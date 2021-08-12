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規律力行，健身救命

社群

40 多年來，哈林區的一個水上芭蕾俱樂部致力幫助成員在游泳池和社群中保持活躍。

上一次更新：2021年8月12日
5 分鐘閱讀時間

「相知相伴，相助相惜」系列介紹挑戰現況、突破框架的運動隊伍和俱樂部。

哈林區西 135 街的一條無尾巷裡，二十幾位自稱「老前輩」的人戴著口罩，穿著相襯的紅色運動服，用手肘打招呼代替擁抱。時隔數個月，他們首次在漢斯勒姆育樂中心前相聚，他們把這裡叫做「澡堂」。這些男士和女士在 1979 年組成水上芭蕾長青隊 Harlem Honeys & Bears，在這棟令人驚嘆的馬賽克磁磚游泳池裡，練習划水動作和芭蕾打蛋式踩水。泳隊成員 Rasheedah Ali 表示，隊名的靈感來自 1970 年代晚期的俚語。她說起最初成立的泳隊：「那時有男有女，女生是『蜂蜜』，而熊喜歡蜂蜜！所以他們就把自己稱為『Harlem Honeys & Bear』。」

泳隊有些成員游了一輩子 (儘管是在種族隔離泳池)，有些人則一直到 60 幾歲，才克服對泳池的恐懼。他們一起贏得獎盃、克服慢性病、建立友誼，或許最重要的是，一起透過青年游泳計畫和整個社群分享他們的熱忱與泳技。泳隊總裁 Luther Gales 說：「身為一名教練，最大的收穫就是看見這些年輕男女毫不費力地在水裡優游。」研究報告顯示，在統計上，年輕黑人的意外溺斃人數較高。Harlem Honeys & Bears 不只是分享運動這份禮物，他們也在拯救生命。

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相知相伴，相助相惜：Harlem Honeys & Bears
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認識 Honeys & Bears

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Rasheedah Ali

1935 年，Rasheedah 於辛辛那提出生，從小就喜歡泳池，在兒童水中有氧領域還有「黑人中的 Esther Williams」的稱號。後來她北遷搬到紐約市定居，她說：「我很喜歡哈林區，不想住其他地方，我這輩子都會住在這裡。」

相知相伴，相助相惜：Harlem Honeys & Bears

Monica Hale

隊長 Monica 說：「會漂在水上，就能跳水上芭蕾。」她在泳池找到這一生自在的安身之處。對於自己和隊友之間逐漸深厚的情誼，她解釋說：「你必須真正瞭解他們，因為他們的生命掌握在你的手中。」

相知相伴，相助相惜：Harlem Honeys & Bears

Joyce Clarke

多年來，Joyce 一直很怕下水，而 62 歲的一場大病讓她下定決心克服恐懼並學習游泳，自此便加入這個團隊。說到當地游泳池因新冠病毒 (COVID-19) 關閉期間，她指出自己自然而然想去那裡游泳的習慣：「每個星期一和星期三，我的身體還是會 (早早地) 醒過來。」

相知相伴，相助相惜：Harlem Honeys & Bears

Monica Hale

隊長 Monica 說：「會漂在水上，就能跳水上芭蕾。」她在泳池找到這一生自在的安身之處。對於自己和隊友之間逐漸深厚的情誼，她解釋說：「你必須真正瞭解他們，因為他們的生命掌握在你的手中。」

相知相伴，相助相惜：Harlem Honeys & Bears

Joyce Clarke

多年來，Joyce 一直很怕下水，而 62 歲的一場大病讓她下定決心克服恐懼並學習游泳，自此便加入這個團隊。說到當地游泳池因新冠病毒 (COVID-19) 關閉期間，她指出自己自然而然想去那裡游泳的習慣：「每個星期一和星期三，我的身體還是會 (早早地) 醒過來。」

相知相伴，相助相惜：Harlem Honeys & Bears

Luther Gales

泳隊總裁 Luther 是退休警官、前海軍陸戰隊員，當了一輩子的運動員，也是舞者、型男和教練。他說：「我們教導兒童如何游泳，讓他們可以自救外，說不定還能救別人。」

相知相伴，相助相惜：Harlem Honeys & Bears

Oliver Footé

泳隊成員稱為「Footé 先生」或「教練」的 Oliver 表示：「我來到這裡時，泳隊已經成立，但我讓他們表現得更好。」這位嚴格的教練在 9 歲時就開始參與水上表演。

相知相伴，相助相惜：Harlem Honeys & Bears

Lettice Graham

98 歲的 Lettice 是 Harlem Honeys & Bears 最年長的成員。她在 64 歲退休後開始學游泳，並認為自己長壽的秘訣就是在水中運動。

相知相伴，相助相惜：Harlem Honeys & Bears

Oliver Footé

泳隊成員稱為「Footé 先生」或「教練」的 Oliver 表示：「我來到這裡時，泳隊已經成立，但我讓他們表現得更好。」這位嚴格的教練在 9 歲時就開始參與水上表演。

相知相伴，相助相惜：Harlem Honeys & Bears

Lettice Graham

98 歲的 Lettice 是 Harlem Honeys & Bears 最年長的成員。她在 64 歲退休後開始學游泳，並認為自己長壽的秘訣就是在水中運動。

相知相伴，相助相惜：Harlem Honeys & Bears

Jean Miller

Jean 表示：「這輩子說到游泳，我都躲得遠遠的。」一直到 63 歲時，Harlem Honeys & Bears 在淺水區水中有氧課程看見並挖掘了她。加入這個泳隊後，她在泳池內外都活躍了起來，除了積極教導當地年輕人游泳，也參加非裔美國人節大遊行。談到泳隊帶給她的激勵和動力時，Jean 表示：「走出家門並加入泳隊後，這不只是歸屬感和游泳而已，我也一直在進步中。」

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影片：Keenan MacWilliam & Orian Barki
攝影師：Flo Ngala
文字：Roxanne Fequiere

撰寫時間：2020 年 9 月

初始發布：2021年6月22日