文化

促進酷兒認同的兄妹

從倫敦發跡、擁有多元斜槓人生的 Georgia Palmer 及 Joel Palmer 表示，所謂做自己，就是找到和其他人產生連結的方法。

上一次更新：August 12, 2021

團結齊心：我們與彼此相隔，但內心連結卻未曾間斷。我們邀請
到 2020 年節日穿搭型錄中的人物進行訪談，探討團結齊心在這個時刻所代表的意義。

今年 28 歲的 Joel 表示：「擁有多元種族背景並身為同性戀者，我在年紀更輕時並沒有什麼可以效仿的榜樣。」現在 Joel 和 20 歲的妹妹 Georgia 一起協助打造酷兒創意社群，為其他人創造空間與機會。「我們將自己的平台視為啟發他人的空間，一直以來我們的風格與美學都在突破窠臼與性別的界限。」

這對兄妹在伯明罕長大，之後南遷到倫敦，並在倫敦找到了一個激勵並接納他們自主個體性的酷兒社群。Georgia 跟隨哥哥的腳步踏進模特兒圈，並以這個專業作為探索表演與音樂的起點。Joel 同時也是一位創意導演兼時尚與活動顧問公司 Major Zcene 的共同創辦人。

Joel、Georgia 及其他共同合作專案的創作者，已經一起隔離在倉庫一段時間。Joel 和 Georgia 透過自身努力，也和不同膚色的酷兒們打成一片並相互扶持。

Georgia 表示：「我們把這個產業中被視為少數分子、但有心向上的人凝聚起來，形成一個充滿力量的圈子，我希望能讓大家的心聲清楚地傳達出去。」

Joel 補充說道：「人多勢眾，在一起能帶來更高的能見度。」

「酷兒創作者是少數，這正是我們團結的原因。每個人都擁有自己獨特的性格，而這，也正是力量的根源。」

Joel

兩位一起擔任模特兒，一起合作，和其他多數的手足比起來，擁有更多經驗交流的機會。你們在彼此身上看到了哪些讓你們堅持下去的優勢？

Joel：我認為我們一起探索自身的天賦，並在工作上發揮這樣的能力。無庸置疑，Georgia 就是我的繆斯之一。這讓我們有空間能以許多不同的方式一起成長進步，並在許多不同的面向上成為推動彼此前進的力量。例如 Georgia 現在已經開始演出，對吧？

Georgia：沒錯，我正嘗試演出並擔任音樂 DJ。

Joel：她有一部讓人超期待的短片正要上映。我想我們為彼此開啟了走進新世界的大門。你一定要親自到現場看看我們合體之後爆發的力量。看 Georgia 擔任模特兒的演出，就像欣賞一部藝術作品。

Georgia：我舉手投足所展現的就是你的風格。

看起來舞蹈、音樂與風格都對你們的作品以及認同和自我表達產生了影響。是否能談談這個部分？

Joel：我們以家人的身分發展出這種獨特的動作風格，這讓我們的合作既緊密又能發揮在一起的強大力量。小時候我接受過許多舞蹈訓練，我們喜歡交換服裝穿著，嘗試不同風格。我們會把自己裝扮成黑豹、龐克與非洲龐克造型，就是玩轉許多不同的事物，有時候當然會有點誇張。

Georgia：這真的取決於當天你想要展現的性格。倫敦夜生活的現場，到處都能看見我們社群的身影：一群富有藝術性和創造力的人，有著各種生理性別、社會認同性別、性取向和一切種種。對我們來說，這個俱樂部是一個能帶來安全感的空間，也是我們交流、往來的方式。我們都熱愛音樂、舞蹈、表演、時尚與風格，也對此滿懷感恩之情。

你們兩位都以酷兒自居，這為你們的關係以及作為非白人創作者的旅程增添了另一個維度。對你們而言，酷兒的意義是什麼？

Georgia：我所知道的就是，身處酷兒社群讓我自認為是一名酷兒。我的朋友是酷兒，我說的是酷兒的語言，我代表的就是酷兒。

Joel：對我而言，酷兒是一種思想自由的心態。並非一定要受到同性別的吸引才算是一名酷兒，而是現在每一位藝術家、創作人才與模特兒都能百分百做自己、想搞怪就搞怪，而社群媒體也是推動這一切的力量之一。

