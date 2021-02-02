一名年輕籃球員在封城時期動力缺缺，來自喬治亞州的 Joni Taylor 透過循序漸進地尋找目標，協助他突破例行訓練的瓶頸。
「詢問教練」是一個幫助你專注比賽的諮詢專欄。
問：
親愛的教練：
我是一名高二學生，從高一就開始擔任籃球校隊的控球後衛。無論是比賽、練習還是運動，我一直是個很仰賴隊友的球員。但今年我們無法一起訓練，這真讓我提不起勁。我以前會和我哥哥來場一對一鬥牛賽，但他去年離鄉就讀大學，所以現在家裡只剩我一個。這幾個月來，除了偶爾在停車場練習投籃之外，我變得很少打球。我甚至不想去跑步或舉重，明明這些運動一個人做也沒問題。我真的覺得很挫折，也開始擔心自己的球技退步。我要如何才能重拾動力？
— 懷念互動式田徑運動 (MIA)
17 歲籃球員
答：
MIA 你知道嗎？你並不孤單。我在大四的時候也無法找到自己的動力所在。
我受了很多傷，受不了每天早上 6 點起床跑步，慢慢地開始無法保持專注。我沒想過要成為職業球員，畢竟當時 WNBA 才剛成立。但我是球隊的隊長，想要為大學籃球生涯畫下完美句點，成為隊友的好榜樣，這樣才有始有終。
無法維持動力時請不要自責，因為這是「每一位」運動員都會經歷的事。
在那個深受困擾的時期，我會停下腳步詢問自己：「我為什麼要打球？」我小時候喜歡打球，是因為這項運動很好玩。到了大學，卻不是每個時刻都充滿趣味。那我為什麼要堅持打球呢？經過多番思考之後，我發現籃球是我用來回報父母的方式。我的父母看見我的潛力並用心栽培我，我想要向他們表達感激，所以我每天都全心投入在籃球運動上。
這就是我的「目標」或是我的目的，瞭解自己的「目標」後，才能好好克服球員必須面對的挑戰，也助我征服現在身為教練的挑戰。
你我皆明白，籃球比賽需要投注很多心力。隊友和教練不在身邊的時候，「目標」就是那個能讓你打起精神、堅持打球的動機。遠大的「目標」才能帶來長期的激勵作用，而目標的意義必須超越你自身和運動成就。如果目標只是贏得總冠軍而已，那麼贏了之後要做什麼呢？
有些我指導的球員會告訴我：「我叔叔生前帶我接觸籃球，我現在正是為他而戰」或是「我打球是因為唯有拿到籃球獎學金，才有辦法去念大學」。你的「目標」可以與自己或他人相關，可能會是非常私密的念頭。
如果要釐清自己的「目標」，可以試著在日記中寫下你的想法。可能需要花費幾天時間你才會有所發現，但這有其必要。這不僅能讓你平靜度過防疫時期，還能讓你在運動員生涯中持之以恆，因為這條道路不會總是一帆風順。
遠大的「目標」才能帶來長期的激勵作用，而目標的意義必須超越你自身和運動成就。
想好你的「目標」之後，你必須建立一個實現目標的計畫，並為這個計畫承擔責任。我每個週末都會為下一週擬好計畫，把大任務細分為小任務以及明確的安排對我很有幫助。我不會只寫下「健身一小時」，我會寫出每項運動、組數、次數和休息時間。把每個步驟都列出來後，我就會更加全心投入。
其實，計畫無法取代與隊友打球或向教練學習的經驗，但你還是能透過許多方式獲得支持的力量。
我與我的先生 Darius 訂婚時，我們分別在不同州指導球隊，但兩人每天仍然擠出時間視訊通話或互相傳訊。為什麼要提到我的先生呢？因為現在你必須與你的籃球大家庭保持聯繫，用相同的方式鞏固彼此間的連結。
試著與隊友分享你的訓練計畫，讓他們也能參與訓練。或許你們可以透過 Zoom 一起做一些運動。然後，分享你跑 1 公里需要花費的時間或是你在 5 定點投籃訓練時投進的球數。若想強化同儕情誼，還可以建立群組聊天室、發想球隊口號或是打造共享播放清單，讓大家在訓練時能夠聆聽相同的音樂。
現在你必須與你的籃球大家庭保持聯繫，鞏固彼此間的連結……
最後這個建議可能有點不尋常，但是享受不打籃球的生活，才能讓你在比賽時更加專注。我希望你能善用現在這段時間休養生息、與家人同樂、看書或是培養新的嗜好。現在是個非常時期，但身為運動員，你一定知道如何應付。你的遠大目標一定能讓你堅強地走出困境。如果能戰勝這個時期，你與運動之間的關係將會截然不同，更能讓你一生受用。
Taylor 教練
Joni Taylor 是喬治亞大學的女子籃球隊總教練。2016 年，她被提名為 Spalding Maggie Dixon NCAA Division I 的國家年度新手教練，她曾效力於路易斯安那州立大學、阿拉巴馬大學、路易斯安那理工大學和特洛伊大學，豐富的指導經驗令人印象深刻。她在阿拉巴馬大學就讀期間是一名出色球員，總得分 716 分、搶下 555 個籃板球、103 次阻攻。她在校隊排行榜中排名第四，帶領阿拉巴馬大學 Tide 隊出賽兩次 NCAA 比賽以及兩次 WNIT。此外，Taylor 也憑藉著對於社區服務的貢獻獲獎無數。