減輕壓力能改善免疫系統

想要終結壓力導致生病、生病又帶來壓力的循環？這些秘訣可供你參考。



1. 留意緊張焦慮的早期徵兆。

醫學博士 Aeva Gaymon-Doomes 是華盛頓特區精神科醫師，她表示：「通常，你的身體會比心智更快地告訴你，自己正在內化和承受壓力。」密切注意身體出現的新問題，例如睡眠欠佳、體重增加或減輕、腸胃道問題或頭痛，這些可能都是早在壓力攻擊免疫系統前就出現的警訊。



2. 擁抱健康的生活型態。

如果你已經這麼做了，要為你按個讚，若還沒這麼做，現在就開始。Sternberg 博士表示，已經證實規律性運動、每晚保持至少七小時的睡眠，以及攝取富含蔬果和精益蛋白質 (尤其是地中海飲食) 的健康食物是非常好的習慣，這些加在一起能帶來降低壓力指數的效果，有助於保持強健的免疫系統。如果嘗試做到這一切卻變成一種壓力 (例如假日時)，請務必至少先做到其中一項。



3. 擁抱你所愛的人。

Marsh 表示，和重要的人或自己的孩子依偎在一起時，身體會釋放親密關係荷爾蒙催產素，能降低免疫抑制皮質醇與壓力荷爾蒙正腎上腺素。《心理科學》期刊中的研究發現擁抱有助於減少生病的機會，原因可能就在於此。開始覺得身體不舒服時，大大的擁抱 (目前請抱著那些和你住在一起的人) 也有助於舒緩症狀。Marsh 說，這是因為催產素有利於疼痛閾值、幸福感和療癒過程。她也提到，和富有同情心的傾聽者說話，或是和好友一起度過的時光，也能觸發這種荷爾蒙。根據華盛頓州立大學的一項研究，只要和小狗或貓咪蜷縮在一起取暖 10 分鐘，也能降低皮質醇。



4. 更加正念。

Mind Your Strength Coaching 的 CEO 兼認知行為治療專家 Melanie Shmois 表示：「覺得焦慮或有壓力時，大腦所採取的行動就和你身體受到傷害時一樣。當你放慢步調、深呼吸，感受身邊的所見、所聞、所聽且與環境協調一致時，大腦會瞭解到你並沒有受到傷害，因為如果安全真的受到威脅時，你絕不會讓自己暫停下來。」Shmois 進一步說道：「當你一進入更平靜的狀態，前額葉皮質，也就是大腦的理性部分，會回來發揮作用，並產生能在體內帶來放鬆感的想法。」



這些都還未能說服你？一項針對超過 200 個研究的統合分析已經證實，以正念為基礎的療法與減少壓力、焦慮和憂鬱 (這些都會減弱免疫系統) 之間的關聯。另一項針對多個研究的複審也指出，正念冥想能減少壓力相關的疾病並提升細胞免疫力。



在所處的環境中集中感官的注意力，是活在當下的一個方法。Sternberg 博士表示，也可以試試 Andrew Weil 博士的 4-7-8 方法，將你的注意力從生活的壓力源轉移到呼吸上。具體怎麼做？用鼻子吸氣 (數一到四)、屏息 (數一到七)、用力吐氣 (數一到八)。



5. 有個專門的減壓練習。

主動而非被動，這一點很關鍵。Gaymon-Doomes 表示：「在沒有壓力感時，越能花時間反思與沉澱心靈；當壓力來臨時，就越能做好準備，從容以對。」哪一些練習最有效？Gaymon-Doomes 指出，只要能讓你靜下心來的練習都可以，雖說有練習總比沒有好，她建議每一項練習至少 20 分鐘。因此，不論能讓你放鬆的是舉重、瑜伽或閱讀都沒問題。她表示，不論你的選擇是什麼，都知道眼前的活動能發揮效果，也許你能有更好的睡眠或更容易入睡、靜止心率和血壓因此降低、慢性頭痛或胃痛獲得舒緩，或者專注力和生產力有所提升。