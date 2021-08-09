隆重介紹倫敦的 Indian Gymkhana 足球俱樂部

Indian Gymkhana 足球俱樂部自 1916 年創立以來，帶動民間的運動風氣，也為倫敦的第二代亞裔族群提供了活動的中心。這個俱樂部強化了球友間的情誼，每場刺激的比賽總是能看到球員間彼此較勁，但在這樣的活力背後有一個目的：挑戰大眾的刻板印象，並為足球的新紀元鋪路。

如同球隊的首位隊長 JT 所說：「我們的社群從不被視為這個國家足球文化的一部分，這是我們要挑戰的刻板印象。」