腸道健康對整體健康的影響

洛杉磯註冊營養師兼太平洋營養夥伴 (Pacific Nutrition Partners) 共同創辦人 Jocelyn Harrison 說：「人體內外的微生物細胞是人類細胞的三倍之多。」(微生物細胞包括病毒、細菌和真菌，而人類細胞包括白血球、血小板、皮膚細胞、生殖細胞和脂肪細胞等等)。這些細胞大多位於大腸，而且是免疫系統、新陳代謝、腦功能等不可或缺的部分。



這些微生物同時供養著好菌和壞菌，但在健康的腸道裡，好菌會多於壞菌。Harrison 表示，當你養成富含天然食物和纖維的高品質飲食習慣並好好照顧自己時，便創造出讓消化道妥善運作和整體健康良好的條件。



然而，當壞菌占上風時，可能會展現在各種的心血管疾病和肥胖問題、憂鬱和焦慮、疲倦和發炎等症狀上。也可能會導致壓力，這多半是由頭痛、皮膚問題引起，甚至與睡眠障礙有關。(若你有任何上述症狀，且難以找出問題的根源，請尋求腸胃科醫師的協助。) 這些問題可能接下來會嚴重破壞你的微生物細胞，即統稱的微生物基因體。不過，也可以反其道而行。Harrison 說：「如果你採取步驟來治癒腸道，就能治癒其他系統，而且反之亦然。」



即使是研究人員也仍在嘗試全盤掌握其中的運作機制。科羅拉多大學波德分校整合生理學系兼神經科學中心教授 Monika Fleshner 博士已進行過廣泛的相關研究，她指出，大多數的研究是在動物身上進行，因為要瞭解腸道菌對大腦的影響，必須直接觀察這兩處，而這不可能在活生生的人體上進行。但研究人員越是瞭解腸道的力量，就越能挖掘出腸道最大的潛能。以下是他們目前提供的建議：