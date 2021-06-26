作家 Lewis Howes 分享如何克服自己最大的恐懼

我們在上學時培養出各式各樣的技能，而課程中很可能缺少的一個重要主題，是如何處理自己所有的情緒和感受。因此，當生活出現真正的難關時，我們會不知所措，更不用說在這種情況下成長茁壯。對 Lewis Howes 來說，真正的難關包括性侵、哥哥入獄，以及因受傷而中斷美式足球職業生涯。待在姊姊的沙發上很快地生完悶氣後，Howes 決定面對自己最大的恐懼 (前述的這些情緒和感受) 並擁抱自己的脆弱。Howes 現在是深受歡迎的 Podcast 主持人、暢銷作者、商業教練，也是美國國家手球代表隊球員，他致力幫助其他人透過面對恐懼找到自己的偉大成就。本集中，這位萬事通與 Nike 資深成效總監 Ryan Flaherty 暢談他如何克服羞愧感與認同危機，獲得身心健康，以及如何仰賴幾位導師的協助，成為「生命的運動員」。他提出了列出恐懼清單、卸下人格面具 (對於這一點，他為所有男性聽眾說了一些有力的話) 和指數型思考等建議，這些都能幫助我們打造自己的情商課程。晚了總比沒有好。