跳著童話舞步的 B-girl 王晴

隆重介紹跳著童話故事舞步的霹靂女孩
運動員*
看看中國超厲害的霹靂女孩如何結合自己的研究與藝術形式。
王晴在北京 Green Panda 工作室。
王晴每天早上醒來，都可以馬上開始跳舞。她只需要把床墊折疊起來推到旁邊，騰出洋粉紅色的舞池和占滿整面牆的全身鏡。下音樂，她的房間就成了舞蹈教室。
在霹靂舞的世界裡，王晴像一部發電機，也像個異類。她是頂尖的霹靂女孩：不僅是中國排名數一數二的霹靂舞者，也是攻讀中國民俗故事的全職博士生。她善用自己在學術上的專長，將奇想風格和故事敘述手法融入舞蹈動作之中。
她說：「我對民俗故事研究很著迷，因為小時候超愛讀童話故事。透過聆聽別人的故事，我們可以更瞭解他們對世界以及周遭事物的感受與看法。」
在舞台上，王晴如說故事般的編舞手法充滿魅力，有明確的開頭、中段和結尾。她曾表演過 16 世紀中國傳奇仙子紫霞的舞步，也經常在舞步中加入武俠古風。她說：「女性表演旋轉或大地板動作，或是呈現龍或蛇的姿勢，是很特別的。在功夫電影中如果能有一位英雌、女傑，是件意義深遠的事。」
「女性表演旋轉或大地板動作，或是呈現龍或蛇的姿勢，是很特別的。」
中國的女性霹靂舞者少之又少，在一個男性主導的運動中，她散發著優雅。2024 年國際綜合型體育大賽比賽項目首次納入霹靂舞，她希望獨特的風格能讓自己進軍這場賽事。這個藝術形式通常相當貼近地面，需要屈膝、強力核心以及強勁的彈跳力。但當王晴跳舞時，她宛如在漂浮：動作帶有一種輕盈感。她說：「(霹靂男孩) 舞步通常像獅子或老虎般兇猛，沒錯，你可以模仿他們，但也可以創造出自己像兔子或貓一般的女性藝術形式。」
「我像運動員般展開訓練，來呈現藝術家的表演。」
王晴並非一夕成名。起初，她開始跳舞是因為想運動，而且花了整整十年的時間才找到自己的節奏，並愛上這項運動。她說：「我曾有點厭倦跳舞，並意識到影片中我所表演的舞步都是在模仿霹靂男孩的動作。我的搖滾步和小地板排腿的轉換動作都是從其他表演者身上學來的，當時我並沒有任何原創舞步，看我跳舞時，你幾乎可以猜出下一步我會跳什麼。」
她同樣發展出了自己的招牌造型，不僅放下一頭蓬鬆的長髮，也放開來做自己。她說：「重點在於找到自己的風格，而不是精通某個別人已經做過的動作。」對王晴而言，這種創造力若沒有足夠的體能訓練是無法培養出來的。「我像運動員般展開訓練，來呈現藝術家的表演。」
「霹靂舞讓我能展現真正的自己。」
王晴現在是其他年輕中國霹靂女孩的模範，其中許多女孩會向她尋求建議。她最大的秘訣？用跳舞來展現自己。她說：「我喜歡將霹靂舞視為從日常表達中創作藝術一種方式。」她形容自己是「安靜勤奮的學術人」，認為霹靂舞有助於展現自己充滿活力的內心世界。她說：「現在回想起來，或許我小時候並不內向，我只是看起來內向，而霹靂舞讓我能展現真正的自己。」
2019 年王晴受邀加入頂尖的霹靂舞團 Green Panda，至今贏得了 10 次對戰。隨著培養實力躋身中國出色的霹靂舞者 (希望代表國家參加國際綜合型體育大賽)，她也終於能展現自己的舞蹈風格。她表示：「道德經裡有句很棒的話：『水柔弱、卑下，但卻能穿透堅硬無比的石頭』。基本上，溫柔不代表弱勢或低下，這是一種特殊狀態，可以經得起並克服許多的阻礙，而這個策略已幫助許多霹靂女孩獲勝。」
影片：KC
攝影：Yuyang Liu
文字：Clarissa Wei
撰寫日期：2021 年 7 月