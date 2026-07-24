義大利 Castel Volturno 的場邊風華

突然間，場邊一陣騷動。一群小孩從附近的廂型車裡衝出來，奔向球場。不論晴雨，這些當地 Tam Tam 籃球學院的成員都已經把這個球場變成自己的主場地盤。自沃爾圖諾堡富裕的居民搬離的那幾年起，這一帶就湧入了流離失所的人們，其中有許多人來自奈及利亞，他們找到避難處就待下來，有時甚至會住在遍佈鎮上的破敗建築裡。由當地居民 Massimo Antonelli 一手創立與指導的非營利志工學院，成立的宗旨就是要為移民社區兒童的成長與發展提供一個積極的體系與平台。這個球場也純粹就是個打籃球的好地方。12 歲大的 Cinzia Orobor 說：「我喜歡在這裡打球，可以聽見海浪的聲音，也可以感受到海邊清新的氣息。」