相知相伴，相助相惜：Harlem Honeys & Bears

規律力行，健身救命
社群
40 多年來，哈林區的一個水上芭蕾俱樂部致力幫助成員在游泳池和社群中保持活躍。
上一次更新：2021年8月12日
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「相知相伴，相助相惜」系列介紹挑戰現況、突破框架的運動隊伍和俱樂部。
哈林區西 135 街的一條無尾巷裡，二十幾位自稱「老前輩」的人戴著口罩，穿著相襯的紅色運動服，用手肘打招呼代替擁抱。時隔數個月，他們首次在漢斯勒姆育樂中心前相聚，他們把這裡叫做「澡堂」。這些男士和女士在 1979 年組成水上芭蕾長青隊 Harlem Honeys & Bears，在這棟令人驚嘆的馬賽克磁磚游泳池裡，練習划水動作和芭蕾打蛋式踩水。泳隊成員 Rasheedah Ali 表示，隊名的靈感來自 1970 年代晚期的俚語。她說起最初成立的泳隊：「那時有男有女，女生是『蜂蜜』，而熊喜歡蜂蜜！所以他們就把自己稱為『Harlem Honeys & Bear』。」
泳隊有些成員游了一輩子 (儘管是在種族隔離泳池)，有些人則一直到 60 幾歲，才克服對泳池的恐懼。他們一起贏得獎盃、克服慢性病、建立友誼，或許最重要的是，一起透過青年游泳計畫和整個社群分享他們的熱忱與泳技。泳隊總裁 Luther Gales 說：「身為一名教練，最大的收穫就是看見這些年輕男女毫不費力地在水裡優游。」研究報告顯示，在統計上，年輕黑人的意外溺斃人數較高。Harlem Honeys & Bears 不只是分享運動這份禮物，他們也在拯救生命。
認識 Honeys & Bears
影片：Keenan MacWilliam & Orian Barki
攝影師：Flo Ngala
文字：Roxanne Fequiere
撰寫時間：2020 年 9 月