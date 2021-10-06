YouTube 先生分享他酷炫有型的舞蹈動作
運動員*
輕巧步 (Lite Feet) 霸主如何展現彈躍風采
YouTube 先生在洛杉磯市中心大秀他經典的輕巧步 (Lite Feet) 動作。
他說：「大家暫停一秒鐘。」舞蹈工作室一片沉默，靜靜等待著。「碰！開始吧！就是我，來自紐約布朗克斯獨一無二的 YouTube 先生！」
只有 YouTube 先生本人可以這麼有力地介紹 YouTube 先生，他也叫做 Switzon Haney，又名 Switz (發音和「Swiss」一樣)，自學並自封為「輕巧步霸主」。輕巧步是他在 2000 年代初期於哈林區和布朗克斯創新的舞蹈風格，他也宣稱自己是第一位在 YouTube 走紅的舞者。因此有了這個暱稱。
「我試著為大家灌輸自信……這就是我散發出來的精神。」
很顯然地，YouTube 先生不缺活力、不乏自信，而且活力十足、自信滿滿。他在造訪洛杉磯市中心一家舞蹈工作室，教導輕巧步課程時表示：「這就是我散發出來的精神，我試著為大家灌輸自信。自信很重要。」
這種自信是肯定，而非自大。他超凡的魅力讓那些受他吸引的人起身動起來。他說：「有時看著舞蹈，會覺得超級酷炫，但舞蹈也可能讓人想避而遠之。你可能會認為這太難了。我試著讓我的舞蹈風格大眾化並平易近人。我喜歡看大家試試身手。」
然而，他的舞蹈風格究竟是什麼？如果曾經搭乘紐約市地鐵，在車廂門關上時聽過熟悉的「It’s showtime！Showtime！」(好戲登場！精彩上演！) 喊叫聲，那應該覺得輕巧步並不陌生。
輕巧步運用許多步法、帽子戲法和鞋子戲法，例如在表演中間踢掉鞋子，然後接住穿回腳上。這些戲法不見得次次都能成功，即使是 YouTube 先生也一樣，不過他不在乎。完美不是重點，重點是享受展現自我，不必擔心失敗的自由。輕巧步舞者會透過大量的聲音彼此鼓勵、互相助威，這是輕巧步的一部分。
「散發正面活力，自己也會從他人身上獲得正面的活力。」
YouTube 先生持續保有的積極心態得來不易。他突然很嚴肅地說：「我來自街頭……來自生活艱苦的鄰里。身邊有許多負面的能量。」
艱難困苦之際，他轉而投入舞蹈，幫助自己，並幫助別人。「跳舞一直都是我宣洩的出口。每當經歷困境時，舞蹈都是我的工具。舞蹈一直都有益於我的身心健康，相當具有療效。照顧自己的身心靈，散發正面活力，自己也會從他人身上獲得正面的活力。」
要開始下一堂舞蹈課，提振心情的時間到。突然間，他的臉上再次綻放光彩。「碰！來說個故事，超瘋狂的故事……」的確是很瘋狂。很遺憾的是，這不是我們能重述的故事。
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影片：Aimee Hoffman
攝影：Thalia Gochez
文字：Dan Rookwood
撰寫日期：2021 年 7 月