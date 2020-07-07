透過和孩子進行能振奮心情的有趣活動，可以勵他們每天運動。我們準備了一些妙招，教你如何向孩子提出問題，這些問題不僅能吸引他們的注意，還可以讓他們瞭解運動的好處。



只是讓孩子意識到體能活動也是趣味冒險，還沒辦法讓他們動起來，你必須要讓他們投入並發自內心想去運動。



這道理和鼓勵大人運動一樣。和 Nike 社群與社區影響力團隊合作的 Coaching Peace Consulting 創辦人 Diana Cutaia 說：「你無法逼孩子去感受任何事，但可以給他們機會去表達他們的感受，好讓他們可以自己得出結論。」



邀請孩子和你一起參與 Brian 和 Bella Nunez 的健身冒險計畫，或其他可以刺激心跳的活動 (類似鬼抓人遊戲)。Cutaia 表示，活動開始後的每個早晨，都可以詢問他們感受。例如：「今天的感覺有不一樣嗎？你有覺得充滿活力嗎？有睡得比較好嗎？你想做更多類似的活動嗎？」這些問題有助孩子注意到自己可能尚未意識到的情緒和效果，而不會讓他們感覺只是被說服去做某些事。