Nike 跑步的建議
保持最佳跑步狀態的秘訣。
別讓這種常見的跑步傷害阻礙你。我們將提供針對這種嚴重疼痛的詳細指導，以及有助於保持足部強健的專家秘訣。
如果你有足底筋膜炎，就知道這種疼痛十分折磨人；如果從未有過這種傷害，可以想像整個足底被刺的感覺。
足底筋膜是穿過足中部並支撐足弓的強韌組織束，若過度拉扯，會引起發炎。俄亥俄大學運動生理學、交叉訓練和受傷預防專家 Ian Klein 解釋：「這條組織拉扯越多次，就越容易產生撕裂傷。」如果想避免這樣的傷害發生，我們很樂意幫忙。以下為大家提供避免這種傷害的方法。
引發傷害的原因
Klein 表示，足底筋膜在每天的走路和跑步下經歷了數千次的拉扯，雖然這條組織在一定伸展範圍內具有相當好的耐受度，但過度的壓力仍會使組織的伸展超出安全範圍。NYU Langone 健康運動表現中心的骨科臨床專家暨物理治療師 Kate VanDamme 表示，這種情況的發生通常是因為訓練過度、跑步距離突然提升，或是沒有花時間休息。此外，這不是新手才有的問題，足底筋膜炎也同樣會發生在專業運動員身上，她說：「就算擁有完美的體態，仍有可能會因訓練錯誤而受傷。」
VanDamme 補充道，會導致足底筋膜炎的，除了小腿肌縮短，或拉扯足底筋膜的緊繃腳拇指這種生物力學問題之外，扁平足或高足弓等不良的足部形狀，以及生活方式相關問題 (必須站整天或常穿高跟鞋的工作) 也會造成這種傷害。
你可以採取的行動
Klein 表示，發現明顯的疼痛時，應立即處理發炎症狀。他說：「這是警覺期，你需要休息，也可能需要冰敷。」請休息兩天，並處理這個狀況。如果可以站立、走路和做日常活動，且不會加重發炎情況和疼痛，則可以恢復一些簡單的跑步運動。Klein 特別叮嚀，這段期間千萬不可以做任何腳部伸展的動作，他說：「一旦足底筋膜發炎，組織就會縮短，以達到防護與復原的目的。即使是正常的伸展，也會造成進一步的傷害。」
做一些可以鍛鍊足部、足裸或提升活動力和靈活度的運動
如果疼痛感在 48 小時間沒有減緩或是加劇，尤其是在長時間站立後，他則建議你別將所有重量都放在腳上。Klein 說：「一直到發炎症狀和疼痛減輕到最小或完全消失為止。」為了減輕足部的壓力，可以嘗試非負重交叉訓練，例如游泳或騎室內飛輪車。
一旦脫離警覺期，下一步就是做可以增強足部或提升活動力和靈活度的運動，如舉踵、足部伸展和毛巾操舒展。VanDamme 說：「我們還建議伸展兩條小腿肌，分別是腓腸肌和比目魚肌。」如果想伸展腓腸肌，可以將手掌貼在牆壁，然後一隻腳向後踩，前腳屈膝，呈現類似弓箭步的姿勢，後腿保持伸直。如果想伸展比目魚肌，則前腳保持屈膝，後腳膝蓋稍微彎曲。
VanDamme 表示，物理治療師還可以針對膝蓋和中足進行徒手治療，提升關節活動力和靈活度。她補充，你可以自己進行操作這類型的軟組織舒展，例如在腳下滾動硬式按摩球或冰凍的水瓶。
有些扁平足或內旋過度的跑者會在跑步時容易向內側扭到，他們會使用綁帶技術來抬高足部內側骨頭，盡量避免發生足底筋膜炎。VanDamme 特別叮嚀，這種處理方式比較像拐杖而非解決之道。她說：「比較好的方法是透過增強足部來替代綁帶的功用。」
但針對極端的情況，睡眠足部固定器則是比較有效的治療方式。Klein 說：「睡覺時，腳會稍微彎曲，因此組織會自然縮短。」(就是因為如此，早上起床時，足底筋膜炎才容易造成嚴重疼痛。) 他解釋：「固定器可以讓足部保持伸展的姿勢，因此醒來時組織不會縮短，讓你可以自在地將重量放在腳上。」
恢復時間
Klein 說：「足底筋膜炎的治療方法因人而異，越早開始治療越好。」他說：「只要一發現疼痛就去治療，有些人最短只需要一個月就恢復。如果放著疼痛不管繼續跑步的話，可能會需要三到四個月才能恢復到健康狀態。」
「如果不想中斷跑步，可以減緩訓練、堅持均衡的訓練計畫，並持續進行足底筋膜和小腿的伸展運動，降低影響與傷害。」
Kate VanDamme，物理治療師兼骨科臨床專家
儘管如此，這也不代表在這段恢復期都不能跑步。VanDamme 說：「如果不想中斷跑步，可以減緩訓練、堅持均衡的訓練計畫，並持續進行足底筋膜和小腿的伸展運動，降低影響與傷害。」如果疼痛沒有減緩的話，則可能要尋求骨科專家的幫助。她說：「如果有接受正確的治療，但問題仍未解決，可能就需要進一步檢查，例如壓力性骨折或從其他區域擴散的疼痛。」
鞋子為什麼能產生幫助
VanDamme 表示，某些類型的鞋有助減緩足底疼痛，並預防足底筋膜炎。她說：「一般來說，支撐力越好的鞋子，效果越好。」
由於足底筋膜是用來支撐足弓，並在走路和跑步時吸收衝擊力，所以穩定的鞋搭配足弓處的硬實中足，以及外底的輕盈柔軟泡棉，可以將衝擊吸收效果最大化，並有助減緩造成足底筋膜炎的過度內旋狀況。在選鞋時，記得要找兼具出色穩定性和鞋跟緩震效果的鞋款。
預防足底筋膜炎的秘訣
首先，改善姿勢。有個做法很簡單：從旁拍攝自己，並觀察腳的著地位置。
如果腳跟落於前方地面，就代表過度跨步，會形成煞車效果。合格物理治療師暨 Nike Performance Council 成員 Derek Samuel 說：「動能會從地面向上回傳至小腿，反而使速度更慢。」Samuel 表示，許多業餘跑者的步幅都過大，這是個很嚴重的問題，因為許多傷害都來自於此，包括足底筋膜炎。他說：「看看菁英運動員，他們的腳跟都落在身體的正下方，腿部與地面呈垂直。」這能讓專業跑者與業餘跑者都跑得快又有效率。要達成此效果，Samuel 會請病患增加每分鐘的步數，讓他們想像自己處於可控制的向前撲倒狀態。
避免足底筋膜炎或其他任何傷害的最明智舉動，就是選擇能保持身體強健的訓練：緩慢增加跑步長度、定期進行肌力訓練、執行恢復日。偶爾讓自己有放鬆的權力。