造型設計：Sabrina Ionescu

至於顏色，Sabrina 堅持選擇中性色，以內斂的色調搭配基本的黑白單品。「我不太喜歡太亮的顏色，比較喜歡柔和的粉彩配色。不瞞你說，淺粉紅色是我的最愛。」

她無法接受的單品呢？Sabrina 表示：「就是牛仔褲，因為不是很舒服，我寧可穿運動褲。」她開玩笑地說：「很運動員吧。」

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