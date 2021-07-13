專家分享讓孩子更加活力暢動的方法

如果打電動和看影片是國際綜合型體育大賽中的其中一項比賽，那所有的孩子都會是金牌運動員。前密西根區域學校健康協調員暨諮詢公司「LJ Gagliardi：打造完整的兒童工具箱創辦人」Lisa Jo Gagliardi 指出：「當眼睛盯著螢幕看的時候，大腦會分泌大量多巴胺。」Gagliardi 進一步解釋，多巴胺是一種神經傳導物質，負責身體的愉悅感和獎勵機制，這也是為什麼我們很難關上螢幕的其中一個原因，有點類似對螢幕上癮。

讓你鬆一口氣的好消息是：身體活動同樣也會分泌多巴胺。唯一的區別是，運動需要付出努力。孩子必須換成運動服或健身服，自己去追著朋友或一顆球跑，之後也許還得沖個澡，不能只是手拿遙控器賴在沙發上。久坐不動的消遣娛樂花費的心力較少，但不代表比較有趣。根據主要研究作者暨密西根大學人體運動學系副教授 Rebecca Hasson 博士的研究顯示，將兩分鐘的小活動與兩分鐘的 iPad 使用時間相比，比起虛擬的電玩遊戲，孩子更喜歡可以實際互動的小活動。

Gagliardi 表示：「孩子需要的是更多機會和鼓勵，讓他們盡情玩耍和運動。活動的時間越多，他們的大腦就越能辨識愉悅效果。」