打造強壯上半身的正手引體向上

這種漸進式練習可提高強度，將負重轉移到不同肌肉部位，或增加該強度下的總時間 (也就是肌肉在一組練習中所花的時間)。你也可以藉此做好準備，駕馭更多進階的動作，例如吊環式引體向上或暴力上槓。



所需器材只有單槓、攀登架，或是穩定度良好且高於頭部的水平裝置，並將這些器材帶入訓練中。當你能以完美的姿勢做 3 到 5 下正確的引體向上時，可以試著加入其中一種或兩種變化動作。目標為 3 到 5 組，每組盡可能地做多次，每次從吊槓開始 (顧名思義就是吊掛在單槓上)，鍛鍊全活動幅度。若想進一步挑戰自我，不妨增加次數和組數，但每次請務必先確認好姿勢。