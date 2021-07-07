Suea Cho 穿梭於首爾和紐約，打造時尚與盛宴

無論時尚還是料理，你從未依循傳統常軌；你的時尚風格似乎也不限於單一美學，你會怎麼形容自己的風格？

我對穿著有很明確的想法，我覺得這和在充滿競爭的紐約生活有關。或許聽起來有點老掉牙，不過我真的不喜歡穿上大家都有的衣服。



去年，我從女孩子氣轉變成十足的運動風格。隨著年齡增長，我漸漸拋去打扮的概念，你知道的，就是每天都要穿得漂漂亮亮。我現在反而比較重視舒適性，能自在活動的感覺很棒；不過我還是想要俏皮可愛的造型，所以如果穿籃球褲，就會搭配可愛的 T 恤或類似服裝。



對於個人風格，我想可以用持續演化形容。雖然最核心的身分認同不變，但時尚風格已經截然不同，而且還會持續改變。