即刻上路：Nike Sole 2.0 x Össur Running Blade
創新
Nike 在適應型運動員 DIY 運動裝備技巧的啟發下，開發出改變人生的義肢跑步方式。在此分享最新一代的設計。
「行動實現夢想」系列介紹運動、健康與能力領域的顛覆性創新。
想像世界級運動員在車庫裡使用剪刀和膠水拼裝出自己的運動裝備。
這聽起來或許有點瘋狂，不過適應型鐵人三項選手 Sarah Reinertsen 就是這麼做的。她曾經鋸下鞋子的鞋底，拼湊到自己的義肢跑步刀鋒 (一種運動專用義肢) 上，作為權宜之計，充當抓地機能。
Tobie Hatfield 是 Nike 經驗豐富的創新者，也是前田徑教練，當他第一次看見 Sarah 臨時採取的修補做法時，當下立刻的反應就是「我們可以做得更好」。而這得出的成果就是 Nike Sole 1.0，這個為 Össur 品牌義肢跑步刀鋒打造的快速變換抓地力系統，為各地適應型運動員帶來全新體驗，幾秒內就能將磨損的鞋底退役，換上新鞋底。
即使如 1.0 版本這般具有革命性的創新，一如 Tobie 在上方影片中所說的「我們從未設計盡善盡美的產品」，這重申了創新沒有終點線。九年後，一支全新的運動員和創新者團隊接棒，帶來更大的進展。
觀賞影片以深入瞭解 Nike Sole 2.0 的緣起故事。接著閱讀下方內容，瞭解這項專案的首席設計師 George Xanthos 自此將設計帶往何處。
認識 Nike Sole 2.0 首席設計師 George。(1) 2012 年 Nike Sole 1.0 的相片。(2) 2.0 全新升級吊掛系統早期原型的機能眼見為憑。
第一階段：附著與固定的問題
重點：以同理心和抱負踏出第一步
George 曾參與突破性的機能設計，例如 Nike FlyEase (方便穿脫的解決方案) 及 Nike Pulse (為醫護人員打造的超耐久鞋款)，對同理心設計相當熟悉，這是換位思考的過程，藉此更瞭解對方的需求。
對 Nike Sole 2.0 而言，這代表瞭解義肢跑步刀鋒使用者的想法。想像 Sarah 之前東拼西湊的解決方案，將時間快轉幾個月，接著看見你的腳上融入了破舊的杵槌。這就是 Nike Sole 變換系統如此重要的原因，也是為什麼這個團隊會下定決心，要讓 2.0 變得比以往更容易附著固定和移除。
他們並未就此滿足，也將目標放在推出更多選項上，因為沒有人會只想擁有一雙鞋。一個典型的好例子就是：需要將道路用鞋底換成田徑釘鞋的運動員。George 指出：「義肢跑步刀鋒價格高昂，多數適應型運動員無法負擔專門用於競賽的刀鋒。」因此需要更換全方位刀鋒上的鞋底。
上方影片詳細介紹了設計發明全新附著固定機制的曲折過程。不過，這個艱苦奮鬥贏得的勝利對 George 來說，只是旅程的開始。
(1) 帕奧會跳遠選手 Markus Rehm 和 George 在冰島 Össur 總部攜手合作。(2) Markus 測試原型的慢動作鏡頭。(3) Markus 客製化自己的跳遠刀鋒，讓前方的鞋釘盡可能往前。
第二階段：創新者 x 運動員
重點：做好犯錯的準備
搭乘夜間航班到雷克雅維克後，George 直接前往 Nike Sole 計畫長期合作夥伴 Össur Prosthetics 的總部，準備測試數個月來的設計成果。
他在那裡和帕奧會跳遠選手 Markus Rehm 展開一連串的工作階段。沒幾分鐘，「A 計畫」就被摒棄。看著 Markus 跑步和跳躍的慢動作鏡頭，他們發現 George 最初的原型設計並沒有和地面正確地接觸！
為了減少重量，他縮短了 Sole 的長度，這個調整很明顯有點過頭。George 說：「我馬上就看出 Markus 的著地位置落在抓地力區域後方的刀鋒上。」他們對此泰然處之，來到工作室，「我們開始改造和調整原型，並重新測試。」
這只是他們兩人在生產力超高的週末期間，其中一個茅塞頓開的時刻。其他改良處包括移除對跳遠選手來說可能會造成滑倒危害的塑膠鞋釘，以及將鞋釘移到最前面的邊緣，以提供精準到位的抓地力。
