生物小教室：足底筋膜是位於雙腳中足的強韌組織帶，負責支撐足弓。俄亥俄大學運動生理學、交叉訓練和受傷預防專家 Ian Klein 指出，每天走路和跑步時，筋膜都會經歷幾千次的拉伸，在一定的範圍內，筋膜的耐受性很強。注意我們說的是「在一定的範圍內」。紐約大學朗格尼健康運動表現中心物理治療師兼骨科臨床專家 Kate VanDamme 表示，不當的壓力，從訓練過度、突然提高里程或跳過恢復日，會讓組織的拉伸超過安全範圍。Klein 指出，這可能會造成發炎和撕裂傷。

這不見得是新手才會有的問題。Klein 指出，足底筋膜炎也會發生在可能太過賣力的跑步老手身上。VanDamme 補充說，生物力學問題，像是小腿肌肉收縮變短 (因為未伸展) 或緊繃的大腳趾 (因為雙腳奮力跑步) 用力拉拽足底筋膜，也會導致這個問題。她表示，如果是扁平足或高足弓，整天站著工作或常穿高跟鞋，足底筋膜炎的風險也會變高。