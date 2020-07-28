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強化核心，穩健暢跑

Nike 跑步的建議

跑者的 8 個強化核心運動

鍛鍊基礎肌肉，提升力氣、穩定度和耐力。

跑步不僅是心肺運動，回想一下跑步的動作，你必須不斷地使用單腳平衡，所以軀幹的肌力和穩定度尤其重要。嘗試以下運動打造堅實的核心，改善跑步姿勢，提升力氣和耐力。

傑出跑者至少都有一個共通點，那就是強壯的核心肌群，而這不單指六塊腹肌。

亞特蘭大指導顧問公司 Running Strong 負責人 Janet Hamilton 同時也是一名肌力和調節訓練教練，她表示可以把核心肌群想成所有穩定軀幹和髖部的肌肉，這包含腹直肌，也就是六塊肌；內側和外側的腹斜肌，可幫助身體側向扭轉；環繞腹部的深層腹橫肌，能緊縮肚臍；另外還有脊椎旁的豎脊肌群、下背部的深層多裂肌、臀大肌和骨盆底肌。

透過核心運動鍛鍊這些肌肉可有明顯的成效，改善體態和穩定度、矯正姿勢，讓你成為強健快速的跑者。

要瞭解為何強壯的軀幹能帶來優勢，可以思考一下跑步的動作。跑步時必須在左右腳交替邁步時保持平衡，而腹肌和背部肌肉就是主要維持身體直挺和穩定的部位。Hamilton 描述：「你會先踏出一隻腳，身體懸浮在空中，再以另一隻腳落地。」她進一步解釋，核心肌群是邁步時傳遞腿部力量，以及落地時吸收衝擊的要角。

Hamilton 表示，要達成此效果，核心肌群必須強壯而柔韌，不然就無法充分生成力量或吸收衝擊，因而導致運動表現不佳，而且增加受傷機率。她補充說明，如果核心肌群不夠強壯，跑步時就容易髖部搖晃、背部痠痛、膝蓋疼痛，或開始拖腳跑步。

跑者的 8 個強化核心運動

「如果核心肌群不夠強壯，跑步時就容易髖部搖晃、背部痠痛、膝蓋疼痛，或開始拖腳跑步。」

Running Strong 負責人 Janet Hamilton

強壯的核心有助於避免上述問題和疼痛，研究另也指出，這可以提升跑步表現。《肌力與體能研究期刊》發表的研究顯示，持續不間斷的核心肌力訓練可提升速度。《PLOS One》也有研究發現，強壯核心可改善耐力和跑步效率。

拍下跑者在長跑前後的相片，就能理解箇中道理：他們的姿勢可能會在最後一哩路開始變形。穩健的核心肌肉有助於避免疲勞，讓你持續高效跑步。Hamilton 表示當你變得越強壯，就越能避免疲勞。

幸好強化核心訓練十分簡單，許多動作都可以在各種場合進行，無需任何器材。Hamilton 認為，關鍵是要長時間挑戰你的肌肉，並維持良好姿勢，這個目標在沒有高強度跑步訓練的日子會比較容易達成。她說：「我鼓勵運動員一週盡量做完三次肌力訓練，動作不用超級複雜，如果能用一個動作鍛鍊多個肌群，就能事半功倍。」

「當你變得越強壯，就越能避免疲勞。」

Running Strong 負責人 Janet Hamilton

跑者的 8 個強化核心運動

準備好征服這些運動吧，從各個角度鍛鍊你的核心，也可與任何肌力訓練搭配進行。Hamilton 的秘訣：把動作做到目標肌肉感到疲勞為止，而非執意完成特定組數和循環，或維持姿勢一定的時間。可能對你來說做 5 組就累了，但其他人可以做 20 組。Hamilton 表示，重點是要維持挑戰性，但不會過於負擔。

  1. 捲腹
    鍛鍊部位：腹肌 (腹直肌)

    鍛鍊方式：身體平躺，膝蓋彎曲，雙足平放於地面。收緊腹肌，上背部和肩膀抬高離地，頸部不要出力，然後慢慢回到開始姿勢。
  2. 自行車捲腹
    鍛鍊部位：腹肌 (腹直肌、腹斜肌)

    鍛鍊方式：身體平躺，雙手置於頭後方，膝蓋抬起貼近胸口，肩膀抬高離地。左手肘往右膝方向移動，同時伸直左腿，保持離地幾公分。回到起始姿勢，換邊重複執行。
  3. 高平板式
    鍛鍊部位：肩部、胸部、上背部、腹肌 (腹直肌、腹橫肌)、下背部、髖部、臀大肌、股四頭肌、小腿

    鍛鍊方式：維持直手伏地挺身姿勢，肩膀在手腕正上方。保持背部呈一直線 (髖部不下沉或拱起)，腹肌、大腿和臀部用力，視線落在雙手前方 10 公分處 (如要降低難度，前臂著地，肩膀位在手肘正上方)。
  4. 單腿臀部橋式
    鍛鍊部位：髖部、臀大肌、大腿後側肌肉

    鍛鍊方式：身體平躺屈膝，雙足平放地面，雙臂置於兩側。延伸右腿，腳跟離地幾公分，足部放鬆。盡可能地抬起髖部，臀大肌用力。維持在頂端姿勢，然後慢慢下降。換腳重複執行。
  5. 輪流交替螃蟹運動
    鍛鍊部位：腹肌 (腹直肌、腹斜肌)、背部、臀大肌、腿部

    鍛鍊方式：屈膝坐下，雙足平放地面，手心向下置於身體後方，手指朝外。盡可能地抬起髖部，右手臂伸直高舉過頭、貼近耳朵。放鬆回到起始姿勢，換另一側手臂重複執行。
  6. 死蟲式
    鍛鍊部位：腹肌 (腹直肌、腹橫肌)、背部、臀大肌、髖部

    鍛鍊方式：身體平躺，雙手從肩部向天花板延伸，雙腳抬起，膝蓋彎曲形成 90 度角。伸直左腿，右手臂朝耳朵方向放下，保持下背部貼緊地面。回到開始姿勢，換手換腳重複動作。
  7. 板式交替撐地
    鍛鍊部位：肩部、胸部、上背部、腹肌 (腹橫肌、腹直肌)、下背部、髖部、臀大肌、內側和外側大腿、股四頭肌、小腿

    鍛鍊方式：以高平板式開始，雙腳併攏，肩膀在手腕正上方。保持背部呈一直線，腹肌、大腿和臀部用力，視線落在雙手前方 10 公分處。足部往側邊跨一大步，再將足部移回起始位置。
  8. 改良式側平板式
    鍛鍊部位：背部、腹肌 (腹斜肌)、髖部、臀大肌

    鍛鍊方式：身體靠左側躺，下方膝蓋微彎。左前臂撐起身體並抬起髖部，右手臂往天花板方向延伸。盡可能地抬高右腿，腳尖用力。身體放鬆回到起始姿勢，然後換邊重複同樣的動作。

查看 NTC 的「鍛鍊出更精實強壯的腹肌」，馬上開始訓練。

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