Laurel Proulx 博士暢談孕期和產後運動

《Trained》Podcast：Laurel Proulx 博士暢談產前健身
指導
你的身體在孕期和產後發生很大的變化，那麼，該為例行運動做出多大的改變呢？聽聽這位骨盆底健康物理治療師的回答。
上一次更新：2022年10月10日
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《Trained》Podcast 的宗旨在於探索先進的全方位健身秘訣。
懷孕期間血容量和能量消耗大約會增加一倍，心率則是每分鐘的心跳數會增加 10 至 15 次……而且產後甚至還會出現更多的變化。那麼，在人生的這場耐力賽事中，如何從事運動？Laurel Proulx 能幫上你的忙。她是物理治療博士、FEM Physical Therapy and Physical Performance 創辦人，也是「Nike (M) 母親也能自由暢動」顧問委員會成員。在本集中，她向主持人 Jaclyn Byrer 解釋骨盆底和深層核心的內部結構，以及讓這兩者保持強而有力的方法。她也徹底澄清關於產前產後的迷思，並分享產後如何恢復運動。
「沒有所謂的硬性或速成規則，這是因為每個人健身的起點都不一樣，而且身體對懷孕的反應也不同。」
Laurel Proulx
物理治療博士、FEM Physical Therapy 創辦人暨「Nike (M) 母親也能自由暢動」顧問委員會成員