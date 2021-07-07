寫實抓拍：和 Garate 雙胞姊妹一起稱霸手球界

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神奇雙胞胎：認識稱霸紐約手球界的姊妹花
Melanie 和 Jessenia Garate 同是康尼島球場上的冠軍，而這裡曾由她們的母親率先主宰。
「寫實抓拍」是關懷全球社區運動員的系列。
Melanie 和 Jessenia Garate 大部分的童年時光都在布魯克林一帶的手球場邊線度過，看著她們的母親比賽。
事實證明，這是極具教育意義的育兒法。如今她們的角色已轉換：雙胞胎姊妹在場上大顯神威，而母親則在一旁吶喊打氣。
以木板路為背景，我們在這對姊妹常駐的康尼島球場場邊與她們會面。和這對 22 歲的姊妹進行訪談有點像是在看她們打雙打一樣：她們敏捷、聰明，而且彷彿共用一個大腦般有默契地一搭一唱著。
你們對這裡這些球場的最早記憶是什麼？
Jessenia：我們的母親去比賽，而我們會跟著她。
Melanie：若不是為了她，我們不會去康尼島。她會帶來兩張固定在一起的椅子，就像兒童椅，我們就是坐著，而現在我們一直都在這裡。
人們可能不瞭解競技手球的哪些地方？
Melanie：排名系統。有 A 級、B 級和 C 級球員。女子 (聯盟) 只有 A 級和 B 級，因為男子的人數更多。由於我們是女子 A 級，我們被視為男子的 B 級。
Jessenia：這讓人很困惑。我可以抱怨好幾年女性在手球界有多麼受到輕視。這是種由男性主宰的運動，而且很多時候男性覺得：「噢，我們表現得更好，這是我們的運動。」而我 (和 Melanie) 就下定了決心，覺得「你們能做的事，我也能做到」。
你們具有許多雙胞胎的相似性，但你們會如何形容你們個別的比賽風格？
Jessenia：我採用低手動作。我玩過一陣子的壘球，這有點傷到我的肩膀，因此很多時候對我來說，要過頂擺動手臂會很困難，而我的低手動作讓我在球場上顯得更加小巧。
Melanie：我是真的很擅長側手球。我是進攻型球員，這表示主要由我控場。我也比較常跑來跑去。這很完美，因為 (Jessenia) 就像雕像一樣站在那裡。
你們有任何的賽前儀式嗎？
Jessenia：我不能去上廁所！我必須忍住，直到比賽結束，因為我不喜歡在比賽時把手弄濕，這會讓手變得更軟。我覺得在我擊中球時，球會重創我的手。我不知道自己為何會有這樣的想法。
Melanie：有時我們會嚼口香糖，只是讓自己不要那麼緊張。
「我們過去經常會拍下一手拿著獎盃的勝利照片，並在照片中擊掌，就像是啟動『神奇雙胞胎』的力量。」
你們有時被稱為「神奇雙胞胎」，這樣的稱號是從哪裡來的？
Melanie：有位名叫 Cheena 的女士，她每次看到我們都叫我們神奇雙胞胎，結果就這麼流行起來，大家都開始叫我們神奇雙胞胎。
Jessenia：「我們過去經常會拍下一手拿著獎盃的勝利照片，並在照片中擊掌，就像是啟動『神奇雙胞胎』的力量。」
文字：Sam Hockley-Smith
撰寫時間：2020 年 9 月