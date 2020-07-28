調節生理時鐘以獲得良好睡眠品質，讓元氣大增

Partch 說：「奇短無比的生理時鐘代表促使身體進入睡眠狀態的褪黑激素生成高峰期比較早，所以你會較快感到疲勞，並在日出前就醒來。」



不管你的生理週期是短是長，都無須讓它控制你的日常作息。「你可以根據目標調整你的生活作息，尤其是訓練和飲食的時間，改變生理時鐘的週期或是時間設定，好讓每日顛峰狀態提早或是延遲發生」，Karyn Esser 博士說道，她是佛羅里達大學肌肉學研究所的教授和計畫副總監，也是研究生理時鐘和骨骼肌肉之間關係的首席研究員。



Esser 提到，雖然生理時鐘與訓練的關聯性研究還在進行中，但如果你是晚上 8 點就會累倒的人，那麼下午健身或許對你最有助益。這是因為運動可以改變你的生理時鐘，可以延遲褪黑激素的生成時間。如果你在午夜前仍難以入睡，戶外進行的晨間運動或許能讓生理時鐘提早發出睡眠指令。她還說：「肌肉的優點在於，它的生理時鐘對於運動的反應非常即時，而且可以依照你訂下的訓練時程調整，你的肌肉能適應時程變動。當它習慣之後，表現就會更好，你最終能獲得更出色或是相似的運動成效。」



Partch 補充，不管你的個人生理時鐘如何運作，最好能在 10 個小時的日光時間範圍內吃早餐、午餐和晚餐。起床之後儘快曝曬自然日光，在日落後減少使用藍光螢幕 (像是智慧型手機、電視和筆電)，也有助於避免褪黑激素失調。



Partch 說：「雖然還有很多知識尚待探索，但很高興能得知我們都是依照各自的生理時鐘運作，它幾乎控制了我們體內的每個部位。」不管你想要如何運用時間，只要你多加關注生理時鐘，你就能妥善掌控起床、飲食、訓練和睡覺的時機。