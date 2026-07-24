義大利 Castel Volturno 的場邊風華

移民子女的專屬籃球學校
社群
在義大利北部濱海地區，移民家庭的子女在籃球裡找到了社群與歸屬感。
本文刊登於 2019 年 11 月。
從那不勒斯開車前往沃爾圖諾堡的海濱小鎮大約需要 40 分鐘，如果開車的是位義大利人，30 分鐘即可抵達。雖然只有短短的路程，也靠近浪漫壯麗的阿瑪菲海岸，這裡卻是經常被世人遺忘的地區，感覺像是個遙遠的世界。
這一帶在 1960 年代經歷了蓬勃發展的建設，在規劃設計下，這裡的柯波拉村也成為富有那不勒斯人週末的休閒去處。然而，1980 年的一場地震，加上新住宅的建設也被發現違反區域劃分法令，許多人被迫遷離這裡，這一區的社會經濟結構也因此崩盤。
在這裡，從前的烏托邦只剩下廢墟，但廢棄建築物中坐落著一座籃球場。球場的場地表面因日曬而輕微龜裂，籃板也已年久褪色、生出綠鏽。俯瞰大海的毗鄰海灘，有著令人屏息的絕美景色。除了微風吹動下的紗網，這裡的生活顯得寧靜又安詳。
突然間，場邊一陣騷動。一群小孩從附近的廂型車裡衝出來，奔向球場。不論晴雨，這些當地 Tam Tam 籃球學院的成員都已經把這個球場變成自己的主場地盤。自沃爾圖諾堡富裕的居民搬離的那幾年起，這一帶就湧入了流離失所的人們，其中有許多人來自奈及利亞，他們找到避難處就待下來，有時甚至會住在遍佈鎮上的破敗建築裡。由當地居民 Massimo Antonelli 一手創立與指導的非營利志工學院，成立的宗旨就是要為移民社區兒童的成長與發展提供一個積極的體系與平台。這個球場也純粹就是個打籃球的好地方。12 歲大的 Cinzia Orobor 說：「我喜歡在這裡打球，可以聽見海浪的聲音，也可以感受到海邊清新的氣息。」
對這些孩子而言，這個球場就像天堂，是一個可以做自己的地方，無需言語、無需頭銜，更沒有評判。今年 15 歲的 Destiny Lawal 說：「一起打球、一起面對挑戰，是一件很棒的事情，這讓我們的關係變得更緊密。」
孩子們在球場上展開跑籃練習前會先圍成一圈，這是段玩鬧的時光，只有在教練的哨音響起時，尖叫聲和歡笑聲才會被打斷。完成一連串的傳球、運球和腳步訓練後，接下來就是拿起球進行全場鬥牛練習賽。這時大家也收起心換了心情，場上壟罩著一較高下的氣氛。孩子們像拚命三郎一樣，一球接著一球打。在汗水和浪花的浸濕下，比賽以明快的節奏繼續進行著，打出絕妙好球時，孩子們擠在場上歡聲雷動，比賽也會暫時中斷，教練們則手插著腰，面帶微笑地低聲笑著。
這裡的籃球讓人感受到打球純粹的快樂，也讓人看見比賽持續在美國以外的地方，跳脫金錢的報酬，對年輕人產生無遠弗屆的影響力。13 歲的 Promise Kolawole 站在邊線上說道：「籃球對我來說就像是家庭般的存在。」或許是為了喘口氣，也或許是為了消化自己所說的話，她頓了一下。不過，停頓的時間也就只有那麼一下下，一眨眼她就不見人影，再次回到激烈的比賽中，追著前場的快攻往前跑。比賽正緊張，她想獲勝，尤其是從家人手中贏得比賽。