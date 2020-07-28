提升跑步體驗的最佳肌力訓練動作

只要一種練習，就能鍛鍊你的臀大肌、股四頭肌、大腿後側肌群和核心肌群，同時改善平衡感與穩定度。
有好長一段時間，跑步圈普遍認為，想要成為好的跑者，只要跑就夠了。Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 表示，過去認為搭配肌力訓練等其他運動的觀念不僅奇怪，舉重更不利於跑步表現，因為笨重的肌肉會拖累速度，肌力訓練還會佔去寶貴的訓練時間。Bennett 說，這樣的理論盛行了幾十年，他們認為跑者只要跑步就夠了。
所幸我們已經擺脫了這樣的觀念。如果你變得更強壯、大腿耐力提升，便能以較不費力且更適當的跑姿接受艱難的跑步挑戰，也比較不會受傷。Bennett 說：「肌力訓練是避免運動傷害的防護網。」
合格物理治療師兼 Nike Performance Council 成員 Derek Samuel 正是這樣教導他治療的運動員。Samuel 說：「跑者喜歡把跑步當作主要的運動方式，有些跑者甚至只願意跑步，但我想這正是許多跑者遲早會有膝蓋問題的原因。他們的肌肉沒有經過足夠的準備和鍛鍊，無法保護關節並讓他們保持健康。」他表示，跑者必須做肌力訓練，才能有更好的跑步體驗。
「肌力訓練是避免運動傷害的防護網。」
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett
簡單的改變
做後跨弓箭步。
這個基本的肌力訓練動作可為跑者帶來數不盡的好處。Bennett 說：「後跨弓箭步會迫使你維持平衡，進而改善你的跑姿。動作期間，核心肌群為了保持身體穩定，會讓你的腹肌、腹斜肌和下背部變得更強壯。」他補充說明：「弓箭步本身可以活動你的臀大肌、股四頭肌和大腿後側肌群，這些肌肉都可以為你的跑步帶來力量，支撐並穩定你的膝蓋。」
Bennett 表示，這個動作也能轉化為跑步的姿態 (想像以慢動作錄下跑步的過程，每次蹬足就像迷你的弓箭步)。此外，由於一次只用一隻腳，這讓你能夠確認身體左右側之間的肌肉不平衡。這時你就會知道，必須針對較弱的一邊多做幾下，或是稍後用按摩滾筒按壓較緊繃的部位。
後跨弓箭步為何比前跨弓箭步來得好？因為後跨弓箭步比較容易維持適當的姿勢。Bennett 說，很多人在做前跨弓箭步時，前膝經常會超過腳踝，使前膝承受過多壓力，而後跨步比較不會有這樣的問題 (已有證據支持這樣的理論：在韓國一項關於前後弓箭步及弓箭步走的研究中，研究人員發現，後跨弓箭步較不容易引發膝蓋損傷，而且可以活動更多腿部肌肉纖維)。
為了讓自己慢慢習慣，可將後跨弓箭步加入你的肌力訓練，先從每隻腳 5 下開始。Bennett 表示，一開始不會注意到明顯的差別，但一個禮拜過後，你就會變得更強壯，可以做到 10 下。一旦開始感到輕鬆，可試著在每次跨步蹲低時多停留 5 秒。連這也難不倒你？可在做弓箭步時雙手各持 3 磅的啞鈴，當這也變得輕而易舉時，可停留 5 秒。
Bennett 說：「慢慢進步絕對比一下因過量運動而受傷更好。即便只是不起眼的後跨弓箭步，也能讓你往目標邁進。」
如何練習後跨弓箭步
一開始先站著，雙腳打開與髖部同寬，雙手放在髖部上。一隻腳向後跨，雙腳彎曲呈 90 度直角。前大腿應與地面平行，膝蓋在腳踝正上方。接著前腳用力踩地，後腳往前跨，回到起始位置。換腳重複動作，這樣算完成 1 次。
從動作中獲益更多
姿勢札實到位。
全程挺胸、身體打直、收緊腹肌，別讓上半身搖晃或駝背 (跑步時也是)。
專注在前腿上。
在後跨弓箭步中，主要是前腿用力，特別是臀大肌和股四頭肌。可試著收緊這些肌肉，讓自己在後跨時保持穩定和平衡，並有力地將後腳向前拉回起始位置。
前膝保持穩固。
為了避免關節承受壓力，勿讓前膝向內垮下或向外移動。
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