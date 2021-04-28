我的遊樂場：學習熱愛身邊的大自然

「我們是造成大多數環境問題的人，」Marcus 說道，他相信教導環境知識才能帶來改變。「教育能夠開拓人的視野。你的身邊盡是美麗和奇蹟，但你就是無法察覺。」



Marcus 教導他人的事其實來自他的童年經驗，那時他和手足與單親媽媽住在狹小的公寓。「待在外面……是逃離和探索的方式，」Marcus 回憶道。「我只要醒著，就會往外跑，在家裡附近閒晃。我是那種會待在外面，直到媽媽大喊回家吃飯了才回家的孩子。」



他的母親助長了他對大自然的熱愛，每年夏天都帶著 Marcus 和他的手足去附近的州立公園露營。「州立公園仍是我的最愛，」他說。小時候某次旅行時，他參加了大自然導覽行程，這讓他有所啟蒙而開始追求生物科學研究和職涯的夢想。「第一次有人帶我離開步道，走進樹林中，」他說。「[那位嚮導] 讓我大開眼界，因為她能立刻說出當地所有動植物的名字和歷史。」