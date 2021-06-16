瞭解 Jordin Canada 和 Jrue Holiday 如何生活在疫情泡泡中又能為正義而戰

Jrue：比賽水準並無二致，我想每個球隊都知道自己的奪勝目標。不同之處在於，以前在主場打球時，當地的球迷通常會在你需要鼓勵的時幫你一把；他們也會展現十足活力，讓敵隊受到嘈雜聲影響或倍感威脅，泡泡區的球場卻很安靜。我記得第一場比賽我們對上 Utah Jazz，我們剛開始大贏 20 分。距離比賽結束剩兩分鐘時，比數差距拉近到兩分，但比賽的氣氛完全沒變，這時你就會意識到，是因為沒有球迷到場觀賽。這是我必須適應的一點。當球隊站在人群面前，即便身處客場也能感受到與外界的互動，但是在泡泡區沒有這種感覺。一開始，沒有觀賽群眾讓我有點沮喪。



Jordin：我同意，沒有觀賽群眾真的不一樣，比賽非常地安靜。我記得我們第一場與 New York Liberty 的比賽，球員罰球時整個球場悄然無聲。我們已經習慣了以前那種氛圍，現在卻要由球隊營造氣氛。我們在每一場比賽中必須自我激勵，而不是從外界獲得動力。競爭仍然非常激烈，因為你沒有任何主場優勢，每個人都可以盡情較勁，就像在開放式球場打球，比賽既有趣又刺激。少了主場球迷，就會出現出乎意料的勝負結果，真的非常有趣。