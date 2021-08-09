隆重介紹倫敦的 Indian Gymkhana 足球俱樂部

Indian Gymkhana 足球俱樂部
社群
倫敦西區的 Gymkhana 足球俱樂部努力打破刻板印象，為足球開創全新未來。
上一次更新：2021年8月9日
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Indian Gymkhana 足球俱樂部自 1916 年創立以來，帶動民間的運動風氣，也為倫敦的第二代亞裔族群提供了活動的中心。這個俱樂部強化了球友間的情誼，每場刺激的比賽總是能看到球員間彼此較勁，但在這樣的活力背後有一個目的：挑戰大眾的刻板印象，並為足球的新紀元鋪路。
如同球隊的首位隊長 JT 所說：「我們的社群從不被視為這個國家足球文化的一部分，這是我們要挑戰的刻板印象。」
本集的「團隊之愛」(Crew Love) 頌揚真正由社群帶領的足球力量。Gymkhana 足球俱樂部建立的文化和社群已有百年歷史，而且仍持續蓬勃發展，因為成員都相信它有未來，也希望藉此成功挑戰一般人的觀點。
「我們現在已經是不同的時代了。這個世代並不害怕去改變現況，這實在很激勵人心。」
看著球隊訓練和比賽，並傾聽球員對現況的想法，同時造訪他們位於倫敦西區的家鄉奧斯特利。
文字：Liz Baldwin；攝影：Ollie Radford；影片：Myles Desenberg、Josh Blaaberg、Jack Wilkinson、Joel Honeywell