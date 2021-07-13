專家分享讓孩子更加活力暢動的方法

讓孩子愛上運動
指導
為了孩子的身心健康著想，我們都會想協助他們與運動打好關係。在參考這個適齡計畫之後，你絕對做得到！
如果孩子 (本文指的是 2 歲到 17 歲的年紀) 的活動量遠不及你的預期，首先，你並不孤單；再來，那不是你的錯。沒錯，請大聲告訴自己：「那不是我的錯！」
專門訓練兒童肌力與體能的專家 Adam Rosante 表示，與 3C 產品共處的生活讓一切更輕鬆，但活動量也因此更加不足。過去 20 年來，學校漸漸縮減下課時間和體育課的比例。Rosante 補充，疫情讓虛擬活動越來越熱門，但卻將現實生活中的團體活動按下暫停鍵，而虛擬活動正是孩子充滿興趣的類別。
螢幕背後的科普知識
如果打電動和看影片是國際綜合型體育大賽中的其中一項比賽，那所有的孩子都會是金牌運動員。前密西根區域學校健康協調員暨諮詢公司「LJ Gagliardi：打造完整的兒童工具箱創辦人」Lisa Jo Gagliardi 指出：「當眼睛盯著螢幕看的時候，大腦會分泌大量多巴胺。」Gagliardi 進一步解釋，多巴胺是一種神經傳導物質，負責身體的愉悅感和獎勵機制，這也是為什麼我們很難關上螢幕的其中一個原因，有點類似對螢幕上癮。
讓你鬆一口氣的好消息是：身體活動同樣也會分泌多巴胺。唯一的區別是，運動需要付出努力。孩子必須換成運動服或健身服，自己去追著朋友或一顆球跑，之後也許還得沖個澡，不能只是手拿遙控器賴在沙發上。久坐不動的消遣娛樂花費的心力較少，但不代表比較有趣。根據主要研究作者暨密西根大學人體運動學系副教授 Rebecca Hasson 博士的研究顯示，將兩分鐘的小活動與兩分鐘的 iPad 使用時間相比，比起虛擬的電玩遊戲，孩子更喜歡可以實際互動的小活動。
Gagliardi 表示：「孩子需要的是更多機會和鼓勵，讓他們盡情玩耍和運動。活動的時間越多，他們的大腦就越能辨識愉悅效果。」
父母的影響力
Coaching Peace Consulting 創辦人 Diana Cutaia 和 Nike 的社會與社群影響力團隊以及各式各樣的學區共同合作，她表示：「不是為了嚇各位，但你樹立的榜樣會直接影響你的小寶貝未來幾年與運動關係的好壞。每一次你對活動的看法，即便只是個人訓練，都是孩子對運動產生興趣或失去熱情的關鍵。」因為孩子往往以周遭大人的言行為依據，發展出自己的看法，而且通常會從父母開始。
為了讓你的「爸媽生活」變得更輕鬆，底下為你介紹該做的事以及不該做的事。
該做的事：專注在運動的正面影響。
Cutaia 說，無論你是為了運動著裝，或剛從外面運動回來，多使用正面語言，形容體能活動帶給你的滿滿喜悅。Hasson 解釋，多談談晨跑如何為你帶來活力，或是舉重如何讓你感到強壯，孩子或許會因此而更想體驗運動帶來的愉悅效果。
不該做的事：強迫他們運動。
《Medicine & Science in Sports & Exercise》期刊中的研究顯示，如果孩子感到壓力，而且不能掌握自己的運動選擇，他們可能會在運動的過程中和你起爭執。奪走孩子的決定權，會讓他們無法深刻體認自己正在進行的這項活動。不妨邀請他們每天進行一小時的運動 (根據疾病管制與預防中心的統計，6 歲至 17 歲之間，只有不到 25% 的孩童達到上述運動量)。
為基礎增添樂趣
雖然沒有一體適用的解決方式，但有一些普遍的指導原則，可以激發孩童動起來且動得更好，並培養永續的健康習慣。如果你很難找到時間、資源或精力來實現以下目標，Rosante 建議可以與鄰居或朋友一起設定玩樂專屬的日期，這樣彼此就能在不同的日子裡互相依靠。
2 歲至 5 歲：打好基礎
Hasson 表示，因為小小孩還不是技巧純熟的行動者，他們會透過感覺系統，像是看到、聽到、摸到、聞到和嚐到的東西來學習如何四處探索。她接著說，這也是為什麼你應該將他們的活動時間專注在動作技能發展，例如走路、跑步、踢腿、投擲和爬行，而且要像是玩遊戲那樣。可以讓他們試著在懶骨頭沙發上翻滾，或是玩鬼抓人，為他們打好活動基礎。
6 歲至 9 歲：簡短有趣
Hasson 説，孩子的注意力時間很短，大約每一歲數增加 2 至 3 分鐘。她接著說，幸運的是，這個年齡的孩子自然會以間歇方式來行動，可以發明一些快速、間歇性的有趣活動，比如突然來個舞蹈大賽或短程接力賽。
Rosante 説：「技能方面，要專注發展協調性，所以真實的或想像的平衡木都是很棒的工具。」他喜歡讓孩子玩熱岩漿遊戲，他們要走過一條平衡木或是指定的線，接著撿起球，然後往回走，想像岩漿在腳底下或身旁流竄。無論你想玩什麼遊戲，記得要簡短有趣 (記住注意力時間那個原則)。
10 歲至 13 歲：呼朋引伴
研究顯示，隨著學生進入高年級，尤其是五年級和六年級，體能活動的比例通常會驟降 50%。這可能是因為不再有休息時間，而那些自認體能活動不是他們強項的孩子會開始選擇退出。此外，少年與青少年傾向跟朋友做一樣的事情，而這通常和 3C 產品脫不了關係。
Rosante 説，可以善用社交活動的影響力。他建議，不妨計劃一場擠滿朋友的足球賽或籃球賽。也可以在院子裡設計以團隊為主的障礙賽，或者，如果孩子沉迷於 iPad 上的《哈利波特》電影，乾脆在戶外玩你發明的魁地奇遊戲，讓魔法世界栩栩如生。
14 歲以上：向運動說 Yes
Rosante 表示，大多數青少年不喜歡被指使，比起年紀較輕的孩童，他們對於簡單的遊戲更不容易感興趣。他接著說，這正是後院的體育活動、家庭或社區競賽出場的時候，也可以培養舞蹈或空手道之類的嗜好。不管是讓孩子去上課，或是單純和你一起在戶外鬼混都行。總之，務必要瞭解孩子真正的喜好，以及你要如何妥善地將他們的喜好轉變成有趣與娛樂兼具的運動。
Rosante 說，讓孩子參與課外活動永遠不嫌晚，如果他們崇拜 LeBron，或是想把頭髮染成跟 Megan Rapinoe 一樣的顏色，那就鼓勵他們去嘗試那位運動員從事的運動。他補充說明，如果他們和你意見相左，或是接觸那項運動沒那麼容易，試著想出一件你今天做得到的事，幫孩子培養對運動的愛。也許可以買個二手球門，或是問他們願不願意教你跳他們在 TikTok 上最喜歡的舞蹈 (Hasson 解釋，雖然需要用到螢幕，但也會動用到孩子的身體……這真是個大絕招！)
在歷經多次的試驗後，希望你很快就能加入一個全新的俱樂部，成為健康、活潑孩子的驕傲爸媽。
文字：Rozalynn Frazier
插圖：Kezia Gabriella