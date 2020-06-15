養成固定健康習慣的 5 個秘訣

05. 稍微改變一下：失誤犯錯，要坦然釋懷。



為何行得通：每一次改變生活型態，都會遇到逆境，也會犯錯，畢竟我們是人類啊！Nike 成效資深總監 Ryan Flaherty 建議我們可以採用他為專業運動員提供的心咒：「這也沒什麼，重點是接下來要怎麼做？」舉例來說：「我午餐吃了一大堆薯條，這也沒什麼，重點是接下來晚餐要吃什麼？」或是「我錯過了今天早上的運動計畫，這也沒什麼，重點是接下來明天早上要做什麼？」



Flaherty 說：「透過『這也沒什麼，重點是接下來要怎麼做』這樣的心態，我們可以重新振作起來，一餐不健康不會變成整天都餐餐不健康，錯過運動計畫一星期不會變成錯過一個月。這讓我們能從失敗中再出發，不會坐困愁城，也向自己展現出改變未來操之在我的力量。」這也有助於釋放凡事都要完美的壓力，平息向下沉淪的漩渦，並讓我們有更大的機會快速回到正軌。



請記得，長期習慣的養成並非來自百分百的完美，而是一以貫之、持之以恆。試著透過這些策略維持新的健康習慣，過程中遇到顛簸時，試試運用「這也沒什麼，重點是接下來要怎麼做」的心咒，你一定做得到！