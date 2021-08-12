相知相伴，相助相惜：Harlem Honeys & Bears

哈林區西 135 街的一條無尾巷裡，二十幾位自稱「老前輩」的人戴著口罩，穿著相襯的紅色運動服，用手肘打招呼代替擁抱。時隔數個月，他們首次在漢斯勒姆育樂中心前相聚，他們把這裡叫做「澡堂」。這些男士和女士在 1979 年組成水上芭蕾長青隊 Harlem Honeys & Bears，在這棟令人驚嘆的馬賽克磁磚游泳池裡，練習划水動作和芭蕾打蛋式踩水。泳隊成員 Rasheedah Ali 表示，隊名的靈感來自 1970 年代晚期的俚語。她說起最初成立的泳隊：「那時有男有女，女生是『蜂蜜』，而熊喜歡蜂蜜！所以他們就把自己稱為『Harlem Honeys & Bear』。」



泳隊有些成員游了一輩子 (儘管是在種族隔離泳池)，有些人則一直到 60 幾歲，才克服對泳池的恐懼。他們一起贏得獎盃、克服慢性病、建立友誼，或許最重要的是，一起透過青年游泳計畫和整個社群分享他們的熱忱與泳技。泳隊總裁 Luther Gales 說：「身為一名教練，最大的收穫就是看見這些年輕男女毫不費力地在水裡優游。」研究報告顯示，在統計上，年輕黑人的意外溺斃人數較高。Harlem Honeys & Bears 不只是分享運動這份禮物，他們也在拯救生命。