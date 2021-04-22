設計幕後故事

Plant Cork 組合

看看我們如何以占總重量至少 20% 的再生材質，為經典鞋款賦予自然巧思變化，包括採用部分再生軟木和植物風設計

Plant Cork 組合：設計幕後故事

靈感來自植物王國

一如許多熱愛植物的運動員，我們的設計師也深受大自然的啟發。Nike 設計團隊創想出 Plant Cork 組合系列，採用占總重量至少 20% 的再生材質，向這項靈感致敬，並讓運動員也能藉此向大自然致意。每一隻鞋子都向眾所喜愛的一種植物致敬，並以草本刺繡設計、科學資訊圖以及取自這植物本身的染料，展現生命力。

Plant Cork 組合：設計幕後故事

向大自然致敬

我們從空白畫布開始，以產生較少衝擊的材質打造畫布，例如 100% 再生聚酯帆布和再生軟木，然後再加入以植物為染材的色彩。

接著以每一種植物自己特有的方式提煉色彩。針對靛藍植物，我們使用葉子和莖本身，先讓莖、葉發酵。至於石榴，則將果皮煮沸成液體，打造出這個植物的亮黃色彩。對於兒茶，則是將心材煮沸，釋出色調。

Plant Cork 組合：設計幕後故事

「我們將花加工製成染料並釋出色彩。每一隻鞋子都凸顯出一種植物，不論這種植物加工釋出什麼顏色，這個顏色都是這隻鞋子的重點色彩。」

──Dohnn Ball，Plant Cork 組合團隊成員

Plant Cork 組合：設計幕後故事

負責任的軟木

融入橡膠的再生軟木部分來自葡萄酒產業，部分則由剝下的樹皮製成，但過程中絕不傷害樹木，並讓樹木能夠百分百再生。

Plant Cork 組合：設計幕後故事

讓經典重回大地懷抱

透過對經典版型的徹底再造，現在運動員可以穿上經典 Nike 鞋款的自然巧思創變設計。運動員可以藉由融入植物染、優雅且具教育意義的簡單科學資訊圖設計，以及縫入側邊的茂盛草木，展現對兒茶、靛藍植物和石榴等植物的喜愛。

Cork Plant 組合

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