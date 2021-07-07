Suea Cho 穿梭於首爾和紐約，打造時尚與盛宴

文化
這位創意家穿梭於首爾和紐約，精心策畫屬於自己的成功之路
26 歲的 Suea Cho 與經銷商 Opening Ceremony 攜手合作，在時尚產業立下不凡成就。此後，她重返初衷，再次投入最初喜愛的料理烹飪。
「超脫約束」系列探討新銳創意人如何結合個人風格與身分認同。
Suea Cho 曾經夢想成為一名廚師，直到中學時期在餐廳的工作經歷使她放下願景。
「我一直很喜歡料理，但那份工作實在糟透了，讓我瞭解自己不想從事這個行業。」
暫別廚藝後，韓國在地出生的 Suea 把目光轉向另一個興趣：時尚與造型設計。對這位首爾人而言，新志趣可說是自然相投。Suea 曾在德國、美國蒙大拿州、紐澤西州和加州度過童年時光，她以尋找別人沒有的衣服為樂，也為自己的「開學日服裝」感到驕傲。
Suea 回憶說：「我從小就知道自己想投入時尚產業。那時候還是 7、8 歲的小女孩，就很喜歡幫鄰居搭配衣服。」
在美國西岸完成大學學業後，Suea 回到東部。她知道，要沉浸在時尚文化中心就必須住在紐約，於是她加入位於市中心、深具影響力的經銷商 Opening Ceremony，從此展開生涯。Suea 工作了四年，最後成為品牌形象副總監，負責管理創意內容和特殊專案。她提到：「我還記得拿到工作時有多興奮，比考上大學還要開心。」
然而，Suea 對烹飪的熱情始終未減。既然她已經與時尚界精英合作創下佳績，另闢專屬的烹飪小天地也不再令她卻步。Suea 認為自己準備好嘗試新事物；另一方面，每晚紐約無與倫比的餐廳饗宴，也激勵她回到廚房。她在去年夏天創辦了實驗性的期間限定餐飲服務 Suea’s Dinner Service，透過熱愛的料理串連起親友與家人，共享美好時光。
年僅 26 歲，Suea 就憑著自身經驗，在時尚風格中融入不同城市與產業的靈感。在下面的篇章，我們將藉由創意人訪談，認識 Suea 在時尚及美食領域的歷程與連結，瞭解她如何打破產業規則，開創自我新格局。
「我不認為有任何頭銜能完整描述我想做的一切。」
無論時尚還是料理，你從未依循傳統常軌；你的時尚風格似乎也不限於單一美學，你會怎麼形容自己的風格？
我對穿著有很明確的想法，我覺得這和在充滿競爭的紐約生活有關。或許聽起來有點老掉牙，不過我真的不喜歡穿上大家都有的衣服。
去年，我從女孩子氣轉變成十足的運動風格。隨著年齡增長，我漸漸拋去打扮的概念，你知道的，就是每天都要穿得漂漂亮亮。我現在反而比較重視舒適性，能自在活動的感覺很棒；不過我還是想要俏皮可愛的造型，所以如果穿籃球褲，就會搭配可愛的 T 恤或類似服裝。
對於個人風格，我想可以用持續演化形容。雖然最核心的身分認同不變，但時尚風格已經截然不同，而且還會持續改變。
你能說說從時尚產業到推出 Suea’s Dining Service，這中間的轉折嗎？
我從小就想嘗試餐飲，但是仔細想想 [開餐廳] 還是令人卻步。我最喜歡的社交活動是與朋友一起吃晚餐，但在去年，我對這種生活方式感到倦怠，夜生活也畫下休止符。為了繼續同樂，我開始經營 Suea’s Dinner Service，這項服務不會進入夜店，當然也不會在酒吧舉辦。
我的目標專注在整體體驗，為晚餐增添實驗精神和更多互動。食物只是其中一部分，更重要的是感受朋友之間的親密連結。我在第一次晚餐做了大蒜奶油蠟燭，融化時可以當作醬料使用，我的朋友都為之驚嘆。那種振奮感讓我不禁去想：「下一次要端上什麼好菜？」
對我來說，我很喜歡與朋友相聚，為他們烹飪料理。如果他們覺得食物很棒，我也會很高興。
餐廳因為疫情影響而歇業，對你的事業有什麼影響？
我現在回到紐約開業，餐廳位在中國城自住公寓的屋頂上。說來諷刺，因為新冠病毒疫情，這間小巧又隱密的餐廳反而經營得有聲有色。
「去年，我從女孩子氣轉變成十足的運動風格。我經常穿著籃球褲或網球裙，但會搭配可愛的 T 恤。」
烹飪也是一種與自身根源建立連結的方式，你是否感同身受？
現在回頭看其實很有趣，我在中學時開始烹飪，因為我母親從來不做美式料理，你也知道，那種典型的韓國媽媽。不過，經營 Suea’s Dining Service 以後，我對韓式 [料理] 也越來越有興趣。我會做一些基本菜色，料理對韓國人來說是家常便飯。這個夏天，我常常纏著我阿姨，向她請教更多料理訣竅。這些都使我更欣賞自己的根源文化。
文字：Elaine YJ Lee
攝影：Min Hyun-woo
撰寫時間：2020 年 8 月