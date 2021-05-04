原住民雙胞胎兄弟 ClearBear 和 Haatepah 分享他們與大自然之間的關係

越來越多人利用這段期間造訪戶外、探索自然，這對原住民文化來說也是根深蒂固的習慣。對於以這種方式與自然建立連結的人，能否聊一下你們的看法？



ClearBear：或許很多人長時間待在室內都感到心力交瘁，想找個方法喘口氣。不妨放慢步調走到戶外，這樣就能與自然、地球以及先人建立更深的連結，或許你會心想「踏過這片土地的祖先是什麼樣的人？」或是「哇，這裡實在是太美了，不敢相信我以前竟然沒花點時間欣賞此地美景。」



處理繁雜工作和社會運動常令人感到壓力焦躁。最理想純粹的緩解方式，對我來說毫無疑問就是親近自然。或許這聽起來有點陳腔濫調，但的確是如此；悠哉散個步，沉浸在綠地中，心靈也跟著舒緩起來。



你們認為彼此之間的關係，有和親近自然一樣變得更緊密嗎？



ClearBear：我最近買了一台露營車，開始嘗試露營，當然安全守則和防疫距離是不能少的。我不久前開車到幾個露營地點，在那裡享受自然環境。現今社會的運轉節奏太快，我想，隔離生活至少有個好處，讓大家空出時間好好喘口氣，這是以往少有的機會，所以請好好保握當下。



你們也會一起創作音樂。身為兄弟，對於共享這份熱情及合作關係有什麼看法？



Haatepah：如果合作對象不是非常親近或有深厚連結的人，時常會有「噢，我不想做令自己尷尬的事」但若是和兄弟合作，你從小就看盡他搞破壞的傻樣子，所以……



ClearBear：不會感覺有壓力。



Haatepah：沒錯，而且我相信許多創意工作者都跟我們一樣，在輕鬆的情況下，才能發揮最佳表現。



ClearBear：我們寫歌時會試著營造氛圍或情緒。他完全瞭解我唱歌時想表達的情感；換作他負責主唱，我也知道該怎麼做。這就像是「我知道你的想法，也清楚你的感受。」



Haatepah：是呀，比起許多組合，我們可以更輕鬆地與彼此互補。