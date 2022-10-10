Laurel Proulx 博士暢談孕期和產後運動

懷孕期間血容量和能量消耗大約會增加一倍，心率則是每分鐘的心跳數會增加 10 至 15 次……而且產後甚至還會出現更多的變化。那麼，在人生的這場耐力賽事中，如何從事運動？Laurel Proulx 能幫上你的忙。她是物理治療博士、FEM Physical Therapy and Physical Performance 創辦人，也是「Nike (M) 母親也能自由暢動」顧問委員會成員。在本集中，她向主持人 Jaclyn Byrer 解釋骨盆底和深層核心的內部結構，以及讓這兩者保持強而有力的方法。她也徹底澄清關於產前產後的迷思，並分享產後如何恢復運動。