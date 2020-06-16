重新調整身體狀態的方法

這段休息時間為我們提供很好的機會，可以重新評估訓練目標並決定下一步要怎麼做。在訓練課程上，可以回頭從自己的計畫中選出一些最喜歡的健身運動，重複做訓練；或是試試不同計畫中的一、兩項健身運動，看看接下來要挑戰哪一項。也可以重拾自己已完成的計畫，把更多精力放在之前沒有時間兼顧的要點上 (也就是營養、睡眠和恢復相關的全方位建議)。



如此一來，減量週一結束就可以做好充分準備重新再戰，而且比以往更有活力、更有衝勁，也更加強健。