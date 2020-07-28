調節生理時鐘以獲得良好睡眠品質，讓元氣大增

不是每個人的生理時鐘都是 24 小時制，你的可能是 23 小時或 25 小時，有些人的運行週期更不到 20 個小時。這就是為什麼有些人是夜貓族，有些人是早鳥，甚至還有人宛如一直在調時差。
其實，這一切可用基因學來解釋。
每個人都有一個中央標準生理時鐘，讓身體各部位 (例如肌肉、肝臟或胃) 的生理時鐘與地球的 24 小時制時間接軌，並按時個別運作。每一個時鐘都由生理時鐘蛋白質控制，最主要的為 PER 蛋白質。當蛋白質不同步，你的生理週期就會變成 23 小時制或是更常見的 25 小時制。加州大學聖克魯茲分校 (UCSC) 等大學研究員近期發現，有些人的酶 (1 型酪蛋白激酶) 產生了特定基因突變，甚至會導致生理週期變成 20 小時制。
就算這些生理時鐘不同的人仍可時常獲得七小時以上的理想睡眠時間，但生理週期受到破壞，或是生理時鐘與地球日夜不同調，仍會產生許多健康問題。能想像嗎？你的生理時鐘會很努力地靠自身力量與地球接軌，但如果生理週期實在差距太多，那就永遠無法追上。如此一來，體內分子便會產生混亂。「這就像是一直活在時差狀態中」，UCSC 化學與生物化學系的副教授 Carrie Partch 博士如是說，而她也是該學術研究的首席作者。
好消息是科學家認為，這個 20 小時制生理時鐘的基因變異非常罕見 (約莫是一百萬分之一的機率)，唯有那些即便是週末，仍會在晚上 7 點就寢，早上 4 點起床的人才可能有。這是天生的變異，甚至從孩童時期就開始影響你的睡眠週期，但你可能要到青少年時期或更年長時才會發現，因為這時你對於睡眠時間已經擁有較多掌控。
「你可以根據目標調整你的生活作息，尤其是訓練和飲食的時間，改變生理時鐘的週期或是時間設定，好讓每日顛峰狀態提早或是延遲發生。」
Karyn Esser 博士，佛羅里達大學肌肉學研究所教授和計畫副總監
Partch 說：「奇短無比的生理時鐘代表促使身體進入睡眠狀態的褪黑激素生成高峰期比較早，所以你會較快感到疲勞，並在日出前就醒來。」
不管你的生理週期是短是長，都無須讓它控制你的日常作息。「你可以根據目標調整你的生活作息，尤其是訓練和飲食的時間，改變生理時鐘的週期或是時間設定，好讓每日顛峰狀態提早或是延遲發生」，Karyn Esser 博士說道，她是佛羅里達大學肌肉學研究所的教授和計畫副總監，也是研究生理時鐘和骨骼肌肉之間關係的首席研究員。
Esser 提到，雖然生理時鐘與訓練的關聯性研究還在進行中，但如果你是晚上 8 點就會累倒的人，那麼下午健身或許對你最有助益。這是因為運動可以改變你的生理時鐘，可以延遲褪黑激素的生成時間。如果你在午夜前仍難以入睡，戶外進行的晨間運動或許能讓生理時鐘提早發出睡眠指令。她還說：「肌肉的優點在於，它的生理時鐘對於運動的反應非常即時，而且可以依照你訂下的訓練時程調整，你的肌肉能適應時程變動。當它習慣之後，表現就會更好，你最終能獲得更出色或是相似的運動成效。」
Partch 補充，不管你的個人生理時鐘如何運作，最好能在 10 個小時的日光時間範圍內吃早餐、午餐和晚餐。起床之後儘快曝曬自然日光，在日落後減少使用藍光螢幕 (像是智慧型手機、電視和筆電)，也有助於避免褪黑激素失調。
Partch 說：「雖然還有很多知識尚待探索，但很高興能得知我們都是依照各自的生理時鐘運作，它幾乎控制了我們體內的每個部位。」不管你想要如何運用時間，只要你多加關注生理時鐘，你就能妥善掌控起床、飲食、訓練和睡覺的時機。