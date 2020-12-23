地中海飲食對健康的益處

需要釐清的是，地中海飲食並不是速效藥。堅持的時間越長，獲得的益處就越豐碩。事實上，這種飲食甚至有助延長壽命。發表於《美國臨床營養學雜誌》上的一項研究綜述指出，將經常攝取地中海飲食的群體與飲食控制組相比，前者各種死因的風險值均有所降低，而這可能是因為食用對心臟有益的抗炎食物，能對健康帶來上述的種種益處。實際上，在世上的五個藍色寶地 (Blue Zone，壽命達 100 歲的人口比例最高的地區) 中，就有兩個位於地中海地區，而且這些地區的住民甚至吃得更健康 (加入更多蔬果)。



不過，地中海飲食最吸引人之處可能在於限制性不強；與時下流行的許多飲食計畫不同，吃的選擇比「不能吃的」更多，而且沒有嚴格的份量建議或指南。Maciel 對此表示，清單中有各式各樣的水果、蔬菜、魚、豆類和穀物，完全任你挑選。這不僅成為可長期遵循的飲食習慣，也是可以一輩子採納的優質生活方式。



要烹飪地中海風格料理，請試試以植物為基礎的食譜 (網路上滿滿都是，也可以在 Nike Training Club 應用程式中找到)。想想看如何在喜歡菜色中加入更多水果、蔬菜和豆類。例如，為優格鋪上莓果、在三明治中夾生菜，或在雞肉料理中添加鷹嘴豆。烹煮時請選擇橄欖油而非奶油，並以橄欖油替代從商店購買的調味料，為蔬菜和沙拉增添風味，並試著一週幾次在餐飲中加入海鮮食材。如果想飲酒，則可酌量飲用紅葡萄酒 (每晚只喝一杯，這不適用「多多益善」的情況，抱歉！)。至於精製白米和麵食的替代方案，請考慮選擇全穀物 (如法羅小麥或卡姆小麥)，可營造更豐富的口感與風味。



Shively 說道，即使你沒有每天實踐地中海風格飲食，但「少量攝取也有幫助。」下次營養美食當前時，不妨呼應我們對地中海飲食的讚嘆，說句「向健康致敬！」