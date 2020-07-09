如何練習死蟲式：跟著步驟一起做

死蟲式有助於身心的協調運作。別因為動作簡單而被誤導了，對那些有花時間做對動作的人來說，這種慢速燃脂訓練雖然低衝擊，但具有高回報。



死蟲式是最容易誤導人的自身體重運動之一：死蟲式看似沒有很艱難的動作，但只要正確地做，就會讓核心燃燒，使該部位的肌肉迅速筋疲力竭。這種低衝擊運動是訓練員和物理治療師的最愛之一，不只可以在不拉傷背部的情況下增強腹肌，還能挑戰穩定力、協調性和集中力。這次，Nike Master Trainer Kirsty Godso 就要與各位分享死蟲式的好處及做法。