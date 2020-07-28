準備好征服這些運動吧，從各個角度鍛鍊你的核心，也可與任何肌力訓練搭配進行。Hamilton 的秘訣：把動作做到目標肌肉感到疲勞為止，而非執意完成特定組數和循環，或維持姿勢一定的時間。可能對你來說做 5 組就累了，但其他人可以做 20 組。Hamilton 表示，重點是要維持挑戰性，但不會過於負擔。

捲腹

鍛鍊部位：腹肌 (腹直肌)



鍛鍊方式：身體平躺，膝蓋彎曲，雙足平放於地面。收緊腹肌，上背部和肩膀抬高離地，頸部不要出力，然後慢慢回到開始姿勢。

自行車捲腹

鍛鍊部位：腹肌 (腹直肌、腹斜肌)



鍛鍊方式：身體平躺，雙手置於頭後方，膝蓋抬起貼近胸口，肩膀抬高離地。左手肘往右膝方向移動，同時伸直左腿，保持離地幾公分。回到起始姿勢，換邊重複執行。

高平板式

鍛鍊部位：肩部、胸部、上背部、腹肌 (腹直肌、腹橫肌)、下背部、髖部、臀大肌、股四頭肌、小腿



鍛鍊方式：維持直手伏地挺身姿勢，肩膀在手腕正上方。保持背部呈一直線 (髖部不下沉或拱起)，腹肌、大腿和臀部用力，視線落在雙手前方 10 公分處 (如要降低難度，前臂著地，肩膀位在手肘正上方)。

單腿臀部橋式

鍛鍊部位：髖部、臀大肌、大腿後側肌肉



鍛鍊方式：身體平躺屈膝，雙足平放地面，雙臂置於兩側。延伸右腿，腳跟離地幾公分，足部放鬆。盡可能地抬起髖部，臀大肌用力。維持在頂端姿勢，然後慢慢下降。換腳重複執行。

輪流交替螃蟹運動

鍛鍊部位：腹肌 (腹直肌、腹斜肌)、背部、臀大肌、腿部



鍛鍊方式：屈膝坐下，雙足平放地面，手心向下置於身體後方，手指朝外。盡可能地抬起髖部，右手臂伸直高舉過頭、貼近耳朵。放鬆回到起始姿勢，換另一側手臂重複執行。

死蟲式

鍛鍊部位：腹肌 (腹直肌、腹橫肌)、背部、臀大肌、髖部



鍛鍊方式：身體平躺，雙手從肩部向天花板延伸，雙腳抬起，膝蓋彎曲形成 90 度角。伸直左腿，右手臂朝耳朵方向放下，保持下背部貼緊地面。回到開始姿勢，換手換腳重複動作。

板式交替撐地

鍛鍊部位：肩部、胸部、上背部、腹肌 (腹橫肌、腹直肌)、下背部、髖部、臀大肌、內側和外側大腿、股四頭肌、小腿



鍛鍊方式：以高平板式開始，雙腳併攏，肩膀在手腕正上方。保持背部呈一直線，腹肌、大腿和臀部用力，視線落在雙手前方 10 公分處。足部往側邊跨一大步，再將足部移回起始位置。

改良式側平板式

鍛鍊部位：背部、腹肌 (腹斜肌)、髖部、臀大肌



鍛鍊方式：身體靠左側躺，下方膝蓋微彎。左前臂撐起身體並抬起髖部，右手臂往天花板方向延伸。盡可能地抬高右腿，腳尖用力。身體放鬆回到起始姿勢，然後換邊重複同樣的動作。



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