墨西哥城足球手 Alan Landeros 讓技巧出神入化

行為藝術：墨西哥城足球玩家如何精益求精
運動員*
Alan Landeros 直到 16 歲才開始探索當地的街頭足球文化。如今，他正在彌補失去的時光。
「寫實抓拍」是關懷全球社區運動員的系列。
探索運動的熱情沒有對錯。墨西哥城 20 歲的學生 Alan Landeros 在上網時偶然認識了街頭足球，並對玩家們的創造天賦感到肅然起敬。相較於一般的足球，街頭足球通常是得分較高的小場地比賽，在較狹窄的空間裡舉行。重點就在於緊密控球、個人技巧和隨機應變。像 Alan 這樣的玩家長時間培養出許多花招，並在當地與其他玩家對戰時將這些花招串連起來而成為表演。對 Alan 來說，這比較像是自我表達的一種方式，而比較不像比賽。
我們在他的主場地盤 Axomiatla 公園和他碰面，他就是在這裡磨練出令人讚嘆的各種技術。在短暫的休息時間中，Alan 向我們介紹他當地的街頭足球團體，以及這項運動如何協助他發揮創意。
你為何會對街頭足球產生興趣？
在我更小的時候，我和鄰居會在住家附近玩耍，大多是玩像鬼抓人或捉迷藏等兒童遊戲。後來我們長大之後就不再玩這些遊戲，我大多是在家看網路影片，而我就是這樣發現了街頭足球，那時我 16 歲。我的朋友中，沒有人對街頭足球的熱忱大到願意和我一起學習，但這也沒關係，因為至少在花招和組合技巧方面，這是你可以自行練習的一項運動。我開始複製我在網路上看到的技巧，學習著名玩家在組合技中展現的花招和轉換技術，直到我可以創造出自己的風格。
墨西哥城流行什麼樣的街頭足球文化？
每位街頭玩家的風格都不盡相同。我們都是朋友，但當我們一起訓練或和彼此對戰時，我們絕對使出渾身解數和對方較量。在我首度自行參與街頭足球時，我很害怕，因為我不知道是否能被團體所接受。在我遇見當地街頭玩家之前，我欽佩他們，到現在也依然如此。現在我已是較大型球隊的一份子，而且我還和朋友組成了自己的球隊。
你為什麼喜歡在這裡練習？
這是個相當寧靜的社區，在這裡走動讓我感到安心，待在開放空間時也不會覺得危險。這部分市區的海拔較市中心附近高出許多，因此天氣比較冷，而且走到這裡需要爬坡，但我認為這也是運動的一部分。
「我是不遵守常規的人；……我不會固守最初的想法。」
街頭足球如何幫助你表達自我？
街頭足球讓我能深入探索自己的創造力。例如我在想組合技時，我讓自己在每個花招中不斷流動，而這說明了我是什麼樣的人。或是我會運用我已經掌握的同樣花招，試著創造新的變化，打造出截然不同的形式。因此我會說這代表我是不遵守常規的人，我不會固守最初的想法。
你很晚才開始參與這項運動，這對於你個人帶來什麼樣的影響？
我過去是個非常害羞的人，一開始對於要在公園或任何公共空間訓練感到很不自在，因為人們會停下來看我，而這會讓我緊張，不過這種情況已經消失了。現在我每天可以在任何地方訓練約二至三個小時。有時我會在城裡的歷史中心，例如在革命紀念塔拍下我的組合技，那裡會有很多人走動。如果有人群聚集起來，我就會利用這個機會將人群一起拍入影片中。
你如何提升技巧？
有時即使只是看著我過去的影片，我也隨時都能得到新的點子，但如果是困難的花招，我比較喜歡等待，並在訓練時進行練習。我過去曾在嘗試新技巧時因策劃得不夠周全而發生過意外。我一度膝蓋嚴重受傷，讓我四個月都無法訓練。在我恢復訓練時，我發現自己害怕嘗試新事物，因為我不想冒著受傷的風險，但這樣子實際上更糟，因為我變得停滯不前，而且開始失去動力。現在我試著盡可能做好完善準備，但到了最後，我依然還是在冒險。如果我跌倒了也沒關係，我就是不想在原地踏步。
文字：Karina Zatarain
攝影：Darryl Richardson
撰寫時間：2020 年 9 月