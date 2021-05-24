提到跑步所需的肌肉，你可能會想到下半身的大肌群：臀大肌、股四頭肌、大腿後側肌群以及小腿肌，但是你的核心區塊其實才是跑者最重要的肌群，它不只是「六塊肌」。

認證肌力與體能教練 Janet Hamilton 是亞特蘭大訓練公司 Running Strong 的負責人。她表示核心是保持軀幹和臀部穩定的所有肌肉，連同被稱為六塊肌的腹直肌 (就算看不出來，但每個人都有) 一起作用。你的核心包括可幫助你往左右側旋轉的內外腹斜肌；像束腹一樣環繞著腹部、讓肚臍縮緊的深層肌肉「腹橫肌」；脊椎周圍的豎脊肌；下背部的深層肌肉「多裂肌」；你的臀大肌以及骨盆底。

強化這些肌肉能改善你的姿勢和穩定度、調整體態，並幫助你成為更健美、更快、更有效率的跑者。在《肌力與體能訓練研究期刊》上發表的一項研究顯示，持續進行核心肌力訓練可提升速度。在 PLOS One 上發表的另一項研究發現，核心訓練可改善耐力和跑步效率 (將自身能量用於跑步的效率)。