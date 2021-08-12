Joel、妹妹 Georgia Palmer 和他們共同創辦的酷兒創意社群

你們兩位都參加了在倫敦的「黑人的命也是命」運動，你們從中認識到自己的哪些部分？這在個人和創意層面上，對你們產生了什麼樣的影響？



Joel：在遊行中我們體認到的一件事情是，我們擁有串連的力量，能夠將聲音傳達出去。我們看見了在安全的發聲空間中向世界傳達心聲的方式，讓世界知道這一切真的都正在發生。這整個運動真的很值得細心體會，因為我們的一些家人並不是真的支持我們這麼做，而令人玩味的是，我們家族中也發生過系統性的種族歧視，無法和他們產生共鳴讓人覺得很難過。



我們希望能做個試驗，在更深的層面上瞭解我們的傳承。從出生以來，我們都被告知自己有一半牙買加和一半英國的血統，但其實遠遠不僅止於此。我們發現自己也有南美、亞洲、剛果和貝南的血緣。



Georgia：這個運動讓我們彼此又更靠近了一些，真後悔沒能早點聊聊這個議題。



集體力量對你們的意義是什麼？尤其是身為非白人，以及身為酷兒社群的一員？



Joel：我們是個思想自由且志趣相投的社群。酷兒創作者是少數，這正是我們團結的原因。每個人都擁有自己獨特的性格，而這，也正是力量的根源。



通常能真正啟發我們的，都是自己所處圈子裡的人。我們相互啟發、彼此激勵。每當有新人加入，我們總會十分驚艷，感覺就像是：「哇！你真的就是擁有自我風采的真明星。」



在這個反思、革新的時代，你們如何成為彼此的推手？創作過程又是如何因應改變？



Joel：我們嘗試和共同生活的人一起玩轉動畫、3D 和數位等多元領域。我們所住的倉庫，就像是一個奇幻空間，裡頭有設計師、攝影師和場景設計師。我們太想念俱樂部了，所以在週末的時候會搭起台子並邀請鄰居共襄盛舉。



Georgia：我們有時間可以全然地內觀自己並發揮創意。能有這個空間做這些事情，真的很幸運。



Joel：我們現在獲得了更多的動力，去突破我們的作品，突破我們所做的每件事。很感謝能有這段時間，讓我們有機會凝聚在一起。



最後來聊聊其他讓你們充滿熱情並積極投入的事物？



Georgia：就是多元、包容和進一步提升少數族群的地位。我身邊有許多跨性別及黑人女性，不過攝影鏡頭總是避開大尺碼的模特兒。我希望能打造一個創意空間，讓大家能聊聊職涯的酸甜苦辣，同時讓社會更加認識這些族群。



Joel：跨性別者的權利。我們必須對跨性別社群心懷感激，因為酷兒和同性戀社群之所以能存在，都是因為他們奠定了基石。我認為我們的個人歷程，我們所談到的少年十五二十時，就是透過我們的平台去獲得足夠的經驗、金錢與富足，讓我們能為所爭取的這一切付出貢獻，有所回饋。