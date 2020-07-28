如果疼痛感在 48 小時間沒有減緩或是加劇，尤其是在長時間站立後，他則建議你別將所有重量都放在腳上。Klein 說：「一直到發炎症狀和疼痛減輕到最小或完全消失為止。」為了減輕足部的壓力，可以嘗試非負重交叉訓練，例如游泳或騎室內飛輪車。



一旦脫離警覺期，下一步就是做可以增強足部或提升活動力和靈活度的運動，如舉踵、足部伸展和毛巾操舒展。VanDamme 說：「我們還建議伸展兩條小腿肌，分別是腓腸肌和比目魚肌。」如果想伸展腓腸肌，可以將手掌貼在牆壁，然後一隻腳向後踩，前腳屈膝，呈現類似弓箭步的姿勢，後腿保持伸直。如果想伸展比目魚肌，則前腳保持屈膝，後腳膝蓋稍微彎曲。



VanDamme 表示，物理治療師還可以針對膝蓋和中足進行徒手治療，提升關節活動力和靈活度。她補充，你可以自己進行操作這類型的軟組織舒展，例如在腳下滾動硬式按摩球或冰凍的水瓶。



有些扁平足或內旋過度的跑者會在跑步時容易向內側扭到，他們會使用綁帶技術來抬高足部內側骨頭，盡量避免發生足底筋膜炎。VanDamme 特別叮嚀，這種處理方式比較像拐杖而非解決之道。她說：「比較好的方法是透過增強足部來替代綁帶的功用。」



但針對極端的情況，睡眠足部固定器則是比較有效的治療方式。Klein 說：「睡覺時，腳會稍微彎曲，因此組織會自然縮短。」(就是因為如此，早上起床時，足底筋膜炎才容易造成嚴重疼痛。) 他解釋：「固定器可以讓足部保持伸展的姿勢，因此醒來時組織不會縮短，讓你可以自在地將重量放在腳上。」