越能獲得正面的感受。我們已經有很多解決方案了！你不需要知道所有科學細節或技術用語，只要勇於發聲，發揮投票、資金和人脈的力量並善用你的技能，就能推動解決方案。
部分資源：
這裡提供許多實用資訊，解釋穩定氣候和運動之間的關聯。
想要獲得更多秘訣，可以看看《環保經驗談》系列的第 1 集。在這一集中，我和 Billie Eilish 暢談我們 (尤其是你) 可以做些什麼，加速推進氣候解決方案。我們需要你一起採取行動。
Ayana Elizabeth Johnson 博士是海洋生物學家、政策專家、作家和布魯克林本地人。她是非營利智庫 Urban Ocean Lab 共同創辦人、氣候行動計畫 The All We Can Save Project 共同創辦人，以及《How to Save a Planet》Podcast 的聯合創始人。歡迎追蹤她的帳號 @ayanaeliza。