Georgia：沒錯。對於和自己的身體保持和諧一致的步調，我很有信心，我也覺得自己可以暢動、可以抽象、可以展現不同的性格。我總是能認識到自己新的一面。

Joel：我們一向就不是循規蹈矩的模特兒。我從不掩飾自己的酷兒身分，我不會為任何人改變這一點。因此我們必須互相砥礪，讓彼此知道我們這麼做是為了啟發更年輕的世代。如果我們辦得到，你也能做到。正是這一點促使我成為創意導演，而不只是一名模特兒。我能做的不只是代表大家，更可以為大家真正打造出具有歸屬感的世界與空間。

Joel、妹妹 Georgia Palmer 和他們共同創辦的酷兒創意社群

Georgia (左)、Joel (右)

「無庸置疑，Georgia 就是我的繆斯之一。看她擔任模特兒的演出，就像是在欣賞一部藝術作品。」

Joel

你們兩位都參加了在倫敦的「黑人的命也是命」運動，你們從中認識到自己的哪些部分？這在個人和創意層面上，對你們產生了什麼樣的影響？

Joel：在遊行中我們體認到的一件事情是，我們擁有串連的力量，能夠將聲音傳達出去。我們看見了在安全的發聲空間中向世界傳達心聲的方式，讓世界知道這一切真的都正在發生。這整個運動真的很值得細心體會，因為我們的一些家人並不是真的支持我們這麼做，而令人玩味的是，我們家族中也發生過系統性的種族歧視，無法和他們產生共鳴讓人覺得很難過。

我們希望能做個試驗，在更深的層面上瞭解我們的傳承。從出生以來，我們都被告知自己有一半牙買加和一半英國的血統，但其實遠遠不僅止於此。我們發現自己也有南美、亞洲、剛果和貝南的血緣。

Georgia：這個運動讓我們彼此又更靠近了一些，真後悔沒能早點聊聊這個議題。

集體力量對你們的意義是什麼？尤其是身為非白人，以及身為酷兒社群的一員？

Joel：我們是個思想自由且志趣相投的社群。酷兒創作者是少數，這正是我們團結的原因。每個人都擁有自己獨特的性格，而這，也正是力量的根源。

通常能真正啟發我們的，都是自己所處圈子裡的人。我們相互啟發、彼此激勵。每當有新人加入，我們總會十分驚艷，感覺就像是：「哇！你真的就是擁有自我風采的真明星。」

在這個反思、革新的時代，你們如何成為彼此的推手？創作過程又是如何因應改變？

Joel：我們嘗試和共同生活的人一起玩轉動畫、3D 和數位等多元領域。我們所住的倉庫，就像是一個奇幻空間，裡頭有設計師、攝影師和場景設計師。我們太想念俱樂部了，所以在週末的時候會搭起台子並邀請鄰居共襄盛舉。

Georgia：我們有時間可以全然地內觀自己並發揮創意。能有這個空間做這些事情，真的很幸運。

Joel：我們現在獲得了更多的動力，去突破我們的作品，突破我們所做的每件事。很感謝能有這段時間，讓我們有機會凝聚在一起。

最後來聊聊其他讓你們充滿熱情並積極投入的事物？

Georgia：就是多元、包容和進一步提升少數族群的地位。我身邊有許多跨性別及黑人女性，不過攝影鏡頭總是避開大尺碼的模特兒。我希望能打造一個創意空間，讓大家能聊聊職涯的酸甜苦辣，同時讓社會更加認識這些族群。

Joel：跨性別者的權利。我們必須對跨性別社群心懷感激，因為酷兒和同性戀社群之所以能存在，都是因為他們奠定了基石。我認為我們的個人歷程，我們所談到的少年十五二十時，就是透過我們的平台去獲得足夠的經驗、金錢與富足，讓我們能為所爭取的這一切付出貢獻，有所回饋。

「我們必須對跨性別社群心懷感激，因為酷兒和同性戀社群之所以能存在，都是因為他們奠定了基石。」

Joel

Joel、妹妹 Georgia Palmer 和他們共同創辦的酷兒創意社群

撰寫時間：2020 年 7 月

Joel、妹妹 Georgia Palmer 和他們共同創辦的酷兒創意社群
Joel、妹妹 Georgia Palmer 和他們共同創辦的酷兒創意社群

Georgia (左)、Joel (右)

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