激勵孩子活動的妙招
指導
Nike Training 的建議
只說服孩子運動還不夠，你必須讓運動變更有趣。
透過和孩子進行能振奮心情的有趣活動，可以勵他們每天運動。我們準備了一些妙招，教你如何向孩子提出問題，這些問題不僅能吸引他們的注意，還可以讓他們瞭解運動的好處。
只是讓孩子意識到體能活動也是趣味冒險，還沒辦法讓他們動起來，你必須要讓他們投入並發自內心想去運動。
這道理和鼓勵大人運動一樣。和 Nike 社群與社區影響力團隊合作的 Coaching Peace Consulting 創辦人 Diana Cutaia 說：「你無法逼孩子去感受任何事，但可以給他們機會去表達他們的感受，好讓他們可以自己得出結論。」
邀請孩子和你一起參與 Brian 和 Bella Nunez 的健身冒險計畫，或其他可以刺激心跳的活動 (類似鬼抓人遊戲)。Cutaia 表示，活動開始後的每個早晨，都可以詢問他們感受。例如：「今天的感覺有不一樣嗎？你有覺得充滿活力嗎？有睡得比較好嗎？你想做更多類似的活動嗎？」這些問題有助孩子注意到自己可能尚未意識到的情緒和效果，而不會讓他們感覺只是被說服去做某些事。
「大人想做某事的『動機』和科學有關，而孩子的『動機』則與故事有關」
Nike Master Trainer，Brian Nunez
你可以把動機當作基礎。經過兩週的規律活動後，Cutaia 建議可以詢問孩子一些問題，如「身體內的感受如何？」或「你的身體能做到哪些你本以為做不到的事？」這麼做可以鼓勵他們和身體建立健康的關係，而他們在心態上自然也會開始喜歡活動。她說：「交給身體機能即可，你不用強迫他們去做。」因為人類天生就是要動，孩子獲得足夠的活動量時，就會水到渠成地瞭解運動對身體有益。」
儘管把運動的好處全都告訴孩子似乎不錯，但最好還是別談到有關生物學的知識。Nike Master Trainer Brian Nunez 說：「大人想做某事的『動機』和科學有關，而孩子的『動機』則與故事有關。」
例如，與其告訴孩子蹲跳能鍛鍊出強壯結實的雙腿，不如描述一隻青蛙需要有強壯快速的雙腿，才能跳過池塘捕捉蒼蠅，以及練習跳躍如何讓青蛙變得越來越快。或是下次在做開合跳之類的速度訓練時，讓孩子知道他們最喜歡的舞者或籃球員，是因為做了這些練習才能動得如此迅速。
當你用孩子理解和關心事物的角度來表達事情時，他們才會比較願意活動並享受過程。
你可以把動機當作基礎。經過兩週的規律活動後，Cutaia 建議可以詢問孩子一些問題，如「身體內的感受如何？」或「你的身體能做到哪些你本以為做不到的事？」這麼做可以鼓勵他們和身體建立健康的關係，而他們在心態上自然也會開始喜歡活動。她說：「交給身體機能即可，你不用強迫他們去做。」因為人類天生就是要動，孩子獲得足夠的活動量時，就會水到渠成地瞭解運動對身體有益。」
儘管把運動的好處全都告訴孩子似乎不錯，但最好還是別談到有關生物學的知識。Nike Master Trainer Brian Nunez 說：「大人想做某事的『動機』和科學有關，而孩子的『動機』則與故事有關。」
例如，與其告訴孩子蹲跳能鍛鍊出強壯結實的雙腿，不如描述一隻青蛙需要有強壯快速的雙腿，才能跳過池塘捕捉蒼蠅，以及練習跳躍如何讓青蛙變得越來越快。或是下次在做開合跳之類的速度訓練時，讓孩子知道他們最喜歡的舞者或籃球員，是因為做了這些練習才能動得如此迅速。
當你用孩子理解和關心事物的角度來表達事情時，他們才會比較願意活動並享受過程。