隆重介紹推動東京滑板文化的女性
運動員*
Azusa Adachi 在 29 歲時養成了滑板的習慣。現在，她透過自己的 Skate Girls Snap 專案啟發並激勵新世代滑板手。
「寫實抓拍」是關懷全球社區運動員的系列。
滑板就是要突破界線。在日本這個性別規範嚴明、滑板圈還在發展中的國家，女性滑板手還有許多界線要突破。雖然日本女性滑板手在這項運動初次登上國際綜合型體育大賽期間，累計贏得了多面獎牌，但在那之前，滑板圈裡一直很少看到日本女性的身影。不過，在大賽中的勝利證明了女性滑板手即使在日本能見度低，還是能成功。
Azusa Adachi 是改變東京滑板社群的一位女性，而她也樂於這麼做。對她來說，人生最重要的莫過於做自己熱愛的事情，她最愛的就是滑板、攝影，以及認識新朋友，而她的 Skate Girls Snap 專案結合了這些熱情。Skate Girls Snap 是一個網站，內容主要是她在東京所遇見的女性滑板手的照片，讓大家能更深入地瞭解日本女性滑板社群。她透過這個專案傳達一個重要的訊息：東京滑板社群由各種個性與風格組成，而且還有空間能容納更多類型。我們和 Azusa 探討 Skate Girls Snap 能為我們呈現的日本滑板圈風貌，以及她為何會在 30 歲生日前夕迷戀上滑板運動。
你為何會對滑板產生興趣？
我曾經在駒澤公園玩極限單車，有一天和我變得交情還不錯的女孩給了我一個破舊的滑板。極限單車是以男性為主的運動，每次要展現技巧時，我常常覺得「男生或許能做到，但我辦不到」。相反地，滑板圈有更多女孩，能一起練習真的很有趣。每個人都在十幾歲或二十出頭時開始滑板，不過我開始滑板時已經 29 歲。我身邊的女孩，有人在父母的陪伴下從小就一直試著成為職業選手，有人為比賽努力付出，也有和我一樣只是為好玩而滑板的人。
不論技巧程度、不分年齡、國籍或性別，每個人都全力以赴。當我們終於成功完成新技巧，大家會為彼此感到興奮與開心。這真的樂趣十足，也讓我愛上滑板運動。最後，我漸漸開始覺得從事朝九晚五的工作有點傻。我瞭解到人生能做自己樂在其中的事會更美好，而這讓我想要盡可能把時間放在充滿樂趣的事情上。因此，我一時心血來潮，就辭去了工作。現在除了自由接案的時間以外，我想滑板就去滑板，有空時也會經營 Skate Girls Snap。
對於滑板的熱愛讓你辭去工作。這項運動為什麼如此吸引你？
就是那種一起實現某件事情的感覺。滑板不是團體運動，但是和朋友一起滑板很有趣。因此一旦開始去做，「跌倒會痛」或是「我不適合」這樣的心理障礙就沒有想像中的那麼重要。在我常去的滑板公園裡，如果有人遇到困難，即使不認識，我也會和他們聊聊。而且儘管每個人程度各有不同，我們也會教彼此炫技。每個人到滑板公園都是為了開心玩樂，而分享這種就是要享受樂趣的心情，讓滑板變得更加愉快。
滑板的緣起是要在都會地形中暢玩。這是一種很棒的玩樂形式，利用了城市的特點、階梯和欄杆。這就是為什麼有些滑板者甚至認為滑板不是一種前程似錦的運動或競賽，這是一種真正自然的玩樂形式，將城市和城市裡的人凝聚在一起。
Azusa 放在 Skate Girls Snap 上的攝影作品
你的 Skate Girls Snap 專案有各種不同的女性滑板手。為什麼會有這項專案？
世界各地的女性透過滑板打造文化，不論是在音樂或攝影領域都不例外。在日本沒有看到這些情況，讓我覺得很遺憾。我之前已經有在攝影和拍攝影片，因此我想「如果沒有其他人做這件事，我為什麼不做」。滑板時我開始拍攝身邊的女孩，並從每個人身上獲得很正面的回應。接著我建立了一個網站，放上一系列我遇見的滑板女孩的照片。
滑板彰顯出每個人的個性。滑板的方式、衣著、所穿的鞋款，甚至是髮型，都因人而異。我真的很喜歡女孩展現出「這就是我，這就是我的滑板風」，因此我希望能打造出一個不只是放了照片的空間，還能讓大家看見女孩們的穿著打扮、熱愛的事情、使用的滑板，以及她們的滑板風格。我希望女孩能瞭解到，她們不必遵守其他人強加在自己身上的刻板印象，例如「滑板女孩都有特定裝扮」這樣的觀念。她們可以按照自己的想法裝扮自己、組裝滑板和溜滑板。
滑板還是一個以男性為主的產業，不過日本滑板圈的女性依舊可以藉由各種方式發揮創意並活躍發展。我希望 Skate Girls Snap 能激勵她們這麼做。
是否能和我們聊聊東京滑板圈裡你最喜歡的地方，以及你在那裡遇見的人？
我喜歡駒澤公園，因為儘管離澀谷很近而且設施完善，但還是可以免費使用。在那裡你可以認識各式各樣的人，從小孩到成年人、名人，以及來自不同國家和從事不同工作的人。在東京這座城市，你可以遇見創意十足和充滿活力的人，有來自世界各地很棒的滑板手，或是從鄉下搬到這裡的人，正在打造自己的文化。
我認為從現在起，年輕人尤其會開始創立各種有趣的專案。舉例來說，我一位 20 歲的滑板界朋友 Sara 就創辦了線上雜誌《SP8CE》。她採訪自己透過滑板遇見的人，並訴說他們的故事。很少看見日本女性滑板手做這類的事情，因此我認為這真的很重要。
最後，對於滑板，你未來的目標是什麼？
人生短暫，因此我希望盡可能把時間放在讓自己開心的事情上。Skate Girls Snap 和滑板是出於熱愛而做的事，並不是因為有人要求我這麼做。我沒有被強迫去傳達某種訊息，只是真心喜歡這麼做。因為忠於自我，所以一直可以做自己所做的事情，能幫助其他人讓我感到很開心。
因此從現在起，我的目標很簡單：享受滑板，樂在其中。我不想為義務、金錢或工作而滑板。可以忠於自我，繼續和每個人一起滑板，對我來說已經足夠。
攝影：217……NINA 文字：Aya Apton 影片：Karen Masumoto