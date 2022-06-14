寫實抓拍：和 Leonora Manzano 一起讓腎上腺素飆升

讓腎上腺素飆升：開始跑步之前，Leonora Manzano 過著及時享樂的放縱人生
運動員*
她曾經夜夜狂歡至發生潰瘍。現在，這位墨西哥城的跑者沿著一座死火山的野徑，找到屬於自己的寧靜與步調。
「寫實抓拍」是關懷全球社區運動員的系列。
心臟不夠力者不適合在墨西哥城跑步。首先，你身處 7,200 英呎的高海拔地區，大約是在海平面以上 2,400 公尺。然後還得忍受高溫、霧霾，穿過車水馬龍的交通，閃過 2,200 萬的人口。這也是為什麼當地的跑者 Leonora Manzano 有時候會比較喜歡到周圍國家公園的野徑上跑步，而不是在擁擠的城市街道上。托盧卡火山是她最喜歡的出走去處，這個國家公園位於一座沉寂許久的死火山上，距離墨西哥城約三個小時的路程，她在這裡首次發現了自己對跑步的熱情。現在，Leonora 只要一有機會，還是會到這裡來跑步。
一個明亮的清晨，在這座公園鬱鬱蔥蔥的環境裡，我們和 Leonora 一起踏上她的一條跑步路線，問問她跑步對她成年生活所帶來的影響。
妳為什麼會開始對跑步感興趣？
我 20 歲的時候，拿了獎學金上大學，我得保持優秀的成績，面對這樣的壓力，我的處理方式就是飲酒狂歡作樂。你的身體會為這樣的生活方式付出代價。潰瘍是身體給我的第一個警訊，而我漠視了這個訊號。之後沒多久，我就因為顏面癱瘓飽受劇烈疼痛之苦。我看了許多醫生，一直到遇到了以針灸進行治療的 Juan García 才有了改變。他告訴我，我得改變自己的生活，他也邀請我和他的團隊一起去跑步。我對此充耳不聞，直到某一天，做完一個療程後，我記得自己對他說：「我欠你一次。」幾天後他打電話給我，跟我說：「還記得你欠我一次吧？」他要我隔天加入他和他的跑團，一起去托盧卡火山。這改變了我的人生。
自此之後，跑步對你產生了什麼樣的影響？
跑步讓我懂得珍惜和他人的關係，因為知道自己和家人相處的時間有限，所以每一次在一起的時間，我都會試著讓自己將所有的心思放在當下。和我的小孩相處時，我會把注意力都放在他們的身上，沒有手機、沒有訓練、沒有任何的干擾。那樣的紀律和懂得如何活在當下的喜悅感，正是跑步教會我的一件事。從更加個人的層面上來說，我已經找到不同的方法讓腎上腺素飆升，不必再追求過去從狂歡和飲酒作樂中獲得的刺激感，也少了箇中弊端，這一點所產生的影響一直都很正面。還有就是，透過訓練讓我和大自然所建立起的連結也是無價之寶。
你比較喜歡在大自然還是在城市裡跑步？
我不能說自己比較喜歡某一個或另一個，這兩者都有自己的獨特和重要之處。從技術面來說，在野徑上跑步能鍛鍊持久力和肌力，不過，瞭解在瀝青路面上跑步的技巧很重要，因為最終大多數比賽都會在城市的環境裡舉行。
「那樣的紀律和懂得如何活在當下的喜悅感，正是跑步教會我的一件事。」
在不同的環境裡跑步，最美好的地方分別是什麼？
我在野徑上遇見的景色相當令人驚嘆，然而，我記得有一回在克雷塔羅的塞拉戈達跑步，旁邊是一條穿過懸崖的河流，那條河所出發的聲音真的非常震撼人心。我心想，這是什麼聲音？我很難相信自己所經歷的這些，能在一路跑過這條河流時，聽見河流的回音。大自然很美，不過，在街道上曲折穿行，藉此瞭解自己的城市，感受也很特別。我喜歡看著街頭小販開始準備擺攤，接著在跑回來時，他們已經卯足全力，吸引那些跟時間賽跑、趕往辦公室的顧客。你會看見從每天早晨開始，城市變化出的各種面貌。
你常常和其他人一起跑步。和一群人一起跑步有什麼吸引人的地方？
總是會遇上這樣的日子，你會說：「可惡，我今天真的不想動，可是我答應好了要和朋友見面。」我敢打包票，世界上其他任何承諾你都可以說了不算數，但你一定不會讓自己錯過訓練課程。當你說好了要在早上 6 點碰面，這是比任何工作都還要神聖的約定，你不能說了不算數。和另一個人一起跑步時，你和對方分享了自己和自己生活的某些部分，這很特別，因為你在做一件自己最喜歡的事，而身邊的那個人也和你有同樣的感受。有時，比起家人，你最終會和他們分享更多的事情。
文字：Karina Zatarain
攝影：Darryl Richardson