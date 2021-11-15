LeBron James

王者藍圖
在 Nike 任職的六年間，Tim Day 和他的團隊與 LeBron 直接合作，共同決定下一雙鞋款的造型與風格。受到 LeBron 領導自己核心集團的啟發，Tim 也運用家族為重的心態領導團隊，與每位成員保持一對一的連結。Tim 的態度非常明確：團隊中的每個人都同等重要。這樣的領導風格正是從 LeBron 身上學來的。
向前推進
自從 Jayvon Graves 在 2017 年領導聖文森—聖瑪莉高中 (SVSM) 校隊登上全國冠軍起，他就期許自己要像 LeBron 一樣，推動身邊的所有人向前邁進。Jayvon 令人敬佩的職業道德與自我鞭策力，讓他無論在場上或場外，都獲得極高的成就。Jayvon 懷抱著回饋自身社群的目標，立志要向前輩 LeBron 一樣，為東北部俄亥俄州作出一番貢獻。
不靠施捨，靠自己
2021 年 I PROMISE 課程畢業生 Don’Marie Reid 對成功的熱望，因為 LeBron 重述多年的一句話在校院裡開始萌芽：在東北部俄亥俄州，所有東西都不是靠施捨，而是自己掙來的。憑藉堅定的承諾與致力奉獻，這位未來的醫學預科生，期待以回饋阿克倫 (Akron) 社群並指導 I PROMISE 課程的下一代孩子，為當地作出貢獻。