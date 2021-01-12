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布魯克林之網：在籃網球場上找尋社群歸屬感

成長過程中，運動從來不是 Maggi Gao 的強項，但她後來發現了自己的熱情所在。

寫實抓拍：和 Maggi Gao 一起透過籃網球找到社群之力

「寫實抓拍」是關懷全球社區運動員的系列。

2013 年，Maggi Gao 從上海搬到紐約攻讀心理學，她同時希望能遇見與她一樣熱愛籃網球的人。雖然這項運動在其他地方很出名，在美國卻是一項小眾運動，因此她很難找到一起同樂的人，更不用說球場了。

後來 Maggi 在布魯克林發現一個球場，這是整個美國東岸少數幾個籃網球專用球場，她也在皇冠高地的林肯露台公園找到了自己的社群。她在此處進行了許多訓練，並向我們解釋這項運動對她的意義。

首先，到底什麼是籃網球？

你可以回想一下籃球場的模樣，籃網球的場地差不多就這麼大。籃網設置於一個支柱上，沒有籃板，這點與籃球不同。球場區分為三等分，七個球員各司其職，並負責所屬區域。規則和籃球一樣，比賽的終極目標是將球投入自身隊伍的籃網中。與籃球不同之處在於持球時不得移動，因此只能踏出一步，就必須停止、轉身或傳球。籃網球與許多其他運動相比，需要更高的精準度和敏捷度。

寫實抓拍：和 Maggi Gao 一起透過籃網球找到社群之力

你如何開始接觸籃網球？

我在上海成長的過程中根本不運動。8 歲時，我就讀一所在我們社區新開辦的英國學校，籃網球是課表中的一門課。在那之前，我一直很厭惡體育活動，但是籃網球讓我對於自己的體能比較有自信。大家都很支持我，總是鼓勵我勇於嘗試，不需擔心自己做錯。這是我第一次接觸籃網球。我打籃網球的時間很長，已經記不得經過了幾年，我想應該是 17 年。 答案 2

紐約市這裡的籃網球社群如何？

融入之後就會發現彼此之間的情感連結很緊密。我在紐約透過籃網球接觸到加勒比海裔美國人籃網球社群。我猜想一開始他們對我有些防備。他們一起長大，延續打籃網球的傳統。他們的父母從加勒比海地區移民至此，就像那些從牙買加、千里達以及格瑞那達來的前籃網球國手一樣。他們看見我投注的心力以及對於比賽的瞭解，逐漸接受了我，這真是一個有趣的經驗。我遇到很多平時沒有機會接觸的人。

寫實抓拍：和 Maggi Gao 一起透過籃網球找到社群之力

有一個主流觀點認為籃網球是「女性」的運動。對此你的感想是什麼？

我記得我小時候覺得這個觀念有點奇怪，大家會認為「你在玩女性的運動」，言下之意是這個運動對於男生來說稍嫌平庸。隨著年紀增長，我發現籃網球與許多其他運動相比，需要更高的精準度和敏捷度。如果要拿籃網球與另一項運動相提並論，我想應該是七人制橄欖球，所需的力量和速度不相上下。實際上，澳洲現在有一個大型男子籃網球聯盟，但因為不是職業性質所以沒有支薪。現在這個聯盟的規模很大，這些球員其實正在組建一支男子職業籃網球隊，很快就會獲得薪酬。這顯示出籃網球運動的規模。在盛行籃網球運動的國家，大眾其實認為這是男女皆宜的進階運動。

「你不會喪失技能，只會成為更加聰明的球員。」

寫實抓拍：和 Maggi Gao 一起透過籃網球找到社群之力

你覺得自己還能持續打球多久？

我的業餘籃網球生涯大概還有 30 年。有一些女性會在林肯露台公園進行即興籃網球比賽，這就是她們的生活方式。她們之中有人曾是加勒比海地區的前國手，她們把籃網球運動傳授給孩子之後，仍然會與朋友碰面並來一場即興比賽。我現在 25 歲，是一名私人教練，但我和一個大約 60 多歲的牙買加人打球時她仍能把我打得落花流水。你不會喪失技能，只會成為更加聰明的球員。

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