跳著童話舞步的 B-girl 王晴

王晴並非一夕成名。起初，她開始跳舞是因為想運動，而且花了整整十年的時間才找到自己的節奏，並愛上這項運動。她說：「我曾有點厭倦跳舞，並意識到影片中我所表演的舞步都是在模仿霹靂男孩的動作。我的搖滾步和小地板排腿的轉換動作都是從其他表演者身上學來的，當時我並沒有任何原創舞步，看我跳舞時，你幾乎可以猜出下一步我會跳什麼。」



她同樣發展出了自己的招牌造型，不僅放下一頭蓬鬆的長髮，也放開來做自己。她說：「重點在於找到自己的風格，而不是精通某個別人已經做過的動作。」對王晴而言，這種創造力若沒有足夠的體能訓練是無法培養出來的。「我像運動員般展開訓練，來呈現藝術家的表演。」