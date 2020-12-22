推自己一把，實現你的目標

讓自己邁向成功的方法
指導
運用這類策略性技巧，即便想偏離軌道，也能不假思索地做出健康決策。
上一次更新：2020年12月22日
超市食物的擺放位置大有學問。根據食物心理學家的研究，洋芋片擺在店內門口，讓人一走進去就想買個一兩包，因為第一個看見的東西會大幅影響你的購物決定。而花生醬擺放在結帳走道旁的視線水平位置，也是同樣的道理。
這只是其中一個例子，說明人是如何被巧妙且策略性地說服，而專家將這種現象稱為「助推」，也就是經常在不知不覺中做出不論好壞的特定決定。不過，我們其實可藉由自我助推的方式，引導自己做出更健康、更積極的決定。
芬蘭赫爾辛基大學的理論哲學講師 Samuli Reijula 說：「自我助推是一種自我意識，能讓自己體認到某些非常細微的小事如何老是影響著自身行為，並藉此重新控制自己。」Reijula 近期共同撰寫了有關這一概念的研究，發表在《Behavioural Public Policy》中，他表示，這和嚴格的自我控制或限制無關。他說，這是要使自己想做的事變得更容易，讓不想做的事變得更困難，並依情況增加或減少阻礙。
Reijula 說：「單靠意志力抵擋誘惑是相當辛苦的。」當我們在約束和衝動之間掙扎時，例如在可口的糖果和抑制對多餘糖分的誘惑之間掙扎，我們常不會為了自己的最大利益而行動。(更別說我們會消耗大量的內在能量來思索這個決定。) Reijula 說：「但你有超前思考和規劃的能力，可以避免不必要的掙扎，並為自己的成功做好準備。」
「自我助推是一種自我意識，能讓自己體認到某些非常細微的小事如何老是影響著自身行為，並藉此重新控制自己。」
Samuli Reijula
赫爾辛基大學理論哲學講師
自我助推的練習並不困難，以下是專家建議的方法。
- 留訊息給自己。
在你會看到的地方留下便條紙、寫下待辦清單，並在行事曆上設定提醒。Reijula 和他的合著者 Ralph Hertwig (本身在柏林馬克斯．普朗克人類發展研究院擔任適應性理性中心的主任) 在研究中建議，不一定要用文字，也可以將蛋白質來源和溫室氣體排放的插圖貼在冰箱門上，幫助自己減少肉類和奶製品的攝取。(其實任何有效的方法都可以試試。)
你也可以仿效 Hertwig 那樣，晚上把瑜伽墊或健身衣擺在床旁邊，助推自己隔天早上去健身運動。由於這類的提示具有「眼見心念」的效果，可幫助你採取行動。試著將這做法和「如果……那麼」的思維結合，舉例來說，如果你看到溫室氣體的便條紙，那麼就選擇蔬菜替代起司，來獲得最大的效果。
- 重塑思維框架。
Reijula 表示，為了在短期內做出更好的決定，那就考慮潛在的長期後果。例如你本來計劃早上去跑步，但起床時發現外面下雨。接下來的一小時，如果只有兩種殺時間的方式，繼續賴在床上的選項確實會讓人難以抗拒。但如果你重新思考這些決定，也就是在補足元氣或無精打采之間做選擇，或是想成創下雨天運動的先例，這樣起床出門似乎就更有說服力。
- 製造些許阻礙。
將某件事變得更麻煩，可以讓那件事變得較不吸引人。Reijula 舉了一個很實在的例子，他說只要把食物放在遙不可及的地方，就能降低內心的慾望。所以，不妨把零食放在廚櫃或冰箱的後面，而健康的食物則放在前面。他也說，這並不是在剝削自己，而是透過增加難度來降低無意識的攝取。當你真的想要吃零食時，就必須費盡心思去找東西。
如果你傾向訂不健康的外賣食品，可以刪除外送應用程式，因為若要重新安裝和登入會很麻煩，想訂漢堡和薯條的慾望也就會降低 (反正到時候也不記得密碼)。
自我助推的最大好處是做得越多，效果越明顯，持續沿著正軌前進也就越輕鬆。現在就去寫下你的便條紙，提醒自己要自我助推。也許得稍微抽離自己來省視一下，但完全值得。