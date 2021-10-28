墨西哥城足球手 Alan Landeros 讓技巧出神入化

有時即使只是看著我過去的影片，我也隨時都能得到新的點子，但如果是困難的花招，我比較喜歡等待，並在訓練時進行練習。我過去曾在嘗試新技巧時因策劃得不夠周全而發生過意外。我一度膝蓋嚴重受傷，讓我四個月都無法訓練。在我恢復訓練時，我發現自己害怕嘗試新事物，因為我不想冒著受傷的風險，但這樣子實際上更糟，因為我變得停滯不前，而且開始失去動力。現在我試著盡可能做好完善準備，但到了最後，我依然還是在冒險。如果我跌倒了也沒關係，我就是不想在原地踏步。