推自己一把，實現你的目標

這只是其中一個例子，說明人是如何被巧妙且策略性地說服，而專家將這種現象稱為「助推」，也就是經常在不知不覺中做出不論好壞的特定決定。不過，我們其實可藉由自我助推的方式，引導自己做出更健康、更積極的決定。



芬蘭赫爾辛基大學的理論哲學講師 Samuli Reijula 說：「自我助推是一種自我意識，能讓自己體認到某些非常細微的小事如何老是影響著自身行為，並藉此重新控制自己。」Reijula 近期共同撰寫了有關這一概念的研究，發表在《Behavioural Public Policy》中，他表示，這和嚴格的自我控制或限制無關。他說，這是要使自己想做的事變得更容易，讓不想做的事變得更困難，並依情況增加或減少阻礙。



Reijula 說：「單靠意志力抵擋誘惑是相當辛苦的。」當我們在約束和衝動之間掙扎時，例如在可口的糖果和抑制對多餘糖分的誘惑之間掙扎，我們常不會為了自己的最大利益而行動。(更別說我們會消耗大量的內在能量來思索這個決定。) Reijula 說：「但你有超前思考和規劃的能力，可以避免不必要的掙扎，並為自己的成功做好準備。」