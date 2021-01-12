寫實抓拍：和 Maggi Gao 一起透過籃網球找到社群之力

2013 年，Maggi Gao 從上海搬到紐約攻讀心理學，她同時希望能遇見與她一樣熱愛籃網球的人。雖然這項運動在其他地方很出名，在美國卻是一項小眾運動，因此她很難找到一起同樂的人，更不用說球場了。



後來 Maggi 在布魯克林發現一個球場，這是整個美國東岸少數幾個籃網球專用球場，她也在皇冠高地的林肯露台公園找到了自己的社群。她在此處進行了許多訓練，並向我們解釋這項運動對她的意義。