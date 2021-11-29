隆重介紹推動東京滑板文化的女性

滑板就是要突破界線。在日本這個性別規範嚴明、滑板圈還在發展中的國家，女性滑板手還有許多界線要突破。雖然日本女性滑板手在這項運動初次登上國際綜合型體育大賽期間，累計贏得了多面獎牌，但在那之前，滑板圈裡一直很少看到日本女性的身影。不過，在大賽中的勝利證明了女性滑板手即使在日本能見度低，還是能成功。

Azusa Adachi 是改變東京滑板社群的一位女性，而她也樂於這麼做。對她來說，人生最重要的莫過於做自己熱愛的事情，她最愛的就是滑板、攝影，以及認識新朋友，而她的 Skate Girls Snap 專案結合了這些熱情。Skate Girls Snap 是一個網站，內容主要是她在東京所遇見的女性滑板手的照片，讓大家能更深入地瞭解日本女性滑板社群。她透過這個專案傳達一個重要的訊息：東京滑板社群由各種個性與風格組成，而且還有空間能容納更多類型。我們和 Azusa 探討 Skate Girls Snap 能為我們呈現的日本滑板圈風貌，以及她為何會在 30 歲生日前夕迷戀上滑板運動。