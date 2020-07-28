提升跑步體驗的最佳肌力訓練動作

簡單的改變

做後跨弓箭步。



這個基本的肌力訓練動作可為跑者帶來數不盡的好處。Bennett 說：「後跨弓箭步會迫使你維持平衡，進而改善你的跑姿。動作期間，核心肌群為了保持身體穩定，會讓你的腹肌、腹斜肌和下背部變得更強壯。」他補充說明：「弓箭步本身可以活動你的臀大肌、股四頭肌和大腿後側肌群，這些肌肉都可以為你的跑步帶來力量，支撐並穩定你的膝蓋。」



Bennett 表示，這個動作也能轉化為跑步的姿態 (想像以慢動作錄下跑步的過程，每次蹬足就像迷你的弓箭步)。此外，由於一次只用一隻腳，這讓你能夠確認身體左右側之間的肌肉不平衡。這時你就會知道，必須針對較弱的一邊多做幾下，或是稍後用按摩滾筒按壓較緊繃的部位。



後跨弓箭步為何比前跨弓箭步來得好？因為後跨弓箭步比較容易維持適當的姿勢。Bennett 說，很多人在做前跨弓箭步時，前膝經常會超過腳踝，使前膝承受過多壓力，而後跨步比較不會有這樣的問題 (已有證據支持這樣的理論：在韓國一項關於前後弓箭步及弓箭步走的研究中，研究人員發現，後跨弓箭步較不容易引發膝蓋損傷，而且可以活動更多腿部肌肉纖維)。



為了讓自己慢慢習慣，可將後跨弓箭步加入你的肌力訓練，先從每隻腳 5 下開始。Bennett 表示，一開始不會注意到明顯的差別，但一個禮拜過後，你就會變得更強壯，可以做到 10 下。一旦開始感到輕鬆，可試著在每次跨步蹲低時多停留 5 秒。連這也難不倒你？可在做弓箭步時雙手各持 3 磅的啞鈴，當這也變得輕而易舉時，可停留 5 秒。



Bennett 說：「慢慢進步絕對比一下因過量運動而受傷更好。即便只是不起眼的後跨弓箭步，也能讓你往目標邁進。」