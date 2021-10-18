即刻上路：Nike Sole 2.0 x Össur Running Blade

想像世界級運動員在車庫裡使用剪刀和膠水拼裝出自己的運動裝備。

這聽起來或許有點瘋狂，不過適應型鐵人三項選手 Sarah Reinertsen 就是這麼做的。她曾經鋸下鞋子的鞋底，拼湊到自己的義肢跑步刀鋒 (一種運動專用義肢) 上，作為權宜之計，充當抓地機能。

Tobie Hatfield 是 Nike 經驗豐富的創新者，也是前田徑教練，當他第一次看見 Sarah 臨時採取的修補做法時，當下立刻的反應就是「我們可以做得更好」。而這得出的成果就是 Nike Sole 1.0，這個為 Össur 品牌義肢跑步刀鋒打造的快速變換抓地力系統，為各地適應型運動員帶來全新體驗，幾秒內就能將磨損的鞋底退役，換上新鞋底。

即使如 1.0 版本這般具有革命性的創新，一如 Tobie 在上方影片中所說的「我們從未設計盡善盡美的產品」，這重申了創新沒有終點線。九年後，一支全新的運動員和創新者團隊接棒，帶來更大的進展。

觀賞影片以深入瞭解 Nike Sole 2.0 的緣起故事。接著閱讀下方內容，瞭解這項專案的首席設計師 George Xanthos 自此將設計帶往何處。