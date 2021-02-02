想好你的「目標」之後，你必須建立一個實現目標的計畫，並為這個計畫承擔責任。我每個週末都會為下一週擬好計畫，把大任務細分為小任務以及明確的安排對我很有幫助。我不會只寫下「健身一小時」，我會寫出每項運動、組數、次數和休息時間。把每個步驟都列出來後，我就會更加全心投入。



其實，計畫無法取代與隊友打球或向教練學習的經驗，但你還是能透過許多方式獲得支持的力量。



我與我的先生 Darius 訂婚時，我們分別在不同州指導球隊，但兩人每天仍然擠出時間視訊通話或互相傳訊。為什麼要提到我的先生呢？因為現在你必須與你的籃球大家庭保持聯繫，用相同的方式鞏固彼此間的連結。

試著與隊友分享你的訓練計畫，讓他們也能參與訓練。或許你們可以透過 Zoom 一起做一些運動。然後，分享你跑 1 公里需要花費的時間或是你在 5 定點投籃訓練時投進的球數。若想強化同儕情誼，還可以建立群組聊天室、發想球隊口號或是打造共享播放清單，讓大家在訓練時能夠聆聽相同的音樂。