(1) George 發現菁英運動員很少需要中底 (刀鋒和鞋釘之間的緩震系統) ──「刀鋒本身 (已經) 具備很好的彈性。」(2) 不同的運動員會根據所從事的運動使用不同的鞋釘設定。(3) George 打造出可個別選擇的鞋釘襯墊選項，具有預先刻好的切割溝紋，鼓勵客製化。
第三階段：歷經試煉
重點：化挫折為機會
接著 George 在 Össur 總部和更多世界級適應型運動員深入進行接二連三的意見回饋交流。
才剛開始，他的設計就碰壁。當被問到是否會使用 Nike Sole 的經典交換系統，十幾位運動員都一致表示「不會」。
這些數一數二的運動員和多數的適應型跑者不一樣，他們能取得多種刀鋒，而且可以入手專為競賽完全客製化的刀鋒 (這通常代表將精簡的鞋釘鞋底墊片直接附著上去)。
這個突如其來的狀況不代表一切全部落空。George 回憶起運動員也「很快就看到這個交換系統為普遍的適應型運動員所能帶來的價值，以及在自己運動職涯早期，只有一個義肢跑步刀鋒時，這個系統能為他們帶來的好處」。
George 並沒有選定和眼前專案不相關的菁英運動員，轉而找到一個全新而且能帶來高度啟發的使用族群。
說到跑步高手以及他們和刀鋒的關係，George 表示：「我喜歡將他們視為賽車手，他們不斷微調這個引擎，減輕引擎的重量並進行調整，在設計師眼中，這真的很驚人。」
他藉此機會進一步提升可以個別選擇的鞋釘鞋底墊片選項，鼓勵客製化，如此一來，跳躍者的裝束就可以有別於短跑者和其他人。
冰島大自然裡的幾何圖案啟發了 Sole 2.0 鞋釘襯墊的設計，脊狀凸起設計可包覆並為成堆的鞋釘提供支撐力，也構成外緣的第二個抓地力爪齒。
第四階段：靈感之旅
重點：形式可以帶來機能
在花一整個星期瞭解 Össur 運動員及工程師滿滿的技術分析和見解後，George 準備好要給自己一些純粹的感官刺激。
他租了一輛車，沉醉在眼睛所見、耳朵所聞的冰島獨特風光中，最後抵達斯瓦蒂 (Svartifoss) 瀑布。他認為這個令人驚豔的自然奇景是自己這趟短途研究之旅中最具影響力的部分。
George 回憶道：「玄武岩柱垂直排列的方式，看起來就像是巨大的管風琴，創造出令人屏息的雄偉視覺韻律，兼具幾何美感和有機美學。」
他將這樣的啟發應用到 Sole 2.0 鞋釘鞋底墊片上，不只是吸引人的視覺圖案，也是實用設計的靈感來源，以順暢優美傾斜上升的凸起脊狀設計，為有需要的地方提供更多材質。
(1) 全新道路用鞋底上的每一個凸起和脊狀設計都有作用。(2) 回到奧勒岡州 Nike 總部後，George 所能接觸的試穿者較少，不過有 Sarah 這位不二人選，是她從一開始就讓團隊踏上這個旅程。
第五階段：畫龍點睛
重點：更好只是暫時的，那麼接下來的計畫為何？
鞋釘鞋底墊片的進展順利，George 將注意力轉向道路用的鞋底上。為了想出點子，他回想第一次看見 Nike Sole 1.0 在運動時發揮作用的情景：幾年前在身障運動員基金會 (CAF) 的活動上，孩子們開心暢玩。
他回憶說：「我看見年輕的適應型運動員在草地和道路上奔跑、打籃球以及從事其他運動。Össur 刀鋒結合 Nike Sole 讓這些運動員自由暢動的方式，令人深受啟發，這些運動員在 CAF 診所學到了動出好效果的技巧，他們充滿活力也積極樂觀。」
為了要為那些熱衷於在陽光下從事每一項活動的運動員，提高在多種運動和多種表面上的實用機能，George 表示自己「採用了籃球和跑步的優質抓地力元素 (人字形底紋和突起設計)，並試圖找出理想的混搭組合」。
上方可以看見混搭成果的初期草圖和最終產品。然而，一如所有出色的創新者，George 已提前設想未來的改善計畫，可能包括一整套運動專屬的抓地力選項。
他沈思道：「或許 (我們會) 為越野跑步提供更強悍的設計，也許是籃球專屬的設計，(這樣) 就可以有四種可替換的不同鞋底。」
或是更多的鞋底選擇。為適應型運動員打造的創新設計有種種可能，未來可期。一如 George 所言：「誰知道會有什麼樣的可能性？」可以肯定的是，他會竭盡所能去挖掘。
想要入手？如果你或你認識的人想知道如何找到 Nike Sole 2.0，可以造訪 Nike 好友 Össur Prosthetics 的網站。Sole 2.0 抓地力系統是 Össur 特定產品的標準配備。
影片：Azsa West
文字：Brinkley Fox