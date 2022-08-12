隨性風格，輕鬆升級
造型設計：Sabrina Ionescu
Sabrina Ionescu 在球場上以強勢球風及好勝心聞名。她高度自律、努力不懈，但這位 WNBA 球星平日的場外風格卻展現柔和悠閒的一面。場外的她喜歡放鬆的氛圍，造型中少不了運動褲這種個性十足的個性元素。
上一次更新：2022年8月12日
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對 Sabrina 來說，舒適是王道。她形容自己的日常穿搭是輕鬆從容，如正式打扮或隨興穿搭皆適宜的白色 T 恤等基本款式。至於鞋款呢？她表示：「Air Max 運動鞋是我的必備單品，什麼造型都能駕馭。」
「我還在穿從奧勒岡帶來的 Nike 旅行運動服，這讓我依依不捨！」
Sabrina Ionescu
Sabrina 在穿上最舒適的運動褲，並搭配修身硬挺的單品時最有自信，展現舒適與隨性的極致結合。
為了提升造型質感，Sabrina 會混搭紋理不同的材質。她挑選的產品是能立刻增添時髦元素的黑色飛行夾克。
至於顏色，Sabrina 堅持選擇中性色，以內斂的色調搭配基本的黑白單品。「我不太喜歡太亮的顏色，比較喜歡柔和的粉彩配色。不瞞你說，淺粉紅色是我的最愛。」
她無法接受的單品呢？Sabrina 表示：「就是牛仔褲，因為不是很舒服，我寧可穿運動褲。」她開玩笑地說：「很運動員吧。」
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