重新調整身體狀態的方法

Nike Training
適當的休息有助於達成健身目標。
漂亮完成居家訓練計畫後，你可能會想轉身離開激烈的訓練，好好休息一下。告訴你一個好消息：適時地喘口氣，正是保持身體健康、強壯和避免受傷的好方法。訓練計畫之間悉心安排的暫停時間，就是健身魔法發揮點石成金作用的時刻。恢復期間可以讓身體修復與重建，幫助肌肉變得更強健、加速神經系統的啟動，並讓心智更敏銳。
「為自己安排減量週是調整自我的好方法。」
Nike 成效總監 Ryan Flaherty
讓自己好好休息的方法則很重要，安排休息要像安排運動計畫一樣用心。Nike 成效總監 Ryan Flaherty 認為，為自己安排減量週是調整自我的好方法。「減量週」顧名思義就是減少運動量，並集中精力在能幫助身體從奮力運動中恢復的活動上。減量週不是要阻礙或拖延進度，而是要確保獲得恢復，以便在下一次的運動計畫中全力以赴。以下我們將為大家介紹具體可行的方法。
「可以將減量訓練當作是身體的 Spa 按摩舒壓週。」
這段休息時間為我們提供很好的機會，可以重新評估訓練目標並決定下一步要怎麼做。在訓練課程上，可以回頭從自己的計畫中選出一些最喜歡的健身運動，重複做訓練；或是試試不同計畫中的一、兩項健身運動，看看接下來要挑戰哪一項。也可以重拾自己已完成的計畫，把更多精力放在之前沒有時間兼顧的要點上 (也就是營養、睡眠和恢復相關的全方位建議)。
如此一來，減量週一結束就可以做好充分準備重新再戰，而且比以往更有活力、更有衝勁，也更加強健。