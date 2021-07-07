寫實抓拍：和 Garate 雙胞姊妹一起稱霸手球界

Melanie 和 Jessenia Garate 大部分的童年時光都在布魯克林一帶的手球場邊線度過，看著她們的母親比賽。 事實證明，這是極具教育意義的育兒法。如今她們的角色已轉換：雙胞胎姊妹在場上大顯神威，而母親則在一旁吶喊打氣。



以木板路為背景，我們在這對姊妹常駐的康尼島球場場邊與她們會面。和這對 22 歲的姊妹進行訪談有點像是在看她們打雙打一樣：她們敏捷、聰明，而且彷彿共用一個大腦般有默契地一搭一唱著。