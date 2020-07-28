Nike 跑步的建議
鍛鍊基礎肌肉，提升力氣、穩定度和耐力。
跑步不僅是心肺運動，回想一下跑步的動作，你必須不斷地使用單腳平衡，所以軀幹的肌力和穩定度尤其重要。嘗試以下運動打造堅實的核心，改善跑步姿勢，提升力氣和耐力。
傑出跑者至少都有一個共通點，那就是強壯的核心肌群，而這不單指六塊腹肌。
亞特蘭大指導顧問公司 Running Strong 負責人 Janet Hamilton 同時也是一名肌力和調節訓練教練，她表示可以把核心肌群想成所有穩定軀幹和髖部的肌肉，這包含腹直肌，也就是六塊肌；內側和外側的腹斜肌，可幫助身體側向扭轉；環繞腹部的深層腹橫肌，能緊縮肚臍；另外還有脊椎旁的豎脊肌群、下背部的深層多裂肌、臀大肌和骨盆底肌。
透過核心運動鍛鍊這些肌肉可有明顯的成效，改善體態和穩定度、矯正姿勢，讓你成為強健快速的跑者。
要瞭解為何強壯的軀幹能帶來優勢，可以思考一下跑步的動作。跑步時必須在左右腳交替邁步時保持平衡，而腹肌和背部肌肉就是主要維持身體直挺和穩定的部位。Hamilton 描述：「你會先踏出一隻腳，身體懸浮在空中，再以另一隻腳落地。」她進一步解釋，核心肌群是邁步時傳遞腿部力量，以及落地時吸收衝擊的要角。
Hamilton 表示，要達成此效果，核心肌群必須強壯而柔韌，不然就無法充分生成力量或吸收衝擊，因而導致運動表現不佳，而且增加受傷機率。她補充說明，如果核心肌群不夠強壯，跑步時就容易髖部搖晃、背部痠痛、膝蓋疼痛，或開始拖腳跑步。
「如果核心肌群不夠強壯，跑步時就容易髖部搖晃、背部痠痛、膝蓋疼痛，或開始拖腳跑步。」
Running Strong 負責人 Janet Hamilton
強壯的核心有助於避免上述問題和疼痛，研究另也指出，這可以提升跑步表現。《肌力與體能研究期刊》發表的研究顯示，持續不間斷的核心肌力訓練可提升速度。《PLOS One》也有研究發現，強壯核心可改善耐力和跑步效率。
拍下跑者在長跑前後的相片，就能理解箇中道理：他們的姿勢可能會在最後一哩路開始變形。穩健的核心肌肉有助於避免疲勞，讓你持續高效跑步。Hamilton 表示當你變得越強壯，就越能避免疲勞。
幸好強化核心訓練十分簡單，許多動作都可以在各種場合進行，無需任何器材。Hamilton 認為，關鍵是要長時間挑戰你的肌肉，並維持良好姿勢，這個目標在沒有高強度跑步訓練的日子會比較容易達成。她說：「我鼓勵運動員一週盡量做完三次肌力訓練，動作不用超級複雜，如果能用一個動作鍛鍊多個肌群，就能事半功倍。」
「當你變得越強壯，就越能避免疲勞。」
Running Strong 負責人 Janet Hamilton
準備好征服這些運動吧，從各個角度鍛鍊你的核心，也可與任何肌力訓練搭配進行。Hamilton 的秘訣：把動作做到目標肌肉感到疲勞為止，而非執意完成特定組數和循環，或維持姿勢一定的時間。可能對你來說做 5 組就累了，但其他人可以做 20 組。Hamilton 表示，重點是要維持挑戰性，但不會過於負擔。
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