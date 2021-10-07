運動心理學家 Jim Taylor 分享如何讓孩子不斷活動

只有不到 1% 的孩子長大後會成為專業運動員，但運動心理學家暨教養專家 Jim Taylor 博士表示，讓孩子參與運動項目，目的不是為了讓他們成為下一個 Serena Williams 或 LeBron James。參與運動，是為了讓孩子在未來的人生中，能具備追求健康、快樂與成功的心理素質。在《Trained》本集內容中，前高山滑雪選手 Jim Taylor 加入主持人 Jaclyn Byrer 的討論，分析兒童運動的好處，並分享相關建議，讓父母瞭解該如何讓孩子對運動感興趣並維持熱情。他說，秘訣就在於打造正向的運動體驗，而不要陷入「青少年運動的商業情結」。Jim Taylor 博士本身有兩名運動員女兒，他以自身經驗深入分析可能讓女孩抗拒運動的因素，並介紹有助消弭性別隔閡的方法。