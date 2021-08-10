Patrick Sang 教練分享如何克服運動表現焦慮

擔心害怕，不是只有你會這樣。許多跑者都有焦慮感，尤其是在比賽前。



遺憾的是，具有競爭力和競爭意識的運動員，會覺得這樣的焦慮感就存在於我們呼吸的空氣裡。有時候，某方面來說，是這樣沒錯。這是因為參與競爭的人喜歡談論競爭：對手是誰、我們的個人紀錄，以及有什麼利害得失。如果有許多運動員加入這個對話，會讓人覺得身邊好像瀰漫著焦慮感。



有時運動員是不經意地營造出這樣的氣氛。其他時候則是刻意的。有些跑者真的會運用焦慮感來干擾競爭對手或是挫挫對方的銳氣。是會有這樣的狀況發生，你必須留意到這一點。



我在 1987 年參加世界錦標賽時，很榮幸可以和一些偉大的運動員同場競技，其中一位運動員有個在賽前干擾對手的神奇方法。他會走到起跑線，超級用力地踢起跑架，聲音大到即使是比賽場地另一邊的人都能聽得到。我相信這是有意為之的策略，而且很管用。



說這些所要表達的是，賽前感受到的焦慮，有部分可能是來自你所處的環境。因此，第一步就是改變這個環境。留心注意有誰不斷地在談論比賽，和這些人保持一點距離。試著聽聽音樂，我發現這麼做可以讓我在賽前冷靜下來。甚至在賽前的幾個晚上閱讀，也有助於讓你的思緒抽離出來。把這當作是在起跑線上轉移注意力的一種練習。