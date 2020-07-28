經科學證明能放鬆緊繃下背部或大腿後側肌群的方法

這個恢復方法的效益不易評估，並沒有太多科學證據能具體告訴我們要如何使用按摩滾輪來獲得最大效益，而證據收集頗有難度的原因之一是滾輪尺寸不一、扎實度也各異。不過由 Porcari 帶領的一項近期研究發現，滾輪按摩確實能帶來一些 好處，尤其是下背部或大腿後側肌群 (大腿後側從髖部一路延伸到膝蓋的肌肉) 的緊繃問題。久坐或是在健身房過度運動都會造成這兩個部位肌肉僵硬，導致你肌肉緊繃的原因應該至少是其中的一個吧？



在為時六週的研究期間，20 名男性和女性自願者使用 14 公分 x 33 公分脊狀突起設計的按摩滾輪每週進行三次 15 分鐘的按摩。他們分別為下背部、臀部、股四頭肌、髂脛束、大腿後側肌群和小腿各按摩 20 秒，並按此順序重複進行三次，讓每個身體部位都能分別得到共 60 秒的按摩。



這六個星期結束時，受試者在坐姿體前彎測試 (就和你在健身房課程中所做的一樣) 中，可以比進行按摩滾輪前多伸展 5 公分。Porcari 表示：「我們發現下背部和大腿後側肌群的靈活度有很明顯的改善。」



大腿後側肌群出力可以伸展髖部和屈膝，也有助於穩定核心和骨盆。大腿後側肌群緊繃時，肌群收縮、變短，會導致疼痛或不適的連鎖反應。Porcari 解釋說：「緊繃的大腿後側肌群會在背後將骨盆下拉，對下背部肌肉帶來額外的壓力，導致下背部疼痛。」應該沒有人想讓自己在跑步、做深蹲，或甚至拎起一袋雜貨時覺得下背部超緊繃又僵硬吧！