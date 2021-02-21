你可能需要早點起床的三大徵兆

你有上述問題嗎？ 睡眠成功的下個步驟是嘗試 Mah 的簡單實驗來判定自己確切需要多少的睡眠時間。在下次休息或放假時 (或是任何可以靈活安排早上行程的時候)，每晚設定固定的就寢時間，將鬧鐘關掉，看看你會在什麼時候自然醒來。Mah 解釋，連續幾天後，你就大概知道自己需要多少時間才會感到休息充足。(Mah 說，如果你突然間睡得比平常要久，比方一個晚上睡 10 個小時，尤其是同時也有其他的症狀時，請諮詢醫師以查明背後的原因，例如沮喪或其他潛在的疾病。)



Mah 表示，一旦找出最適合你的睡眠時間，便可每日維持規律的就寢和起床時間。 「溜溜球睡眠」指的是經常在某些日子明顯睡得比其他時候更多，這可能會擾亂生理時鐘，並引發相關的健康問題，包括高血壓和經常產生時差感。因此，除非你為了在精疲力盡的一週後彌補睡眠不足，即「睡眠債」，或是因為身體不舒服而在禮拜六打盹，否則睡懶覺通常不是身體的真正所需。



要如何確定？ 如果額外的睡眠時間沒有帶給你更多的活力，就代表睡太多了。Mah 說：「你不會想要單純因為自己可以就晚睡，然後更晚起，因為這會讓生理時鐘產生偏差。」她表示，為了讓生理時鐘發揮最佳的同步效果，早睡比晚起要好，但可配合自己的行程進行安排。



請記住，睡眠的作用應是幫助你恢復、修復，並為隔天重新調整狀態。 如果睡眠無法發揮效用，或許是時候啟動績效改進計畫了。