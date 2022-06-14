寫實抓拍：和 Leonora Manzano 一起讓腎上腺素飆升

我 20 歲的時候，拿了獎學金上大學，我得保持優秀的成績，面對這樣的壓力，我的處理方式就是飲酒狂歡作樂。你的身體會為這樣的生活方式付出代價。潰瘍是身體給我的第一個警訊，而我漠視了這個訊號。之後沒多久，我就因為顏面癱瘓飽受劇烈疼痛之苦。我看了許多醫生，一直到遇到了以針灸進行治療的 Juan García 才有了改變。他告訴我，我得改變自己的生活，他也邀請我和他的團隊一起去跑步。我對此充耳不聞，直到某一天，做完一個療程後，我記得自己對他說：「我欠你一次。」幾天後他打電話給我，跟我說：「還記得你欠我一次吧？」他要我隔天加入他和他的跑團，一起去托盧卡火山。這改變了我的人生。